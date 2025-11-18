鴻海科技日鎖定AI生態系 全面擴張垂直整合平台佈局
〔記者方韋傑／台北報導〕鴻海(2317)年度科技日將於本週五(21日)登場，發言人巫俊毅今日在展前記者會表示，今年活動以「六個最」與「六個更」呈現前所未有的規模與內容。從AI伺服器、智慧製造到電動車平台，除了展示垂直整合的硬體能力，也將進一步強化鴻海跨入AI平台運算、生態系結盟的佈局方向，凸顯集團在AI時代的策略轉型。
巫俊毅說，今年鴻海科技日規模再創新高，包括完整AI應用展示、擴大的垂直整合能力、精密自動化設備、生產製造技術、前瞻研發成果，以及最龐大的合作夥伴與媒體參與。活動第二天特別安排在週六，以吸引更多一般民眾，參與人數預估接近一萬人，遠高於去年的5500人，同時將有超過200家媒體到場，並由三家國內外媒體進行現場直播。
鴻海表示，今年「六個最」將凸顯集團完整的AI能力鏈，包括智慧城市、智慧製造與智慧電動車三大平台；以AI伺服器機櫃為例，將展示從上游零組件、關鍵模組到整機的完整產品組合，並同步展現自動化與精密加工設備，展出規模為歷屆之最。前瞻技術區將由鴻海研究院主導，帶來量子電腦、人形機器人相關研發、以及自研大語言模型等熱門技術。
在「六個更」方面，今年活動包含四大主題論壇，涵蓋技術、生產品牌、永續發展與投資新創；電動車展區將展出史上最多款電動車，包含改款Model A在內的多款新車型皆採靜態展示。產品展示件數超過200件，較去年增加逾七成，展區面積更較去年擴大一倍。除集團旗下夏普(SHARP)參與外，鴻海首次全面開放外部企業參展，包含電電公會、MIH聯盟與華航等合作成果也將同步亮相。
巫俊毅強調，今年科技日的核心落點仍在AI，集團目前在AI伺服器市佔率維持領先，並透過縱向整合向上延伸至更多AI關鍵零組件，向下延伸至資料中心建置，形成「零組件—機櫃—資料中心」的一條龍供應鏈。同時，鴻海也著力於橫向擴展，從硬體跨入AI應用平台，包括三大應用平台、自研大語言模型FastBrand，以及與客戶合作成立的台灣超算中心。
巫俊毅提到，集團超算中心目前已有七至八成算力被客戶預訂，展現市場需求強勁。本次科技日也將宣布新的策略聯盟與合作案，進一步拓展其AI生態系版圖。至於展出內容，機器人部分將呈現多款應用於特殊製程的自動化設備，鎖定AI工廠與醫療領域需求；電動車則以改款Model A及多款新型車款為亮點。
巫俊毅強調，AI時代的競爭不僅止於硬體性能，更關鍵在於生態系布局。本屆科技日將透過製造、研發、平台與合作的整合展示，呈現集團向AI平台型企業轉型的進展與企圖心。
更多自由時報報導
狂！鴻勁公開申購首日吸引7.3萬筆申購單 凍結市場資金千億元破紀錄
三星揭曉首款 2奈米晶片性能 韓媒爆良率落後台積電「這麼多」
焦點股》台燿：新一代AI專案大進補 股價噴出創新高
焦點股》奇鋐：三大法人連袂賣超 股價震盪
其他人也在看
國巨強漲近6%領蜜望實、鈞寶亮紅燈 分析師曝一關鍵：買黑不買紅
被動元件大廠國巨（2327）今（18）日重整旗鼓後再度發動，股價盤中急拉，最高一度觸及240元，漲幅高達5.96%，逆勢率領被動元件族群強漲，如蜜望實、鈞寶更亮起紅燈。摩爾投顧分析師林漢偉表示，目前被動元件漲勢延續性都不算強，操作上建議買黑並做短線為主。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
台積電最年輕副總閃辭四個月 李文如跳槽輝達今新職上任？！
今年 7 月中旬閃電辭去台積電採購（資材）副總的李文如（Vanessa），動向持續在半導體圈引爆討論。如今最新消息確認了嗎？根據《自由電子報》的報導，她將正式加入輝達（NVIDIA），並非回到熟悉的採購領域，而是直接升級至企業級用戶相關的 WWFO 部門副總裁，未來還要掌管台灣銷售業務，權限比過去更大、戰略位置更高。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
明天出關先亮燈！記憶體爆單會燒到2026？「這大廠」奔漲停檔不住又炸破2萬張
