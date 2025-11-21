鴻海明年在台打造27兆瓦GB300資料中心 拚主權AI

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海科技日今天登場，鴻海亞灣超算執行長姚延宗宣布，集團與輝達（NVIDIA）密切合作，2026年上半年將在台灣部署27兆瓦的GB300資料中心，將是台灣最大的AI超級運算中心，也是亞洲首座GB300AI資料中心，藉此落實主權AI。

姚延宗表示，鴻海集團將從台灣開始，建立企業級的自主解決方案，加速整個亞洲地區的人工智慧（AI）生態系統發展。

根據鴻海公布的發展路徑，鴻海今年11月已布建4個以輝達GB200繪圖處理平台（GPU）為核心的AI伺服器機櫃，到2026年上半年，鴻海將打造144個輝達GB300平台核心的資料中心。

姚延宗指出，鴻海與輝達合作，提升工作流程人工智慧化，積極布局先進的AI基礎設施。

輝達雲端部門副總裁畢約林（Alexis Bjorlin）在對談中指出，台灣企業在全球競爭面臨挑戰，台灣有超過160萬家中小企業體，正在積極升級轉型，輝達主要協助台灣中小企業轉型。

畢約林表示，台灣AI雲端運算設備和基礎設施目前仍需要海外運算資源，這使得台灣企業和政府布局AI資料中心面臨資安風險，輝達與鴻海合作打造台灣在地資料中心，正是落實主權式AI概念的具體作為，台灣企業和官方的資料可留在台灣本地，整合伺服器製造、布建設施和營運能力，可強化台灣AI工廠解決方案地位。（編輯：林家嫻）1141121