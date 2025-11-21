鴻海科技日新款電動車Model-A亮相！ 劉揚偉祭彩蛋明天參觀抽輝達顯卡

鴻海科技日MODEL A亮相。陳俐妏攝



鴻海科技日電動車重頭戲，推出Model-A全新電動參考車,A的意義為「Affordable」,同一平台可支援計程車、物流車與私人用車三種車身。車型屬B-Segment MPV,針對日本、東南亞及印度市場,強調「空間」為首要賣點,比同級車更寬、更長,方便攜帶大型行李與嬰兒推車。

鴻海董事長劉揚偉為催生民眾參觀，不忘記出彩蛋，明天參觀的民眾，將抽出一張代工輝達RTX顯卡。堪稱今年鴻海科技日最大獎。

鴻海科技日現場展出電動車。李政龍攝

Model-A設計理念採「無印風」,簡潔耐看,兼顧商用與美感。性能方面,搭載135kW六合一馬達與42kWh LFP電池,支援400V快充20分鐘,並保持靈活轉向。採用先進電控架構,ECU減至28個，支援SDV與智慧功能,如電池健康管理與熱管理。

