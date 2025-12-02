鴻海明年可能發7元以上 劉揚偉非常看好 郭台銘的女兒郭曉玲為何要賣5千張鴻海股票？

鴻海董事長劉揚偉曾在11月的法說會上表示，AI 產業將是 2026 年最重要的產品，公司對市場前景非常看好，但郭曉玲在此時申報轉讓意味著她可能看到潛力更大的投資項目。（圖片來源／鴻海提供）

郭台銘要釋放對鴻海的影響力了嗎？根據公開資訊觀測站，鴻海的股東承鋒投資申報轉讓2409張鴻海的股票，另一個大股東鋐維股份有限公司申報賣股2771張，兩筆申報轉讓若按照2日盤中224.5元的價格計算，一共賣股11.6億元，而這兩家公司是同一個負責人：郭曉玲，她是鴻海創辦人郭台銘的掌上明珠。

廣告 廣告

鴻海大股東，郭董女而大賣5千張股票

郭曉玲的兩家公司12月1日申報轉讓一共5180張鴻海的股票，若按照2日盤中價格224.5元計算，合計可變現11.629億元，5180張算多還算少？鴻海董事長劉揚偉目前的持股656張。

目前鴻海單一個人最大股東還是郭台銘，持股174.2萬張鴻海股票，占比12.54％，雖然郭台銘已經不在鴻海的董事會理面，但只要是股份有限公司，經營階層在意第一大股東的想法乃業界常態。

只不過，郭曉玲賣掉持股5千張鴻海，去年鴻海發5.8元的現金股利，她大概可以領到3千多萬元，汽車要賺錢還早，但今年有輝達的訂單助陣，前3季鴻海EPS已經10.38元，較去年7.67成長1.34％，第四季的成績可能也不會太差，按此推算，明年董事會決議發7元以上，已經是很保守的算法。

放棄3千多萬現金股利賣股，郭曉玲一定看到更強的標的

為何她甘願放棄明年領股息的機會？首先，郭曉玲手上應該至少還有1萬2千張鴻海的股票，她除了鋐維和承鋒投資，還有永齡資本、億銈投資、永屴投資、日銓投資、聯巨投資、宏瀚投資等投資公司，把鴻海持股分散，是為了稅務考量。

因此，郭曉玲賣5千張鴻海持股，套現11億元，比較可能的理由是，要投入其他潛力的項目，而不是放棄鴻海的成長機會。

鴻海董事長劉揚偉曾在11月的法說會上表示，AI 產業將是 2026 年最重要的產品，公司對市場前景非常看好，鴻海在 2025 年前 3 季的 AI 伺服器營收已提前突破 1 兆元大關。第 4 季 AI 伺服器機櫃出貨將比第 3 季有雙位數成長，預期 2026 年在 AI 伺服器多元解決方案的推進下，市佔率將持續提升，穩坐全球 AI 伺服器龍頭寶座，想必郭曉玲轉投資的項目，一定成長潛力不會輸給AI伺服器。

(原始連結)





更多信傳媒報導

「軍購至今1張衛生紙都沒拿到」藍白合擋1.25兆國防特別條例暫緩列案 綠反批：回頭上岸

不是壓力大...是甲狀腺出問題！內分泌專家解析：何時該警覺、如何治療？

柯文哲復出要先過魔王關卡 陳佩琪：柯文哲說去搜賴清德家絕對更精彩

