鴻海科技日再曝亮點 黃仁勳兒子暢談人形機器人

黃仁勳兒子黃盛斌將代替爸爸，出席今年的鴻海科技日。

鴻海將在週五登場的科技日亮相鴻海首款人形機器人，以實際行動響應輝達執行長黃仁勳的倡議，今年不克親自出席鴻海科技日的黃仁勳，更派出兒子、也是在輝達負責人形機器人業務的黃勝斌，代表參加科技日的機器人主題對談，顯現輝達認同鴻海在機器人的投入與表現。

黃仁勳在今年11月7日飛抵台灣、8日擔任台積電運動會的嘉賓時說，他已經連續出差三週，很想念家裡的小狗，所以台積電運動會一結束，黃仁勳就直接搭上私人飛機回美國。或許正因為如此，相較於去年黃仁勳接受鴻海董事長劉揚偉的邀請，成為去年科技日的神秘嘉賓，鴻海今年科技日舉辦時間距離台積電運動會僅僅半個月，黃仁勳改派兒子黃勝斌代表出席。

鴻海已經預告今年的科技日有許多重大發表，包括OpenAI合作案、首款人形機器人亮相、模組化資料中心、東元策略換股合作案後的首款產品雛形等，隨著鴻海的人形機器人很快就會出現在鴻海的生產線「上班」，鴻海特別在今年科技日推出智慧製造與機器人科技的主題對談，正是由全球自動化大廠ABB的機器人部門總裁Marc Segura、鴻海集團數位長史喆、黃勝斌同場交流。

黃勝斌在2022年才加入輝達，一進公司就加入Isaac SIM雲端部門擔任產品經理，Isaac SIM是透過模擬真實物理環境來訓練機器人的應用程式，並且能夠透過雲端與輝達Omniverse讓機器人訓練可以在遠端完成，等於他在輝達的起步，就是黃仁勳高度看好、將會比智慧型手機產值更高的新事業，現在他已經是輝達機器人產品線的負責人，可以看出，輝達相當認同鴻海在包括人形機器人在內各種機器人的投入與成果。



