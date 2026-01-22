鴻海日本三菱 FUSO 合資成立巴士公司！下半年上陣

鴻海科技日。路透社



三菱 FUSO 卡客車株式會社和鴻海 (2317）今日共同宣布合資成立巴士公司。現任 MFTBC 巴士事業部負責人高羅克人（Katsuto Kora）將擔任新公司執行長。新公司預計於 2026 年下半年正式運作。

雙方已於今日簽署正式協議，MFTBC 與鴻海目標於 2026 年下半年完成交易。仍需經各方達成最終共識，並取得相關董事會、股東及政府監管機構之批准。

MFTBC 與鴻海先前已簽署合作備忘錄，雙方將攜手旗下子公司，三菱 FUSO 卡車・巴士製造公司（ MFBM）與鴻華（2258），在零排放領域探索戰略合作。新成立的巴士公司將結合雙方資源，在零排放巴士的開發、生產、供應鏈管理及銷售方面展開合作，並將以鴻華先進開發的 MODEL T 與 MODEL U 作為首波合作車款。

今日共同宣佈成立合資公司，代表雙方合作進入下一階段。除了現有柴油車產品線外，新公司目標透過加速開發具競爭力的零排放巴士，滿足社會對高品質大眾運輸的需求。

新巴士將在日本富山工廠進行開發與生產，採用已有超過 90 年歷史的「FUSO」品牌，總部則設於日本川崎。憑藉在地化的研發、採購、生產與銷售通路，新公司預計將能順利銜接日本的法規、品質標準與客戶需求，加上鴻海在零排放車輛領域的專業技術、高科技實力及全球合作夥伴網絡為強力後盾，確保產品在日本及全球市場取得成功。

MFTBC 社長兼執行長 Karl Deppen 表示，非常榮幸能與鴻海攜手。這項合作將整合雙方的優勢，加速在巴士領域的轉型。FUSO 與鴻海的豐富產業經驗以及科技底蘊結合下，將為客戶提供最先進的大眾運輸解決方案，將使新公司成為日本及國際市場公眾交通的先驅。

鴻海科技集團電動車策略長關潤表示，Mobility 是鴻海的策略發展重點！這次和MFTBC 合作將為日本交通生態體系提供全方位的電動化解決方案，雙方的合作模式將大幅縮短開發週期並提升成本效益。

