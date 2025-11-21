鴻海科技日推Model A電動車 日本首發擬前進東南亞

（中央社記者鍾榮峰台北21日電）鴻海科技日今天起登場，上午現場首度展示Model A電動參考車，將以日本電動車市場為上市首發地，後續不排除布局東南亞市場。

鴻海作為輝達（NVIDIA）雲服務供應商（NVIDIA Cloud Partner, NCP），在此次科技日上，也宣布斥資14億美元投資建設先進超級運算中心，以1萬顆Blackwell Ultra GPU加速運算，預計在2026年上半年打造下一代NVIDIA GB300 NVL72 AI基礎設施。

鴻海科技日上午展示Model A新車款，集團電動車策略長關潤（Jun Seki）介紹3種不同設定的Model A，提供不同產業、使用者與情境需求。

關潤指出，Model A具有鴻海集團的DNA，整合鴻海的資通訊（ICT）技術方案，其中電池體積薄，充電時間可壓縮至20分鐘，且電池具備人工智慧（AI）管理功能。

劉揚偉在中午指出，Model A由日本和台灣的設計團隊共同合作，初期鎖定日本市場。鴻海說明，Model A將以日本電動車市場為上市首發地，後續已和品牌客戶商談在東南亞市場採用的可能性。

鴻海說明，此次科技日展區面積創下歷屆紀錄，總共有超過200項產品和技術，其中在電動車，現場展示區展示6款不同配色的Model B，以及3款適用獨特應用場域的Model A，此外Model T電動巴士、Model U中型巴士、Model D也在現場展出，Model C北美版也首次現場開放試乘體驗。

鴻海科技日現場也首次展出以輝達（NVIDIA）GB300 NVL72系統建置的AI模組化貨櫃資料中心，展現鴻海從L1到L12生產製造流程的全方位解決方案（turnkey solutions）和垂直整合能力。（編輯：張均懋）1141121