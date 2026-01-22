鴻海旗下廣宇啟動人形機器人轉型 2030年拼市佔5％ 新業務貢獻逾半營收

鴻海集團旗下廣宇今日舉行法人說明會，董事長李光曜指出，完成比利時軸向磁通電機新創公司Magnax併購後，廣宇將正式啟動向人形機器人轉型，未來透過，目標是在2030年全球人形機器人市場取得5％市佔率，機器人與相關新業務預計將貢獻廣宇50％以上營收與獲利，並在機器人整體成本結構中供應25％～50％的零組件。

廣宇今日法說會由李光曜主持，他強調廣宇已完成對比利時軸向馬達公司Magnax的併購，正式取得次世代電機技術以及發展人形機器人業務的核心資產，並確立廣宇在鴻海科技集團機器人發展藍圖中的關鍵定位，廣宇將從精密零組件製造商、轉型為「以關鍵零組件模組為基礎的平台型企業」。

李光曜指出，軸向電機馬達具備「薄餅狀（Pancake）」架構，極適合嵌入人形機器人狹小的關節空間中，與傳統徑向磁通電機相比，Magnax的技術在相同功率下，體積與重量能減少3分之1，且效率在寬廣轉速區間仍能維持在95％以上，可顯著提升機器人續航力。

李光曜表示，軸向電機馬達是具備高度技術壁壘的專利資產，將使廣宇能從神經線束、核心電機、到整合模組關節執行器一站購足，提供完整價值鏈服務，是機器人動力的首選。

李光曜看好，未來廣宇將透過「3S（Stretch延伸、Shift轉向、Scale擴張）策略」，重新定義公司價值，不僅延伸高可靠性的連接性與機電整合核心技術，更將產能轉向AI伺服器與人形機器人等高成長市場，並透過投資與併購，整合軟硬體技術，目標是建構完整的人形機器人產業生態系，將其產品從傳統線束提升至具備高毛利的關鍵零組件與整合模組。

隨著AI伺服器出貨放量與軸向電機產品開始貢獻營收，李光曜預計自2026年起，每年營收可維持平均20％以上的成長率，目標是在2030年取得全球人形機器人市場5％以上市佔率，屆時，機器人與相關新業務預計將貢獻廣宇50％以上營收與獲利，並在機器人整體成本結構中供應25％～50％的零組件，成為未來廣宇重要的成長動力來源。

此外，李光曜也強調，未來在追求策略轉型的同時，也會維持穩定股利政策，兼顧對股東報酬的重視，廣宇科技近年來現金股利配發率均有50%以上水準，未來仍會維持穩定的配息率。



