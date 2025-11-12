鴻海法說會暗藏彩蛋 繫上黑領帶為向「她」致意

鴻海線上法說會今日下午登場，鴻海董座劉揚偉、財務長黃德才以及發言人巫俊毅清一色繫上黑領帶，就是為了紀念「她」。（翻攝自鴻海YouTube）

鴻海今（12日）下午召開線上法說會，由鴻海集團董事長劉揚偉主持，身旁還有財務長黃德才、發言人巫俊毅，從開場到結束，三人依主題與分工對著線上的法人、媒體侃侃而談。但有幾句他們想說卻沒有說的話，用另一種不明說的方式暗暗傳達，就是透過繫上「黑領帶」低調向鴻海集團創辦人郭台銘之母初永真的逝世表達哀傷與致意。

初永真的離開，對於鴻海老臣與資深幹部來說，還是頗有感觸，劉揚偉也於郭母離開後的隔日，透過正式聲明對外發聲，希望能對郭台銘與郭母表達敬意與慰問。

而在今日的法說會中，一個接一個的強勁成長數字與產業展望，讓法說會中洋溢著對產業後市的期待之情，但定眼一看，劉揚偉、黃德才、巫俊毅這三位平常都習慣繫上藍色、黃色或是斜紋相間領帶，今日卻都有志一同打上了黑色領帶，據了解，就是暗暗為向初永真的離世表達哀悼，也算是鴻海法說會中暗藏的小彩蛋。

