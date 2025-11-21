鴻海科技日輝達太子黃勝斌站台 有乃父之風！ 為輝達運算平台大外宣

黃勝斌（Spencer Huang）出席鴻海科技日。李政龍攝



鴻海科技日今天登場，開幕式邀請輝達創辦人黃仁勳兒子黃勝斌到場，黃勝斌更將以輝達機器人產品線經理身分亮相，呈現在台灣專題演講的首秀！黃勝斌有黃仁勳乃父之風，除代父站台外，更不忘幫自家產品宣傳展演。

黃勝斌指出，自主機器人在工業場景中從大型語言模型向物理人工智慧的轉型路徑，其核心在於強調物理交互中的資料稀缺性、原子技能的必要性。

黃勝斌也指出，輝達的Isaac平臺與Project Groot項目構築了基礎自主能力與垂直方向的後訓練能力，並通過生態系統協作（如與富士康合作）構建專屬資料管道。核心目標是通過模擬技術、技能增強與可遷移能力，將精准、安全且可預測的任務能力擴展。

廣告 廣告

因應場域應用，輝達推出了一套三套運算解決方案，用於物理機器人領域：用於訓練的計算平臺、用於物理精確類比的計算平臺，以及在機器人上運行訓練智慧的部署硬體。Isaac將各項能力整合為開放機器人基礎架構、模擬平臺和機器人學習框架，實現技能的大規模訓練、驗證與部署。

更多太報報導

鴻海科技日聚焦亞灣超算！搭GB300 推出27兆瓦AI資料中心 明年啟動營運

鴻海Intrinsic成立合資企業 共同打造未來AI機器人工廠

鴻海入列永動機聯盟！科技日宣布攜手OPEN AI在美研發關鍵組件