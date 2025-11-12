鴻海最強Q3 前三季大賺1股本 劉揚偉預告明年更多訂單合作、展望非常看好!

鴻海。路透社



AI伺服器出貨放量，鴻海第三季繳出三率三升，每股盈餘4.15元，創下史上最強第三季。今年最後一次法說會，鴻海董事長劉揚偉親自上陣，劉揚偉表示，樂觀看待明年AI市場，鴻海會切入更多方案，並取得更多訂單，EMS不是靠勞動力，更要靠技術管理才能整合的產業，「明年展望非常看好」。

鴻海今年第三季繳出三率三升，毛利率、營益率、淨利率分別達6.35%、3.43%、2.80%，每股盈餘4.15元，累計前三季每股獲利達10.37元。

劉揚偉說明，鴻海第三季創下歷年同期新高，表現優於預期，產品組合進入ICT傳統旺季，AI伺服器強勁成盎41%，提升至42%，是貢獻最大的業別，透過產品組合優惠規模效益顯現，在變動環境展現獲利極大化。

展望第四季營運，劉揚偉指出，AI機櫃持續放量，加上進入ICT傳統旺季，第四季營收季對季、年對年將強勁成長。其中，AI伺服器營收將持續季增，且CSP 客戶成長加速和新平台轉換，也帶動通用伺服器強勁成長。

聚焦明年展望，劉揚偉說明，今年影響市場的關鍵因子是地緣政治、貨幣政策、AI產業，明年

AI產業發展大幅提高，地緣政治和貨幣政策還是可能帶來的變化，目前樂觀看待AI市場，未來合作夥伴關係將會緊密，且會切入更多方案取得更多訂單，EMS不是靠勞動力，更是要靠技術管理才能整合的產業，「明年展望非常看好」。

