鴻海法說會報喜 劉揚偉：第四季營收將顯著增長 明年展望佳 AI伺服器市占續擴大
鴻海董事長劉揚偉表示，以AI伺服器為主的雲端網路產品是今年主要動能，看好AI、消費智能產品第四季的表現，第四季營收可望有顯著季增、年增，他對明年展望亦相當樂觀，他也指出，不論是GPU還是AI ASIC的AI伺服器，而鴻海明年市佔率都會從現在的4成再增加，至於電動車迎接「外包轉折點」來到的機率越來越高。
鴻海舉行法說會，由劉揚偉親自主持，明年第一季將會再回到由輪值CEO主持。劉揚偉對2026年的展望相當看好，他指出AI發展、政經局勢、匯率，都將繼續成為影響鴻海明年營運最重要的因素，其中又以AI產業的發展最為關鍵，他對明年AI需求樂觀以對，預期將與主要客戶開展更緊密的合作，對於傳統ICT產業他則是審慎樂觀，除了業務穩定之外，也有潛在升級、新產品開發的需求。
鴻海透露，繼第三季達成AI伺服器機櫃出貨量季增300％的目標後，第四季機櫃出貨量將再比第三季成長高雙位數百分比、AI伺服器營收將比第四季增加，根據市場預估，2026年美國前五大CSP資本支出將達近6,000億美元，顯示AI伺服器強勁需求將延續，鴻海目前與北美主要CSP客戶維持深度合作，AI機櫃產品線已從GPU延伸至ASIC解決方案。
劉揚偉進一步指出，在不同AI伺服器晶片平台和解決方案的市佔率，鴻海都超過四成，CSP都在擴大投資AI ASIC的基礎建設，加上AI推理應用的增加，調研機構都預估2026年ASIC伺服器出貨量、市場規模，將維持高速成長，鴻海也會跟著客戶的強勁需求而成長，2026年鴻海在AI伺服器的市佔率將會提升。
針對鴻海正在積極推動的電動車，劉揚偉看好，全球汽車產業正接近「Outsourcing Breaking Point（外包轉折點）」，預期委託製造與設計服務的機會將大幅增加，鴻海已引進三菱扶桑成為第二家日本車廠客戶，雙方將以MODEL T與MODEL U為基礎，共同研發零排放巴士、拓展國際市場，此外，集團旗下FIT與沙國合資公司Smart Mobility預計於年底前在中東啟建電動車充電樁生產基地，最快2026年投產。
鴻海與裕隆合資成立的電動車設計公司鴻華先進，傳出將併購裕隆旗下品牌納智捷，對此劉揚偉僅表示，鴻華一直想擴大銷售規模、裕隆也是，雙方可能會談出新的合作方式，而鴻華開發的Model B量產時間應該還是落在明年第一季。
更多鏡報報導
鴻海Q3獲利576.7億元創歷史新高 AI伺服器營收提前破兆元目標
裕隆傳將納智捷賣給鴻華先進 與鴻海合作升級引爆股價漲停
鴻海10月營收創歷史新高 連兩月改寫紀錄 全年營收突破7兆元可期
其他人也在看
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 14 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
軟銀出清輝達股票！曾經哭倒在黃仁勳肩膀，孫正義為什麼又下車了？
孫正義主掌的軟銀集團，近期一次賣出 32.1 百萬股輝達（NVIDIA）股票，套現約 58.3 億美元，用於 AI 投資與資金調度。數位時代 ・ 19 小時前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 20 小時前
黃崇仁這次可以信了？力積電嗑了記憶體的藥 要翻身
「相信黃董，年底就懂」這是對力積電(6770)董事長黃崇仁的一種戲謔，力積電前身是力晶科技，2012年因為記憶體受到全球景氣循環影響，力晶跌到剩0.29元，走向下市的結局。經過董事長黃崇仁多年努力，進行組織及資本重組作業，2021年，力積電掛牌上市。隨著力積電上市，有不少股民選擇相信黃崇仁，跟著進場，力積電股價在掛牌首日盤中最高來到78.9元，漲幅高達58％，收盤時漲幅稍微收斂收在75.9元，但好景不常，大約僅半年的時間，2022年6月，力積電跌破掛牌價。理財周刊 ・ 1 天前
鴻海逆襲台積電！10月營收爆新高「前十名」出爐 法人超看好狂掃貨「這檔」AI題材股強勢稱王
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導10月台股營收戰火升溫，重量級企業陸續揭曉成績單，結果出乎市場預料。台積電雖穩居晶圓霸主之位，但在營收表現與法人買盤...FTNN新聞網 ・ 1 天前
替12歲兒買1600萬房！聰明爸「1招」免繳贈與稅 國稅局也認證
依《遺產及贈與稅法》第5條第5款規定，未成年人因不具完全行為能力，若名下出現高額資產或購屋資金，通常會被推定為父母贈與，依法須課徵贈與稅。不過，新北市一名父親替年僅12歲的兒子購買一戶總價1600萬元的淡水房產，卻因一項關鍵理由成功獲得免稅，連國稅局都認證合法。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 16 小時前
焦點股》宏達電：第3季轉虧為盈 爆量漲停
