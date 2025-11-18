鴻海科技日本週登場！黃仁勳兒子將到場現身
[NOWnews今日新聞] 鴻海科技日將於本週五登場，第一天採邀請制，限額開放百位小股東參與，名額在開放當日就秒殺額滿，另外逾兩千名來自全球供應鏈與合作夥伴的貴賓受邀進場，鴻海發言人巫俊毅表示，今年展出亮點將有「六個最、六個更」，且輝達執行長黃仁勳兒子黃勝斌將代表出席開幕式，為整個展會增添一大亮點。
巫俊毅指出，今年科技日將有12項主要亮點，分成「六個最、六個更」，例如，將展現最完整的AI運用，鴻海作為製造商此次主軸將是所謂的三大智慧平台結合AI技術的應用，堪稱「最完整的AI平台」
第二個最完整的垂直整合，過去鴻海都被稱讚的其中一項能力是垂直整合，也就是說從上游到下游鴻海都可提供服務，這一次會以現在最熱門的AI伺服機櫃為例，讓大家看到鴻海的垂直整合能力，相關的零部件、模組、產品等都能在現場看到，「當然相同的能力我們也希望在很多的IT產品上面。」
第五個最是最多元的合作夥伴參與，巫俊毅說，這次有非常多的客戶、夥伴來參與發表會及論壇，從客戶的角度來說明與鴻海合作的方案，此外，今年的最大改變，希望擴大第二天一般民眾的參與，到昨天為止第一天合計第二天，一般民眾報名人數已經超過一萬人。
另外，值得注意的是，今年鴻海科技日最大亮點之一，是將揭露與OpenAI的合作進展。董事長劉揚偉曾表示，雙方將攜手推動AI硬體與算力布局，正式跨入AI生態圈核心。據了解，OpenAI執行長Sam Altman 早在9月底曾低調訪台，與鴻海高層會談未來戰略合作，涵蓋AI伺服器、ASIC解決方案等領域。
而黃勝斌也將代表輝達出席開幕場，同時參與開幕第一天為這場AI科技盛宴再添焦點，時間為上午10時40分到11時10分的主題性對談，主題為「智慧製造－機器人科技 合作夥伴對談」。
