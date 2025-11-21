鴻海科技日登場！ 郭台銘驚喜現身 一頭白髮「微笑少話」藏不住霸氣





鴻海科技日今（21日）登場，由董事長劉揚偉替活動拉開序幕，創辦人郭台銘也親自出席，舞台上一頭白髮的他看起來精神不錯，雖然沒有多做發言，但仍用行動力挺鴻海，對此劉揚偉當面感謝他過去的付出，還說如果沒有郭台銘就沒有現在的鴻海，並且對其經歷母喪表達哀悼，場面令人動容。

從現場畫面顯示，郭台銘與劉揚偉站在科技日的舞台上，這也是兩人久違再度同框，有別以往一頭黑髮，郭台銘這次頂著白髮，但氣色不錯眼神犀利，即使沒有說話仍氣場十足，他的目光環視現場，沒有說話只是略帶微笑，用最直接的行動力挺自己一手創立的企業帝國。

劉揚偉表示，郭台銘在母喪期間抽空參加科技日，對此表達由衷感謝，同時也要致上最深的哀悼，並且提到「如果沒有創辦人就沒有現在的鴻海」，再次感謝他過去50年來的付出，把鴻海打造成如此規模的大公司。

郭台銘在講台上沒有多發言，全程微笑致意，似乎想把舞台留給劉揚偉，兩人也在台上握手致意，隨後郭台銘在觀眾的掌聲中下台，靜靜坐在台下聆聽劉揚偉的致詞。

據了解，鴻海科技日今起為期兩天，21日僅開放受邀嘉賓，第二天起全面對外開放，今年圍繞「3+3+3」核心主軸，分別為AI、電動車、次世代半導體三大技術平台，聚焦智慧製造、智慧座艙、智慧能源三大應用場景，以及自研晶片、軟硬整合、全球化生態系三大長期戰略方向。

▼郭台銘坐在台下專注聆聽。（圖／東森新聞）

（封面圖／翻涉鴻海直播頻道）

