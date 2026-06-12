鴻海百萬股東注意！配息微幅下修至7.17元
〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)今日宣布調整現金股利配息率，由原先每股7.2元下修至7.17179227元，管理層指出，主要因海外無擔保轉換公司債持有人申請轉換普通股，帶動流通在外股數增加，在維持現金股利總額不變下，配息率依規定進行調整。
鴻海指出，今年3月董事會原決議配發現金股利1009.32億元，每股配發7.2元現金股利，並授權董事長於除息前，若因可轉債轉換普通股等因素導致流通在外股數變動時，可依法調整每股配息率。
此次調整主因為公司發行的110年度海外第一次無擔保轉換公司債，於停止轉換日前有債權人申請轉換普通股，使流通在外股數增加，因此在現金股利總額維持1009.32億元不變的情況下，每股配息金額由7.2元調整為7.17179227元。
根據鴻海先前公告，公司除息交易日訂於7月2日，現金股利將於7月31日發放。公司當時也已預告，若可轉債轉換普通股導致股本變動，將於6月12日公告調整後配息率，如今正式完成相關作業，仍為歷年最高配息金額。
更多自由時報報導
斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光
獨吞半座石門水庫水量！曾文水庫狂灌1億噸水、蓄水率破2成大關
梅雨下了逾2座石門水庫！南部水庫平均蓄水率升至近3成
美股收盤》川普取消攻擊伊朗！道瓊飆929點 台積電ADR漲逾3％
其他人也在看
台股震！新日興、欣興、旺矽連環爆違約交割 今年已達13起
近期台股走勢劇烈震盪，當沖與信用交易風險浮現，市場再度爆發鉅額違約交割案。臺灣證券交易所與櫃買中心12日公告，單日新增3檔個股達違約資訊揭露標準，包含上市熱門股新日興（3376）、欣興（3037）以及上櫃股旺矽（6223），單日申報違約總金額高達7,034.4萬元。隨著12日新增的3起案例，今年以來上市櫃違約交割案件合計已達13起。
中國砸46億大亂鬥！ 日本龍頭已倒地 謝金河：台廠考驗將至
財經專家謝金河指出，AI軍備競賽雖引爆高階玻纖布超級行情，但領頭羊日東紡織股價驟然腰斬，揭示中國巨石與菲利華大舉擴產殺價，高階市場版圖巨變，台灣玻纖布廠考驗恐將至。
一度賠百萬！洪都拉斯昔押房買500張股票 「暴跌剩6元」反轉結局曝
男星洪都拉斯耕耘演藝圈多年，上遍各大節目，拍了不少戲劇作品，然而年輕的時候，他曾因為演藝工作很常有一餐沒一餐，決定投資股票賺錢，不僅曾遇到詐騙分析師，甚至曾拿房子抵押用一張10幾塊錢的價格買進500張銀行股，沒想到這檔股票卻一路跌到6塊，讓夫妻倆徹夜難眠，最後雖迎來「驚人反轉」。但他也提醒，千萬別將所有資金放進同個籃子，他的故事也值得近日沈淪股海「四貸同堂」的投資者借鏡。
5月營收年增253%！「這半導體通路黑馬」挾記憶體題材法人看旺今年賺1股本 噴出4天登強勢股王
[FTNN新聞網]記者何亞軒／綜合報導昨（12）日台股加權指數收盤44,169.04點，漲1019.58點，漲幅2.36%，觀察昨日表現強勢個股，半導體通路大廠至上（8112）先前...
勝興車站、白沙屯拱天宮... 苗栗十大人氣景點強勢出爐
苗栗最強玩樂地圖公開！放假想來趟慢活之旅，除了坐擁山海交織的花蓮、台東外，近年來也有越來越多旅人將目光投向苗栗。這座融合客家文化、自然生態與鐵道風情的城市，不僅擁有豐富的人文底蘊，更藏著許多值得細細探
SpaceX股價市值開紅 特斯拉前董事提醒這事
[NOWNEWS今日新聞]知名富豪馬斯克（ElonMusk）旗下的太空探索公司SpaceX（美股代號：SPCX），已於當地時間12日正式掛牌上市，上市第一天股價即大漲19.22%，每股收在160.95...
SpaceX上市飆19％ 美股道瓊漲353點、台積電ADR漲0.68%
美國和伊朗和平協議有望近日簽署，加上太空探索科技公司（SpaceX）首次公開募股（IPO），首日掛牌勁揚19.22％、收160.95美元，激勵美國股市主要指數週五收漲，道瓊工業指數上漲353.51點、
台股盤前／SpaceX上市狂飆19%！台積電期貨盤後上漲15元 台股續攻有戲
美伊和平協議傳出突破進展，加上SpaceX以史上最大IPO之姿掛牌首日飆漲逾19%，帶動美股四大指數全面收高，費城半導體指數上漲1.52%。在美股利多激勵下，台指期夜盤勁揚487點，台積電期貨盤後上漲15元，市場風險偏好快速回升，台股下週一（15）日有機會延續前一日強彈千點的反攻氣勢。
老屋想解套1／桃園蘆竹旺族內戰！ 鐵皮古宅竟成歷史建築
6月2日下午，記者跟隨林子壽與林氏宗親抵達慎德居，慎德居建於1914年，是傳統「一堂二橫」客家夥房，採用鵝卵石興建基礎、土墼磚與紅磚起建屋身，福州杉與紅瓦等建材興建房頂，本該是樸實典雅、古色古香，如今竟滿地雜物，加上天花板上超大蜘蛛網，以及用建築物上覆蓋的紅色...
