鴻海科技日秀Model A 亞灣超算中心8成算力已分配

（中央社記者鍾榮峰台北18日電）鴻海今天透露，21日科技日將發表新款電動車Model A細節，並展示各項機器人在智慧製造生產線及其他應用場景，高雄亞灣AI超級運算資料中心，大約有7成至8成的算力已經分配。

鴻海年度科技日（HHTD 25）將於21日至22日登場，上午舉行展前記者會，鴻海指出，科技日首次採取邀請制，預計將有超過2000名貴賓共襄盛舉，第2天開放一般大眾參觀，預計將有超過7000名貴賓與民眾參與，兩天報名人數接近萬名。

廣告 廣告

鴻海發言人巫俊毅表示，集團舉辦科技日6年以來，宣示從製造服務轉型為科技平台解決方案供應商，從製造消費電子轉型到3+3+3策略包含新興產業、核心技術及三大平台解決方案，並提出電動車CDMS營運模式。

巫俊毅指出，此次科技日主題涵蓋智慧製造、智慧電動車、智慧城市三大平台在AI各項應用，同時也包括AI伺服器機櫃垂直整合技術、機器人與精密機械加工的智慧製造自動化，以及涵蓋量子技術、航太、人形機器人在內的各項前瞻技術，現場也會公布新款電動車Model A細節，並展示更多電動車款，展會規模將是歷年之最。

在參展廠商與合作夥伴，巫俊毅表示，除了集團轉投資的日本夏普（Sharp）外，也包括MIH開放電動車聯盟、電電公會、鴻海與華航跨業合作等內容。

談到鴻海與OpenAI合作細節，巫俊毅表示，相關內容會在科技日進一步揭露。在超級運算中心布局進展，巫俊毅指出，在高雄打造台灣首座雲端合作夥伴（NCP）的亞灣AI超級運算資料中心，大約有7成至8成的算力已經分配，科技日當天會進一步分享相關內容。

產業人士分析，這將是台灣近期最大的輝達（NVIDIA）NCP建設，未來除了鴻海以外，輝達、台積電、國科會，都可能使用相關算力。

根據官網，鴻海此次科技日邀請包括輝達（NVIDIA）、IBM、ABB機器人、日本三菱FUSO、Google Cloud、西門子、思科（Cisco）、高通（Qualcomm）、恩智浦（NXP）、德州儀器（TI）等國際大廠代表，分享最新科技應用進展。（編輯：林淑媛）1141118