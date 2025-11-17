鴻海科技日揭AI藍圖！台廠加入AI永動機行列？ 輝達公布最強財報，人工智慧還能飆多高？｜今周重磅

鴻海科技日本周五登場，此前，鴻海董事長劉揚偉預告，將會在當天公開與OpenAI的合作細節。近期，許多AI巨頭如輝達、AMD、甲骨文，都紛紛以現金投資或提供股權的方式，與OpenAI換取長期合作，形同「AI永動機」。台廠是否會加入此行列，頗受關注。 此外，AI晶片大廠輝達本周公布上季財報，在Blackwell全面放量，眾家CSP業者紛紛調高資本支出，是否代表輝達將再繳出「歷史最強財報」，驚艷投資人？ 1、鴻海科技日揭AI藍圖，如何攜手OpenAI？ 2、輝達公布最強財報，Blackwell晶片全面放量 3、我國外銷訂單拚連9紅

今周重磅：鴻海科技日揭AI藍圖 攜手OpenAI要加入永動機行列？

2025鴻海科技日(HHTD25)將於本周五登場，一連2天，將會展示出鴻海的AI工廠、機器人、半導體等9大主題成果。其中，最值得留意的，無疑是鴻海董事長劉揚偉，在日前法說會上預告，將會公布與指標AI公司OpenAI的合作細節。

鴻海指出，今年科技日的主軸將聚焦於鴻海三大智慧平台結合集團垂直整合實力AI技術的落地應用，分別為鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。

鴻海加入「AI永動機」行列？

劉揚偉在法說會上的驚天預告，讓科技日成為投資人關注焦點。劉揚偉指出，OpenAI執行長奧特曼曾表示，希望能在美洲打造1GW的算力，這相當於500億美元的投資，這不只代表算力需求暴增，更顯示AI市場有多龐大。

近年，科技圈無不圍繞著「AI」打轉，OpenAI 正是關鍵核心。不論輝達、AMD、甲骨文等指標科技巨頭，都捧錢投資OpenAI，確保長期的訂單。

知名半導體分析師陸行之就認為，台廠如鴻海集團，也可能會透過提供股份或直接投資，來換取未來3至5年，AI數據中心及機櫃訂單。這代表台廠將會循輝達、AMD模式，加入永動機行列。

根據調研機構TrendForce的預估，2025年全球AI伺服器出貨年增率將逾24%。展望2026年，在北美主要大型CSP業者擴大資本支出驅動下，全球AI伺服器市場出貨量將再成長20%以上。

鴻海打造自主電動車品牌？

過往，電動車也是鴻海科技日的焦點。只是，今年有些不一樣，原本預計以「Lexgen n5」形式在台灣上市的Model B，近期卻屢屢在街頭被直擊，掛上Foxtron車標的測試車在道路奔馳。此次，是否在鴻海科技日有新消息，同樣受到關注。

此前，「鴻華先進 Foxtron Bria」的品牌名稱，也登上內政部消防署電動車緊急救援手冊中，讓鴻華先進自創品牌的消息甚囂塵上。只是，目前不論鴻海、鴻華或裕隆均未證實此事。裕隆則回應，對於外界傳聞或未經確認之資訊，無法評論。

劉揚偉對此則回應，無論雙方用什麼方式合作，都是要擴大銷售，鴻華先進跟納智捷可能談出新的合作方式，擴大市場這件事是雙方想法一致的。

輝達執行長黃仁勳。

輝達執行長黃仁勳。圖／今周刊資料照

今周重磅：輝達將公布最強財報

AI晶片龍頭輝達本周三(11/19)(台灣時間20日凌晨)發布前季財報，受為Blackwell晶片全面量產，可望帶動財報衝高，各大外資紛紛提升對輝達財報的預期，更稱將會「突破性的一季」。

輝達此前釋出的財測為540億美元，季增約73億美元，且隨著Blackwell系列量產增加，毛利率可望回升至73.3%。

只是，華爾街顯然有更高期待，大摩認為輝達單季營收預估可達550億美元，年增率逾5成。此外，大摩更認為，輝達會釋出631億美元的財測，代表輝達可能實現連續2季營收成長80億美元的創舉。

CSP持續上修資本支出！AI供應鏈穩了？

讓輝達聲勢大漲的關鍵，無疑是此前主要雲端服務供應商(CSP)，紛紛上調今年度的資本支出，更有不少科技巨頭指出，「明年度資本支出會更高」。

根據TrendForce統計指出，八大CSP如美系Google、AWS、Meta、Microsoft、Oracle以及中系的Tencent、Alibaba、Baidu，均紛紛上調未來資本支出。

其中， Google因應雲端運算成長，上調今年資本支出至910～930億美元。Meta也同步上修今年資本支出到700～720億美元間，更指2026年會顯著成長。亞馬遜則調升2025年資本支出預估至1250億美元。微軟也聲稱，2026財年的資本支出將高於2025年。

Rubin世代明年問世 引爆下波AI高峰？

此外，當市場還在為Blackwell瘋狂，輝達也早在此前的GTC大會，預告了全新的Rubin世代GPU晶片，規劃2026年就要投產。屆時，將會採用全液冷的方式替其散熱。

公布財報的同時，輝達是否會釋出更多關於下世代產品的訊息，也是投資人關注焦點。

我國外銷訂單拚連9紅

我國外銷訂單拚連9紅。圖／Shutterstock

今周重磅：外銷訂單拚連9紅 AI能讓全年訂單寫紀錄？

經濟部本周四(11/20)將發布10月外銷訂單，此前經濟部預估，外銷訂單金額約落在686～706億美元間，年增率為23.7～27.3%。代表累計前10月外銷訂單金額，可望逼近6千億元大關。

回顧此前數據，台灣累計前3季外銷訂單已達5243.7億美元，年增率衝22.3%，若AI熱潮持續發酵，全年外銷訂單可望挑戰歷史新高。此前，歷史紀錄為疫後解封時，於2021年創下的6741億美元。

經濟部官員指出，對等關稅帶來的緊張情勢已緩解，各大經濟預測機構也重新上調全球經濟成長率。

只是，由於我國出口高度倚賴電子產品、資訊通信類別，仍得留意232調查結果若出爐，是否會對我國出口帶來衝擊 。





