鴻海法說會報喜 劉揚偉：第四季營收將顯著增長 明年展望佳 AI伺服器市占續擴大

鴻海董事長劉揚偉表示，以AI伺服器為主的雲端網路產品是今年主要動能，看好AI、消費智能產品第四季的表現，第四季營收可望有顯著季增、年增，他對明年展望亦相當樂觀，他也指出，不論是GPU還是AI ASIC的AI伺服器，而鴻海明年市佔率都會從現在的4成再增加，至於電動車迎接「外包轉折點」來到的機率越來越高。

鴻海舉行法說會，由劉揚偉親自主持，明年第一季將會再回到由輪值CEO主持。劉揚偉對2026年的展望相當看好，他指出AI發展、政經局勢、匯率，都將繼續成為影響鴻海明年營運最重要的因素，其中又以AI產業的發展最為關鍵，他對明年AI需求樂觀以對，預期將與主要客戶開展更緊密的合作，對於傳統ICT產業他則是審慎樂觀，除了業務穩定之外，也有潛在升級、新產品開發的需求。

鴻海透露，繼第三季達成AI伺服器機櫃出貨量季增300％的目標後，第四季機櫃出貨量將再比第三季成長高雙位數百分比、AI伺服器營收將比第四季增加，根據市場預估，2026年美國前五大CSP資本支出將達近6,000億美元，顯示AI伺服器強勁需求將延續，鴻海目前與北美主要CSP客戶維持深度合作，AI機櫃產品線已從GPU延伸至ASIC解決方案。

劉揚偉進一步指出，在不同AI伺服器晶片平台和解決方案的市佔率，鴻海都超過四成，CSP都在擴大投資AI ASIC的基礎建設，加上AI推理應用的增加，調研機構都預估2026年ASIC伺服器出貨量、市場規模，將維持高速成長，鴻海也會跟著客戶的強勁需求而成長，2026年鴻海在AI伺服器的市佔率將會提升。

針對鴻海正在積極推動的電動車，劉揚偉看好，全球汽車產業正接近「Outsourcing Breaking Point（外包轉折點）」，預期委託製造與設計服務的機會將大幅增加，鴻海已引進三菱扶桑成為第二家日本車廠客戶，雙方將以MODEL T與MODEL U為基礎，共同研發零排放巴士、拓展國際市場，此外，集團旗下FIT與沙國合資公司Smart Mobility預計於年底前在中東啟建電動車充電樁生產基地，最快2026年投產。

鴻海與裕隆合資成立的電動車設計公司鴻華先進，傳出將併購裕隆旗下品牌納智捷，對此劉揚偉僅表示，鴻華一直想擴大銷售規模、裕隆也是，雙方可能會談出新的合作方式，而鴻華開發的Model B量產時間應該還是落在明年第一季。



