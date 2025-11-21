鴻海科技日登場！郭台銘現身、同框劉揚偉

▲鴻海創辦人郭台銘驚喜現身，與董事長劉揚偉同框。（圖╱記者林汪靜攝）

[NOWnews今日新聞] 鴻海科技日在今（21）日正式登場，一開場就看見創辦人郭台銘驚喜現身，與董事長劉揚偉同框，睽違兩年，郭台銘今天再度參與鴻海的年度盛事，堪稱科技日中最重量級的特別嘉賓。

劉揚偉表示，今天有一個特別的嘉賓，對鴻海來說是非常特別的時刻，非常感謝郭台銘在這個特別的月份抽出時間來參加鴻海的科技日，這也代表郭台銘對 科技日的大力支持與高度肯定。「我由衷地感謝，也向他表達我最深的敬意。謝謝。如果沒有他，就不會有今天的一切。」

劉揚偉說，他再次感謝郭台銘在過去50多年來的辛勤付出，才能打造出如今的集團。

劉揚偉也提到，這些年來鴻海打造的最終產品，過去三十年裡，製造了超過 1000種消費性終端產品，從智慧型手機、伺服器、顯示器、網路設備、電動車、消費性電子產品，還有更多更多。

每當人們看到這些產品時，反應總是相同的：「哇，這麼多！」他說，這樣的反應很好，但很多人仍以為鴻海只是做代工組裝的。

劉揚偉表示，今天他要告訴大家，這樣的看法其實並不完整。垂直整合才是鴻海真正的強項，鴻海的競爭優勢，建立在技術、製造與製程工程上，正是這些能力，讓我們能夠一個元件、一種材料地打造未來。「我們其實有非常多產品線，但今天我只用三個例子來說明：智慧型手機、AI 伺服器和電動車，讓大家看看我們的能力到底有多深。」

他說，先從每個人口袋裡可能就有的裝置開始，智慧型手機。智慧型手機是一項精密的奇蹟。裡面有以微米計算的金屬與玻璃外殼、複雜度堪比微型光學實驗室的相機模組，而相機模組的精度甚至必須控制在10微米之內。還有 PCB、天線、散熱元件、電源模組與各種感測器。

除了整機組裝，這些組件其實很多也是鴻海自己製造的。一支手機內部將近 60%的零件都是鴻海造的，鴻海每日可以交付超過一百萬支手機。更重要的是，鴻海不只是系統組裝，也生產零組件。

