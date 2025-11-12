鴻海深化AI布局 伺服器市占率將破4成

鴻海董事長劉揚偉指出，鴻海持續擴大AI版圖，積極開發相關應用，並樂觀看待市場，估2026年AI伺服器市占率將逾4成。鴻海也致力從AI解決方案整合者，進一步成為主權AI的關鍵提供者。

鴻海12日召開線上法說會，劉揚偉指出，提供客戶一站式的解決方案是鴻海的目標，除了AI伺服器之外，鴻海往上游開發關鍵零組件，往下游則與夥伴合作，將價值鏈延伸到資料中心的建置，成為最完備的AI伺服器硬體供應商。

鴻海與NVIDIA深化合作，在台打造超級算力中心，象徵鴻海集團AI布局的重要新頁。劉揚偉說：『(原音)我們和NVIDIA在台灣共同打造運算中心，象徵著集團AI布局邁向關鍵的里程碑；同時也是NVIDIA在台灣第一家雲端合作夥伴，也就是NCP。未來將提供算力給產官學界，顯示我們不只是AI解決方案的整合者，更是主權AI的提供者。』

劉揚偉說，鴻海目前與北美主要CSP(雲端服務供應商)客戶維持深度合作，加上主權AI的需求，主要客戶預期在未來2到3年AI產業規模有望達1兆美元。鴻海樂觀看好市場潛力，也預計2026年AI伺服器市占率將超過4成。

針對AI機櫃出貨市況，劉揚偉說，市場估今年AI機櫃出貨量為3萬至5萬，明年有望翻倍至6萬，甚至有人樂觀預期至10萬櫃。為了因應客戶積極建置AI基礎設施，鴻海擴大投資規模，目前已擴建美國威州、加州等地廠房，滿足客戶迫切需求。

另外，劉揚偉表示，鴻海在年初推出的FoxBrain AI大語言模型持續改版中，聚焦智慧製造、智慧電動車、智慧城市等三大平台，希望成為繁體中文界最重要的大語言模型。