鴻海科技日連爆驚喜 輝達救全村今吐回1／郭台銘「滿頭白髮」站台 劉揚偉：沒有郭董、沒有鴻海

2025年鴻海科技日活動，大秀機器人應用和最新款的電動車，鴻海創辦人郭台銘也以貴賓身分出席，這也是郭台銘母親初永貞辭世之後，郭台銘首度公開露面，董事長劉揚偉表達哀悼之意，也表示「沒有郭董，就沒有鴻海」。

睽違兩年，滿頭白髮的鴻海創辦人郭台銘，現身鴻海科技日開幕式。鴻海董事長劉揚偉：「首先我想介紹，我們非常非常特別的貴賓，我們的創辦人郭台銘。」鴻海董事長劉揚偉介紹郭台銘是「最重要」的貴賓，郭台銘母親11/6辭世，沒有發表談話就低調返回座位，劉揚偉則數度表示，非常感謝郭台銘來到現場，兩人握手致意，打破外界2人不合傳言。

鴻海董事長劉揚偉：「我由衷向您表達我最深切的哀悼，如果沒有我們的創辦人，鴻海就不會有今天的樣子。」2021年首屆科技日，郭台銘以71歲高齡，駕駛Model E電動車登場，稱之為71年來最好生日禮物；2022年，郭台銘沒有到現場，但透過影片勉勵團隊；2023年，郭台銘再度現身科技日，駕駛Model B；今年3月鴻海股東會改選，郭台銘未列名，轉為策略顧問，淡出經營團隊。

主持人：「感謝Spencer，早安。」開幕式大咖來賓還有黃仁勳兒子黃勝斌，鴻海是輝達關鍵的台灣供應鏈合作夥伴，黃勝斌這次「代父」出席罕見現身單一企業科技日，足以顯現輝達與鴻海關係密切。

OpenAI執行長奧特曼：「很可惜今天不能親自來參加鴻海科技日，不過我很高興前陣子在舊金山和劉揚偉見面，我們談到AI發展有多快。」OpenAI的執行長奧特曼也錄影片，鴻海科技日不只大秀肌肉，也要展現強大人脈。