達成協議真有譜？伊朗外長：濃縮鈾底線在這
[NOWNEWS今日新聞]有關美國、伊朗即將達成協議的消息越來越多，伊朗外交部長阿拉格齊（AbbasAraghchi）12日晚間證實，美伊談判已進入尾聲，預計未來幾天內就會簽署，美國總統川普（Dona...
跌停剩4.04元投資人哭崩！1大廠確定6/23將下市 還有7名千張大戶
投資人注意！正崴集團子公司、台灣綠能大廠森崴能源（6806）因今年第一季財報淨損逾18億元、淨值轉負數，將於6月23日下市。不過最新數據顯示，還有3.4萬名股東，其中有7名手握千張股票的大戶，恐受到衝擊，股票恐淪壁紙。
SpaceX上市首日飆22%！馬斯克身價「超越台灣GDP」 成首位兆萬富翁
由特斯拉執行長馬斯克（Elon Musk）領導的太空科技公司SpaceX於12日正式掛牌上市，首日交易表現亮眼，盤中股價一度飆升22%，衝上每股165美元高點，帶動公司市值強勢突破2兆美元大關。隨著持股價值大幅攀升，馬斯克的個人身價也一舉超越台灣及新加坡的國內生產毛額（GDP），成為史上首位身價突破1兆美元的超級富豪。
新北、基隆大雨特報！梅雨未結束 午後慎防強對流、雷擊
梅雨滯留鋒面影響，中央氣象署今天清晨發布新北、基隆大雨特報，基隆北海岸地區有局部大雨發生的機率，山區請慎防坍方、落石。氣象專家吳德榮指出，今天滯留鋒在北部海面，各地略好轉、氣溫升。受西南季風的影響，午後仍有強對流發生的機率，需注意雷擊、強風、瞬間強降雨的發生。
MLB/大谷翔平坐板凳！左膝發炎休兵 教頭：避免傷勢惡化
道奇二刀流球星大谷翔平昨因企圖盜壘時導致左膝發炎提前退場，今道奇與白襪系列賽並未排入先發，第1棒的位置改由寇爾（Alex Call）頂替 。
周興哲《歌手2026》慘遭淘汰！ 台上唱跳不夠猛被調侃「老實人跳舞」
中國大陸歌唱競技綜藝《歌手2026》自開播以來便話題不斷。在最新一期的月度決賽中，令人始料未及的是，向來以深情療癒嗓音著稱的台灣「情歌王子」周興哲，在此次決賽中大膽突破自我、首次挑戰唱跳舞台，卻依然未能擄獲大眾評審的心，最終慘遭淘汰。隨著哈林（庾澄慶）、魏如萱與周興哲接連遭到淘汰，目前舞台上，台灣歌手僅剩下傳奇美聲齊豫一人獨自苦撐。
傅子純搶救過程曝光！恐非單純急性血癌 大量溶血、腫瘤侵犯恐造成血癌假象
本土劇演員傅子純驚傳昨日（6/7）病逝於淡水馬偕醫院，年僅46歲。據了解，傅子純到院前已失去呼吸心跳，雖一度搶救成功，但轉到加護病房後仍宣告不治。外傳病因疑似為急性血癌，不過醫師認為，不能排除其他疾病
短短幾分鐘拉回半根！「被動元件巨頭」一度衝919元漲停 網抖：900蛙要套幾年
[FTNN新聞網]實習記者陳又綺／綜合報導受惠AI伺服器、高階被動元件需求持續升溫，被動元件龍頭國巨（2327）於昨（12）日成為台股盤面焦點，股價開盤後在買盤...
BBU需求帶勁！「電池模組廠」下半年營運大躍進 法人喊價420元
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導受惠AI伺服器備援電池（BBU）需求強勁，電池模組廠順達（3211）於股東會上指出，今年營收可望維持雙位數成長，其中非IT業務...
連老祖宗五權憲法都不要？蔣萬安喊廢監院 他爆驚人內幕：怕被查
台北市長蔣萬安日前公開呼籲廢除監察院，引發政壇高度關注。政治工作者周軒隨即發文開砲，質疑蔣萬安此舉並非為了憲政改革，而是企圖規避卸任後的司法與監察調查。周軒更具體盤點包含大直培英社宅廢棄物、秀珍菇遮陽傘、負壓吸菸室及捷運施工安全等5大市政爭議，直指蔣萬安是因擔心爛攤子被清算，才急著拆除監察院這顆未爆彈。此舉被批評與民眾黨護航柯文哲的行徑雷同，引發各界對其政治動機與市政績效的熱烈討論。
累積配息逼近8元！它成立來總報酬近198% 除息最後買進是這天
市場避險情緒升溫，台股近期走勢震盪，市場焦點關注具配息抗震優勢的高股息ETF。大華銀投信表示，台股以AI成長為主調的投資趨勢並未扭轉，下半年仍樂觀看待台股發展。但今年以來漲勢強勁，短期震盪難免，建議投資人可強化配置配息紀錄良好、具長線成長能力的高股息ETF。