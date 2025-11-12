鴻海法說》提早達標！鴻海第三季獲利創高 AI伺服器營收衝破兆元

鴻海受惠iPhone新機、AI（人工智慧）伺服器雙助攻，第三季獲利高達576.7億元，一舉創下單季歷史新高，每股盈餘（EPS）衝上4.15元，寫下2007年第四季以來新高。AI伺服器更傳捷報，前三季營收突破兆元，比原先預期提早一季達標。

AI伺服器提早實現全年兆元營收目標

「我們在AI伺服器機櫃訂單出貨，第三季表現順暢，出貨量確實大幅增加。」鴻海今（12日）召開法說會，強調AI伺服器已經成為貢獻獲利成長的關鍵動能。

廣告 廣告

鴻海指出，今年前三季AI伺服器累積營收已達至兆元，相當於提前達成2025年全年的兆元目標。這股爆發力，主要來自代工輝達（NVIDIA）平台運算、交換機托盤、AI機櫃訂單出貨順暢。

其實鴻海早在第二季法說會預告，第三季AI伺服器機櫃出貨量有望季增300％的驚人成長率。儘管第三季AI伺服器機櫃的出貨量基期墊高，但鴻海仍對未來展現強烈信心。

鴻海樂觀預期，第四季AI伺服器機櫃出貨量仍有望比第三季出現「高雙位數」成長。從產品營收占比來看，涵蓋AI伺服器的雲端網路產品已提升至42％，較第二季的41％略增，成為營收結構的關鍵主力。

鴻海AI伺服器布局橫跨軟硬體及應用，握有大型語言模型FoxBrain及超算中心（NCP），更重要的是供應鏈極為完整，包括零組件、AI伺服器與機櫃、MDC（模組化資料中心）與資料中心等。

鴻海強調，持續透過AI多元解決方案並進，持續提升市占率，預期在2026年將能「穩坐全球AI伺服器龍頭地位。」

鴻海第三季「三率三升」飆新高

鴻海在第三季成功繳出史上最賺錢的單一季度，營收達2.6兆元，除了受惠AI伺服器，另一大支柱是消費智能產品，包含iPhone 17系列零組件與整機出貨，該產品線在第三季總營收占比來到37％，較上季的35％略增。

值得注意，鴻海在第三季成功繳出「三率三升」的優異成績單，顯示獲利結構持續優化：毛利率6.35％，創下近5季以來高點；營益率3.43％，寫下2019年第一季以來的高點；淨利率2.8％，創近7季高點。

鴻海強調，第三季整體業績表現優於預期，其中AI伺服器為主的雲端網路產品出現強勁成長，結果優於內部原先預期，而消費智能產品則符合強勁季增的目標。