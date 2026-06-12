鴻海百萬股東注意！配息微幅下修至7.17元

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鴻海今日宣布調整現金股利配息率，由原先每股7.2元下修至7.17179227元。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)今日宣布調整現金股利配息率，由原先每股7.2元下修至7.17179227元，管理層指出，主要因海外無擔保轉換公司債持有人申請轉換普通股，帶動流通在外股數增加，在維持現金股利總額不變下，配息率依規定進行調整。

鴻海指出，今年3月董事會原決議配發現金股利1009.32億元，每股配發7.2元現金股利，並授權董事長於除息前，若因可轉債轉換普通股等因素導致流通在外股數變動時，可依法調整每股配息率。

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此次調整主因為公司發行的110年度海外第一次無擔保轉換公司債，於停止轉換日前有債權人申請轉換普通股，使流通在外股數增加，因此在現金股利總額維持1009.32億元不變的情況下，每股配息金額由7.2元調整為7.17179227元。

根據鴻海先前公告，公司除息交易日訂於7月2日，現金股利將於7月31日發放。公司當時也已預告，若可轉債轉換普通股導致股本變動，將於6月12日公告調整後配息率，如今正式完成相關作業，仍為歷年最高配息金額。

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