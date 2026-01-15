鴻海研究院前瞻鈣鈦礦技術獲《Nanoscale Advances》2025年論文獎

鴻海研究院。鄒秀明攝



鴻海研究院再度展現創新實力，透過AI輔助開發新穎前瞻鈣鈦礦材料技術，大幅提升鈣鈦礦太陽能電池的穩定性與量子點發光效率，為再生能源與光電應用注入強大動能。本次研究成果不僅發表於《Nanoscale Advances》頂尖期刊，更獲選為2025年論文獎得主，代表對鈣鈦礦量子點發光機制與光電應用的洞見與貢獻。

鈣鈦礦太陽能電池具備高轉換效率、低溫製程與可撓、可透明等設計彈性，能以較低成本實現大面積製造，並可與矽電池形成高效率疊層結構。這些特性使其在太空與低軌衛星、再生能源、建築整合型太陽能、車用電子、物聯網等產業具備廣泛應用潛力，對能源轉型與永續發展具有重要影響。

此突破首先由鴻海研究院半導體所所長暨陽明交大講座教授郭浩中所長與研究團隊，攜手陽明交大相關研究人員共同完成鈣鈦礦量子點與電漿子奈米粒子整合技術，實現光致發光性能提升。

最新研究論文《Enhancing photoluminescence performance of perovskite quantum dots with plasmonic nanoparticles: insights into mechanisms and light-emitting applications》已正式刊登於全球權威期刊《Nanoscale Advances》，展現鈣鈦礦量子點在發光機制與應用上的創新註，並榮獲該期刊2025年論文獎（Nanoscale Advances 2025 Paper Prize），突顯其在奈米材料領域的重大貢獻。

《Nanoscale Advances》由英國皇家化學會（Royal Society of Chemistry）出版，是奈米科學與技術領域的權威期刊，深受全球學術界與產業界重視，影響因子高達4.7，位居奈米材料與化學領域頂尖地位。

