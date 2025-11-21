鴻海科技日破曉重磅消息！鴻海、OpenAI宣布合作 瞄準AI基礎設施與強化美國製造
鴻海科技日還沒開講，鴻海、OpenAI已共同宣布，將聯手開發多個世代的AI基礎設施硬體、深化美國製造佈局，為了支持這個願景，鴻海將推動包括線纜、散熱等產品在內的美國在地製造。不過或許是為了破除「AI永動機」疑慮，鴻海強調，雙方合作現階段尚不包含採購承諾或是財務義務。
九月底OpenAI執行長Sam Altman的亞洲行，特地來台密訪鴻海董事長劉揚偉，而在鴻海日前法說會時，鴻海董事長劉揚偉也預告在科技日當天將有OpenAI合作的重磅消息公布，而這個消息終於在科技日舉辦當天一大早出爐。
鴻海與OpenAI共同宣布合作下世代AI基礎設施硬體的設計工作、強化美國製造，作為共同合作的一部分，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作，以及鴻海在美國據點的生產，OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益。
不過，不知道是否為了破除外界對「AI永動機」的疑慮，相較於輝達、超微等矽谷半導體巨頭與Open AI合作協議，鴻海特別指出，OpenAI與鴻海的合作協議現階段尚不包含採購承諾或是財務義務。
而在雙方共同合作的產品方面，OpenAI和鴻海表示以AI資料中心用伺服器機櫃為主，雙方將共同設計、開發未來多個世代的機櫃，以多項專案同時推動的方式進行，以滿足AI時代快速變化的先進模型需求，透過結合OpenAI的基礎設施藍圖與鴻海的工程和製造專業，可以更快地讓新系統上線，並且為長期成長的需求確保產能。
至於在鴻海與OpenAI的美國製造願景方面，雙方表示，將共同努力改善機櫃架構，使其能夠在美國各地進行製造，並將擴大零組件採購範圍，以便納入更多的美國在地供應商、擴展美國當地的測試與組裝，建立一個更具韌性且可擴展的美國供應鏈。
為了支持這個願景，鴻海表示，將在美國製造AI資料中心的關鍵設備，包括線纜、網路、散熱和電力系統，這將支持高效能運算基礎設施的快速建設。
換言之，鴻海在美國的生產項目，將不僅限於既有的高單價伺服器後段組裝，以及為輝達生產GPU模組與運算托盤、交換機托盤。
鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海很高興能與OpenAI合作，作為全球最大AI伺服器製造商，鴻海擁有獨特的優勢，能夠透過值得信賴、可擴展的基礎設施來支持OpenAI的使命，從而加速創新，並擴大全球企業與用戶取得深具革命性AI能力的機會。
OpenAI執行長Sam Altman也表示，打造先進AI技術背後的基礎設施，是美國再工業化（reindustrialize America）的世代機會，這次合作是確保AI時代的核心技術，能夠落實在美國本土製造，以強化美國的領導地位，並有助於確保AI的優勢能讓更多人受益。
