鴻海用這一招 協助解決碳捕捉、運送的關鍵挑戰

鴻海與Pace CCS合作在台啟用聯合實驗室，結合鴻海在精密製造的知識與Pace CCS的設計經驗，試圖克服碳捕捉與封存長期以來的一大難題。（圖／鴻海提供）

鴻海宣布與英國碳捕捉與封存設計領域的領導企業 Pace CCS，共同宣布在台灣啟用聯合實驗室，開發化學清除劑注入技術，以防止 CCS （碳捕捉與封存）內部管線的腐蝕問題，希望透過雙方的技術合作，為解決CCS產業長久以來的挑戰。

碳捕捉與封存技術是實現淨零排放的其中一條道路，鴻海表示，與Pace CCS的合作，結合鴻海在精密製造的知識與Pace CCS的設計經驗，展現了跨產業協作，共同推動應對氣候變遷，全球對碳捕捉的需求預計每年高達80億噸二氧化碳，這需要數兆美元的投資。

鴻海進一步指出，保護CCS基礎設施免受腐蝕是一個主要的技術挑戰，二氧化碳傳輸過程中的化學反應，會產生硫酸和硝酸等腐蝕性物質，這些反應還可能生成水和固體，導致腐蝕、侵蝕和堵塞處置井。

而鴻海打造的全新實驗室，將驗證一種已在半導體製造等產業中使用的化學清除劑，希望證明該清除劑在實際的CCS運作環境下，有效防止有害腐蝕性物質和水的形成。

Pace CCS董事總經理 Matthew Healey 表示，管線腐蝕是這個產業一直以來無法解決的問題，若透過解決此技術挑戰，我們將能加速全球CCS的部署。而鴻海科技集團環保長洪榮聰也表示，鴻海很榮幸能將我們的產業鏈專業知識應用於能源轉型領域，這次合作展示了跨產業夥伴關係，能夠推動應對氣候變遷的實質進展。



