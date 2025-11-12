鴻海最強Q3 三率三升…前三季賺逾一股本

國民黨主席鄭麗文走馬上任後，今（12日）首度主持中常會，中常會將同通過一級主管人事案，鄭麗文同時宣布革命實踐研究院院長人事，將由她本人兼任，親自對黨員授課。對此，前立委林濁水開酸，上一位國民黨主席兼任革實院長的是前總統蔣中正，這之後終於又出了唯一兼領黨中心思想和戰略指導訓練大權的主席。他酸，「太天方夜譚了！現在的國民黨只適合知識破碎、思想拼湊混亂、淺薄幼稚、沒有中心思想的獅王領導並嚴格訓練。」

