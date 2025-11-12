鴻海法說》劉揚偉換黑色領帶 鴻海低調悼念郭台銘母親

鴻海集團創辦人郭台銘母親上週逝世，傳出本週一（10日）已在愛物園低調下葬。鴻海今（12日）召開第三季法說會，董事長劉揚偉率領高層換上黑色領帶，向郭母表達哀悼。

鴻海第三季法說會登場，媒體及法人全面聚焦未來營運狀況，而《民報》觀察，劉揚偉、財務長黃德才、發言人巫俊毅3人皆繫上黑色領帶，據悉是向郭台銘母親郭初永真逝世，表達哀悼之意。

郭初永真於6日上午8時，在台北醫學大學附設醫院辭世。郭台銘隨後在臉書哀痛宣布此事，同時表明母親的後事將遵從遺囑，不發訃告、不設靈堂、不辦公祭。

廣告 廣告

隔日，劉揚偉發聲明指出，「得知郭創辦人母親初永真女士離世，全體鴻海人都感到非常不捨，也深感哀痛。初女士一生勤勞、樸實，對家庭的付出與對孩子的教導，是郭創辦人一路走來最重要的力量來源。」

「在這個難過的時刻，謹代表全鴻海同仁向郭創辦人和家人表達最誠摯的慰問。初女士留下的影響與風範，將永被銘記。」如今，劉揚偉換上黑色領帶，雖低調未提，卻是向郭台銘母親表達最深地致哀。

據悉，郭家辦理郭初永真的後事非常低調，由郭台銘和胞弟、正崴集團董事長郭台強親自打理，傳出已在10日低調完成下葬。