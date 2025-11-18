鴻海科技日鎖定AI生態系 全面擴張垂直整合平台佈局

巫俊毅說，今年鴻海科技日規模再創新高，包括完整AI應用展示、擴大的垂直整合能力、精密自動化設備、生產製造技術、前瞻研發成果。(記者方韋傑攝)

〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)年度科技日將於本週五(21日)登場，發言人巫俊毅今日在展前記者會表示，今年活動以「六個最」與「六個更」呈現前所未有的規模與內容。從AI伺服器、智慧製造到電動車平台，除了展示垂直整合的硬體能力，也將進一步強化鴻海跨入AI平台運算、生態系結盟的佈局方向，凸顯集團在AI時代的策略轉型。

巫俊毅說，今年鴻海科技日規模再創新高，包括完整AI應用展示、擴大的垂直整合能力、精密自動化設備、生產製造技術、前瞻研發成果，以及最龐大的合作夥伴與媒體參與。活動第二天特別安排在週六，以吸引更多一般民眾，參與人數預估接近一萬人，遠高於去年的5500人，同時將有超過200家媒體到場，並由三家國內外媒體進行現場直播。

鴻海表示，今年「六個最」將凸顯集團完整的AI能力鏈，包括智慧城市、智慧製造與智慧電動車三大平台；以AI伺服器機櫃為例，將展示從上游零組件、關鍵模組到整機的完整產品組合，並同步展現自動化與精密加工設備，展出規模為歷屆之最。前瞻技術區將由鴻海研究院主導，帶來量子電腦、人形機器人相關研發、以及自研大語言模型等熱門技術。

在「六個更」方面，今年活動包含四大主題論壇，涵蓋技術、生產品牌、永續發展與投資新創；電動車展區將展出史上最多款電動車，包含改款Model A在內的多款新車型皆採靜態展示。產品展示件數超過200件，較去年增加逾七成，展區面積更較去年擴大一倍。除集團旗下夏普(SHARP)參與外，鴻海首次全面開放外部企業參展，包含電電公會、MIH聯盟與華航等合作成果也將同步亮相。

巫俊毅強調，今年科技日的核心落點仍在AI，集團目前在AI伺服器市佔率維持領先，並透過縱向整合向上延伸至更多AI關鍵零組件，向下延伸至資料中心建置，形成「零組件—機櫃—資料中心」的一條龍供應鏈。同時，鴻海也著力於橫向擴展，從硬體跨入AI應用平台，包括三大應用平台、自研大語言模型FastBrand，以及與客戶合作成立的台灣超算中心。

巫俊毅提到，集團超算中心目前已有七至八成算力被客戶預訂，展現市場需求強勁。本次科技日也將宣布新的策略聯盟與合作案，進一步拓展其AI生態系版圖。至於展出內容，機器人部分將呈現多款應用於特殊製程的自動化設備，鎖定AI工廠與醫療領域需求；電動車則以改款Model A及多款新型車款為亮點。

巫俊毅強調，AI時代的競爭不僅止於硬體性能，更關鍵在於生態系布局。本屆科技日將透過製造、研發、平台與合作的整合展示，呈現集團向AI平台型企業轉型的進展與企圖心。

