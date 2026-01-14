鴻海目標價上看300元 黃世聰:下半年三大支柱發威、Q3有望突破

台股站上3萬1000點之際,市場卻出現明顯分化現象。財經專家黃世聰在《聰明理財大小世》節目中指出,儘管台積電股價已突破1700元,朝2000元目標價邁進,但包括鴻海在內的老AI股卻面臨壓力,股價表現疲軟。

以伺服器股王緯穎為例,股價從4850元高點急跌破4000元,主因第四季毛利率降至7.2%,低於市場預期的8%以上。散熱股奇鋐也從1500元回落,健策更從3140元跌至2300元,本益比高達80倍成為法人優先調節標的。川湖則因傳出輝達要求交出專利、扶植第二供應商,股價從4400元跌至3000元附近。

廣告 廣告

黃世聰在節目中分析,老AI股面臨三大壓力:毛利率下滑、競爭加劇、法人持股過高。這波修正不僅發生在台股,連美國AMD、輝達、Meta等AI概念股表現也相對疲弱,反觀Google因完整AI生態系持續創新高,記憶體族群如美光、SanDisk也維持強勢。

對於鴻海後市,黃世聰認為今年三大支柱包括AI伺服器、iPhone折疊機與電動車BRIA品牌,外資預估EPS可達16-20元,以18倍本益比計算,目標價落在288-360元區間。短期股價在220-230元可布局,上方240-250元有壓力,建議第一季整理後,第二季有望發動,下半年第三、四季可能挑戰300元以上高點。

想了解更多精彩內容，歡迎持續收看《品觀點》網路節目《聰明理財大小世》！ *投資警語：投資一定有風險，投資有賺有賠，投資前應檢視自身能力。

更多品觀點報導

旋風訪美返台！黃國昌：1.25兆軍購反對決心更強烈 將自提對案版本

從南陽街到北美160店 黃世聰：聯發國際打造台灣茶飲國際品牌

