鴻海科技日聚焦亞灣超算！ 搭GB300 推出27兆瓦AI資料中心明年營運

鴻海科技日今天登場，鴻海創辦人郭台銘站台力挺！鴻海董事長劉揚偉表示，鴻海手機、AI伺服器和電動車推進，顯現鴻海強勁整合能力，劉揚偉也預告，輝達的電動車合作將邁進高度自動化的駕駛技術LEVEL 4。在AI相關聚焦亞灣超算，亞灣超算為台灣 NVIDIA Cloud Partner (NCP) 雲端合作夥伴，也是鴻海推進 AI 佈局的核心引擎 ，預計明年啟動營運全台最具戰略性的一個超級算力中心 。

鴻海先前已經宣布將投資14億美元在台灣興建AI資料中心，依據數據顯示，全球AI基礎設施的規模將上看5.2兆美元，從2025年到2030年，AI運算頻寬將成長3.5倍。

亞灣超算為台灣 NVIDIA Cloud Partner (NCP) 合作夥伴計算， 也是鴻海集團推進 AI 佈局的核心引擎 , 串接從算力到應用的完整價值鏈，預計 2026 年啟動營運全台最具戰略性的一個超級算力中心 。 透過「AI Factory」全域解決方案 ,可以加速從開發到商轉 將協助企業更快將創新落地 。

鴻海亞灣超算中心執行長姚延宗表示，預計在明年下半年採用輝達GB300 AI伺服器，推出達27兆瓦的AI資料中心，讓AI成為鴻海的第二成長曲線。鴻海將建立企業級的自主解決方案，以賦能整個亞洲地區的AI生態系統發展，同時，將以具備成本競爭力、快速部署，以及整合應用三個關鍵面向來實現。

