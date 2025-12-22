鴻海旗下鴻華先進吃下納智捷！ 外資:自有品牌將上陣推升營收、鴻海目標價看400元

納智捷。資料照



鴻海旗下鴻華先進12/19日宣布收購納智捷LUXGEN 100%股權，美系外資表示，收購案將使鴻華先進推出自有品牌，並發布全新電動車款Foxtron Bria，雖然目前電動車業務佔集團營收仍低於5%，預期2025至2030年間將有年複合成長率 32%，且毛利率可達11%至13%，高於集團整體水準。由於收購案尚未完成，相關影響尚未納入預估中。目前仍看好鴻海目標價上看400元。

美系外資指出，鴻海持續擴展其在汽車產業的垂直布局。旗下合併子公司鴻華先進負責提供汽車產業的設計與代工服務，納智捷收購案將使鴻華先進能夠推出自有品牌，並發布全新電動車款Foxtron Bria。公司表示，該車款將運用納智捷既有的銷售通路與售後服務網絡，有助於快速切入市場，雙方預期交易將於明年首季完成。

廣告 廣告

美系外資指出，正向看好鴻海作為電動車產業賦能者的長期發展機會。在競爭加劇及上市時程要求提高的趨勢下，預期電動車外包製造需求將持續成長，憑藉其全球布局、規模優勢與完整的汽車零組件能力，鴻海具備良好競爭位置。

美系外資也指出，鴻海已與三菱汽車在乘用車及零排放巴士方面展開代工合作，並表示正與多家傳統車廠洽談進一步合作機會。雖然目前電動車業務佔集團營收仍低於5%，預估估2025至2030年間將以CAGR 32%成長，且毛利率可達11%至13%，高於集團整體水準。

美系外資說明，由於收購案尚未完成，相關影響尚未納入預估中。目前預期鴻海2025年、2026年、2027年每股獲利將有 14.37元、19.06元、22.52元的水準，以21.倍2026年 P/E來估算，目標價上看400元。

更多太報報導

AI股回來了明年續衝！ 陸行之：Google TPU 明年優於市場預期、半導體成長動能不輸今年

AI股歸隊台積電ADR強彈 無懼外資休假、台指期先返兩萬八大關

鴻華先進砸7.876億元 吃下裕隆納智捷100%股權