智慧型手機與虛擬實境平台廠商宏達電HTC（2498）受惠第3季EPS 3.88元轉虧為盈激勵，今日開高後直攻漲停51.7元，截至9:20分，股價仍鎖漲停，成交張逾數6400張，漲停委買張數逾1.4萬張。宏達電第3季營業收入為7.2億元，營業毛利率為35.2%。營業淨損為8.5億元，稅後淨利32.4億自由時報 ・ 22 小時前
美股開盤記憶體終於跌了！SanDisk跳水挫4%
[NOWnews今日新聞]美股主要指數周二（11日）早盤漲跌互見，持續一個多月強勁漲勢的記憶體類股今日回檔下探，美光開盤下跌3%；稍早軟銀集團宣布出清輝達所有股票，引發市場疑慮。美股四大指數11日早盤...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
輝達GB300出貨暴衝！大摩「最新目標價」一次看 緯穎狂飆潛力86％、鴻海廣達緯創全中獎
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器市場全面起飛，輝達（NVIDIA）新一代GB系列機櫃出貨量驚人翻倍，掀起台廠供應鏈大洗牌。外資圈看好明年GB200、GB30...FTNN新聞網 ・ 1 天前
玻纖布飆瘋了！日東紡開第一槍「這2台廠」漲停鎖死吃香喝辣 中釉漲近半根
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導AI帶動PCB升級，相關原料供不應求，今（11）日由日本高階T-Glass玻纖布供應日東紡（Nittobo）率先大漲，帶動台廠富喬（1815...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電出售8吋設備給世界先進 總金額上看逾7億元
台積電（230）與世界先進（5347）召開重大訊息說明記者會，宣布台積電董事會核准出售機器設備予關聯企業世界先進，總價預估介於2000萬至2300萬美元，約新台幣6.21億至7.14億元。台積電(11)日晚間7時30分召開重大訊息說明記者會，由企業公共關係處主管高孟華說明董事會核准出售機器設備予世界先進的事項自由時報 ・ 1 天前
高股息≠高報酬？0056、00919等8檔年息破10% 只有3檔賺錢
高股息卻不一定賺？統計指出，8檔高息ETF近一年殖利率破10% ，卻僅0056、00919、00918等3檔繳出正報酬，息收與報酬兼得。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
鴻海集團傳吃下納智捷 裕隆股價直飆漲停
國際電子代工大廠鴻海（2317）今（12）日下午舉行法說、科技日（HHTD25）則將於下週五登場，昨晚市場傳出鴻海擬吃下裕隆（2201）集團的納智捷（LUXGEN）品牌，雖然對此裕隆表示，對於外界傳聞或未經確認之資訊，公司無法評論，然裕隆股價今日一早就鎖上漲停價35.9元，強勢亮燈。Yahoo奇摩股市 ・ 21 小時前
併購惹禍！上半年白作工＋每股認損9.5元 上福股價慘跌停
雷射印表機及事務機耗材廠上福全球科技（6128）昨日傍晚召開重大訊息記者會，宣布依據國際會計準則（IASs）第36號公報，認列子公司商譽等無形資產減損，金額高達新台幣13.47億元，致上福今年前3季累計稅後淨損擴大至12.12億元，每股稅後淨損達9.5元，逼近一個股本，受到此利空拖累，上福今日開盤直接以跳空跌停開出。中時財經即時 ・ 1 天前
正崴發布重大訊息！集團3家公司11/13起停牌
證交所今（12）日晚間公告，正崴集團（2352）旗下三家公司包括正崴（2352）、永崴投控（3712）、森崴能源（6806）自13日起暫停交易，因為正崴精密工業股份有限公司有重大訊息待公布。中天新聞網 ・ 7 小時前
現階段操作宜力求穩健 金融股投資價值浮現
台北股市進入到了高檔整理，不少本益比偏高的個股，近期都出現漲多修正的情形。這個情形在財報公告前後，尤其明顯。不過，好的公司股價上漲，本來就很合理，如果未來業績持續成長，那短線的回檔就應該是承接的時機點；另一方面，也有一些業績表現不差，卻被市場所忽略的個股，今天選股教練就要來幫大家找一找，有沒有哪些個股，明明營收成長，但是股價卻沒什麼漲的，年底之前有機會還他公道的個股。請參考附表一。陳唯泰｜Yahoo專欄作家 ・ 1 天前
申購抽抽樂最後一天！和碩小金雞19日轉上市 1591張抽中現賺14萬報酬率飆5成
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導專注於高效能伺服器主機板與系統開發，深耕資料中心、高效能運算（HPC）、雲端與AI邊緣運算等市場的永擎電子，將從興櫃轉上...FTNN新聞網 ・ 1 天前
蝦皮打趴這超商，台灣人不愛超取了？他曝昔電商龍頭今虧爛：運費補助很重要
多元支付時代來臨，現代人工作忙碌，線上購物已成為許多民眾的消費日常，近日，亞馬遜（Amazon）宣布登台，推出全新獨立購物應用程式 Amazon Bazaar（亞馬遜Bazaar），主打低價、便利。臉書財經粉專「股人阿勳」今（11）日在貼文中盤點台灣主流電商平台指出，過去「超商取貨的天下」時代已經過去，物流速度與便利性已成為消費者購買的基本要求；而台灣電商正......風傳媒 ・ 1 天前