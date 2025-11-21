鴻海發表全新電動車Model A！「超大空間」家用、商用都適合 首發鎖定這國

鴻海科技日（Hon Hai Tech Day 2025）今（21）日在南港展覽館登場，現場最大亮點莫過於全新電動車Model A的正式登場。這款B級距MPV以「Being White」為核心造型哲學，詮釋簡約、純粹與持久的設計語言，並融合日本市場長期調研成果，體現鴻海在造車領域從供應鏈走向品牌實力的轉型決心。

鴻海科技集團EV策略長關潤（Jun Seki）親自乘坐Model A登台亮相，一口氣展示3款不同設定的Model A版本，分別針對家庭、商務與物流市場，展現可模組化與多場景擴展的車體設計。

廣告 廣告

本次活動一口氣展示3款不同設定的Model A版本，分別針對家庭、商務與物流市場，展現可模組化與多場景擴展的車體設計。（劉偉宏攝）

「A」代表Affordable：鴻海的電動車策略密碼是什麼？

Model A名稱中的「A」，象徵Affordable（可負擔）。鴻海希望以高性價比電動車推動全球普及，並藉由可開放授權的開發平台，協助品牌客戶快速切入電動車市場。

關潤表示，Model A整車最大化採用通用零組件（off-the-shelf components），可縮短「Time To Cost」與「Time To Market」的開發周期，提供靈活且具成本競爭力的解決方案。

Model A將以日本市場為首發重點，並已與東南亞及印度潛在合作品牌洽談導入可能，鎖定成長快速且對高效率車型需求強勁的新興市場。

為何以「空間」作為Model A的第一賣點？

作為B級距MPV，Model A主打「空間最大化」理念。車身尺碼比同級車更寬、更長，能輕鬆容納大型行李與嬰兒推車，適合小家庭、商務用車或共乘車隊。

內部結構提供2至7座多元設定，搭配側滑門與側開門雙配置，兼顧保母車、出租車與物流車需求，體現「一車多用」的彈性思維。

這種「空間導向」設計理念呼應鴻海的電動車DNA：寬敞、簡潔、高性能與智慧化。不僅符合城市通勤與共享出行潮流，也呼應亞洲市場對實用車格的偏好。

在性能表現上，Model A搭載135 kW六合一馬達與42kWh的LFP電池，支援400V快充，可以在20分鐘充至80%。

Model A主打「空間最大化」理念。（劉偉宏攝）

AI賦能，如何讓電動車變得更「聰明」？

Model A內建多項智慧技術，包括智慧電池管理系統（Smart Battery Management System）與智慧熱管理（Smart Thermal Management），能延長電池壽命並在舒適性與能耗間取得平衡。

此外，內建智慧翻譯助理（Smart Translate Assistant），支援多語言即時溝通，打破使用者之間的語言隔閡，讓共享與跨境使用更為便利。

車內還導入沉浸式音響系統，打造「移動的房間」體驗；搭配自研LiDAR技術的ADAS／AD系統，展現鴻海在智慧駕駛領域的技術潛力。

「Being White」象徵什麼樣的造車哲學？

關潤解釋，「Being White」不只是色彩，更是一種態度，象徵純粹、透明與開放，代表鴻海面對全球電動車市場的新角色轉變：從代工製造者進化為平台整合者與創新推動者。

Model A的外觀線條乾淨俐落、內裝以無印風格打造，傳達一種去繁從簡的思考，也讓設計回歸本質「服務人與移動」。

從日本出發，鴻海要如何布局全球？

Model A確立以日本為首發市場，後續將拓展至東南亞與印度。這樣的市場策略，反映鴻海對不同地區電動化發展階段的精準掌握。

日本市場重設計與品質，東南亞強調實用與性價比，印度則是潛在的量產新藍海。

同時，鴻海在現場同步展出Model C、Model B、Model T與Model U等全系列電動車，甚至包括外銷北美版本的Model C，展示其MIH平台（Mobility in Harmony）的開放性與可延展性。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

