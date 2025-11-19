鴻海科技日提前曝光！Model A準量產版現身、百變功能超有料

記者鍾釗榛／綜合報導

鴻海Model A電動MPV。（圖／翻攝鴻海網站）

鴻海今年科技日還沒正式開幕，官方就搶先端出開胃菜，釋出最新Model A電動車預告影片，讓車迷瞬間精神大振。這款去年初登場的7人座模組化電動MPV如今更接近準量產姿態，也被預期將成為11月21日科技日的最強亮點。

鴻海Model A電動MPV接近準量產。（圖／翻攝鴻海網站）

電動滑門超方便

從官方曝光的最新畫面，加上去年公布的資料，Model A車長約 4.3 公尺，採用電動側滑門，家庭用車最在意的上下車便利性一次滿足。而外界普遍認為，夏普LDK+電動概念車正是以Model A平台延伸而來，既然LDK+具備寬敞的3排7人座空間，那Model A的實際乘坐表現也相當值得期待。

彈性空間會是Model A一大亮點。（圖／翻攝鴻海網站）

滿滿科技配備

Model A外觀最吸睛的還是那組垂直LED頭燈，線條簡潔又有未來感。車側滑門附近更設置資訊顯示區，可直接呈現電量、續航、時間與氣溫等重要資料，實用性滿分。

實用的側滑門設計，讓乘車者更容易上下車。（圖／翻攝鴻海網站）

座艙則採抬高設計，配備無線充電板、全數位儀錶等主流科技，整體氛圍相當前衛。此外模組化的設計，使得Model A不只家庭使用，也可以做為商用與貨運用車，外觀與內部都能依需求改變，因此Model A也可視為多功能的工具車。

座艙則採抬高設計，配備無線充電板、全數位儀錶。（圖／翻攝鴻海網站）

Model A也可以做為商用與貨運用車。（圖／翻攝鴻海網站）

動力資訊保密到家

至於最受關注的動力規格、電池容量與續航表現，鴻海依舊守口如瓶，選在科技日當天一次公布。從目前的資訊來看，Model A已具備量產級氣勢，正式規格肯定會成為焦點。

詳細規格要等到科技日揭曉。（圖／翻攝鴻海網站）

準備迎接科技日高潮

鴻海透過這支預告替科技日提前升溫，不只展示Model A的成熟度，也展現品牌在電動車布局上的速度。

鴻海Model A電動MPV。（圖／翻攝鴻海網站）

