鴻海法說會／鴻海AI伺服器營收已破兆元 劉揚偉談明年營運3大關鍵

鴻海董事長劉揚偉在線上法說會中透露，影響明年營運的3大關鍵，AI產業影響比重持續提升。（翻攝自鴻海YouTube）

鴻海今（12）日下午舉行線上法說會，由鴻海董座劉揚偉親自上陣主持，劉揚偉於法說會中透露，影響明（2026）年營運的3大關鍵與今（2025）年一致，分別是AI產業、地緣政治以及貨幣政策，但是不同之處在於，明年AI產業營運的影響性將較今年再往提升。

鴻海法說會持續捎來營運佳音，單是今年前9個月來自AI伺服器的營收貢獻累計就破新台幣兆元，已經達成鴻海原定的年度目標，不僅如此，展望第4季，劉揚偉持續看好AI以及消費智能產品的表現，可望有顯著季增、年增的成長力道。

廣告 廣告

談及今年全年展望，劉揚偉則是強調，「維持全年『顯著成長』的看法不變，但上調消費智能產品全年度的展望，由稍微衰退上修為持平，綜觀四大主要產品類別的展望，雲端網路產品仍是今年主要成長動能。」

展望明年營運表現，劉揚偉延續先前說法，影響因素與今年一樣，關鍵因素都指向了「AI產業、關稅政策以及匯率因素」，不過AI產業的影響因素將持續提高。

因此，劉揚偉透露，鴻海也積極與主要客戶展開更緊密的合作，切入更多元的AI解決方案，並取得更多訂單。他更進一步評估，明年鴻海在全球AI伺服器的市占率將較現有4成更爲提升。

此外，鴻海攜手與輝達（NVIDIA）在高雄打造超級算力中心，並成為輝達在台第一家雲端合作夥伴（NCP），將提供算力資源予產官學界，傳達出鴻海為台灣「主權AI領頭羊」的領導地位。

鴻海今年第3季營運成績延續上一季走勢，第3季以及累計前3季的營收、毛利、營業利益、淨利都創下歷年同期新高，每股稅後盈餘（EPS）分別繳出4.15元與10.38元的成績，今年已經大賺逾1個股本。

更多鏡週刊報導

鴻海法說會／劉揚偉看鴻華納智捷合作 「這件事情」彼此想法是一致的！

鴻華納智捷合體／鴻華先進、納智捷傳拼合體 2大集團老闆盤算曝光

太子集團詐騙45億元台灣洗防系統失靈？ 彭金隆這樣說！