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導受惠AI與記憶體題材持續加溫，華邦電（2344）股價持續狂飆，在4日被打入處置股，預計將在明天解除禁閉。今（17）日一開盤就...FTNN新聞網 ・ 1 天前
焦點股》信驊：股王無極限 早盤噴6420元再創新高
台股近期隨著美股劇烈震盪，股王信驊（5274）上週四拉出漲停價6335元創下新高後，隔日因大盤重挫回檔，今日隨著大盤反彈，股王以平盤價開盤後，買單急拉，氣勢如虹，一度大漲7.6%，以每股6420元再刷歷史新高，最貴的股王上漲無極限，然而逢高調節賣壓出籠，漲幅快速收斂。自由時報 ・ 1 天前
【Hot台股】鴻海緩跌失守240元大關...網哭「被倒爛」 分析師喊買：好股遇衰事
「鴻海準備回220 毛利太低囉」「99公公 被倒爛」「公公真的 無言」「公公現在買，外豬感謝你」「公公小兒不愛了，繼續出貨」「公公怎麼了」Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台美罕見匯率聯合聲明！施俊吉點破關鍵 恐比中國出手更可怕
【記者呂承哲／綜合報導】中央銀行14日晚間罕見與美國財政部共同發布聯合聲明，聲稱就匯率議題達成共識，且央行強調美國財政部從未要求新台幣升值，並承諾自今年12月底起，有關干預匯市金額等資料發布頻率，將由現行每半年改為每季公布一次。前行政院副院長施俊吉則是認為，「這是一件好事！」壹蘋新聞網 ・ 1 天前
傳三星DDR5漲價60%！國家隊猛砸2.6億建倉「記憶體雙雄」 再趁甜甜價補貨鴻海
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股昨（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股昨日上市買超個股...FTNN新聞網 ・ 3 小時前
30年資深外匯交易員：若台幣兌美元走向升值 一旦破28恐直接挑戰24
中央銀行14日公告與已就匯率議題達成共識同步發布聯合聲明，包括不應操縱匯率等共...信傳媒 ・ 1 天前
供應瓶頸+泡沫化壓力！AI訂單暴增但台積電不急擴產 外媒曝原因
[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導全球AI熱潮不斷升溫，帶動對高階晶片的需求急速飆升。輝達、OpenAI、博通（Broadcom）等科技巨頭紛紛下訂數千億美元的訂單...FTNN新聞網 ・ 1 天前
中國房市爆違約大雷！彭博揭12億美元貸款變爛帳 台灣這銀行慘成苦主
中國出現最新一輪的房地產危機，對亞洲銀行造成衝擊，《彭博》14日報導指出，中國爆出12億美元（約新台幣367億）的房地產貸款違約風險，若不能達成延期或再融資協議，將波及亞洲多家銀行，而其中一筆香港開發商僑福集團（Parkview Group）的貸款，放貸銀行就包括板信商銀等數家台灣金融機構。報導指出，僑福集團這筆9.4億美元（約新台幣287億）的貸款在14日......風傳媒 ・ 1 天前
10月營收年增37%！「這檔」獲自營商連8天爆買 再砸1.1億入袋記憶體雙雄
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股今（17）日終場加權指數收在27,447.31點，上漲49.81點，漲幅0.18%。據證交所盤後公布籌碼動向，自營商（自行買賣）賣超...FTNN新聞網 ・ 13 小時前
台積撐盤難敵高檔賣壓 台股小漲49點收在最低/新台幣被低估？從披薩風波看「台灣病」/DRAM全場最熱！力積電爆量南亞科強吸金｜Yahoo財經掃描
美股市場將FED降息機率下修暫擺一邊，焦點轉向19日即將登場的輝達財報，但對加上AI產業估值過高與報酬存疑的雜音仍在，四大指數震盪整理。道瓊工業指數下跌0.65%，標普500指數小跌0.05%，費半回落0.11%，只有那斯達克指數小漲0.13%。 個股表現上，微軟反彈逾1%，輝達、美光持續反彈，反映市場仍押注AI晶片需求。而Netflix因前期漲多拉回逾3%。投資人一方面消化政府關門風險解除與利率路徑不明，一方面等待輝達財報為AI行情背書，台積電ADR同步小漲近1%，為今日台股開高預先暖身。 亞股今日表現分歧，日股小跌0.1%，韓股則走揚1.94%，港股與上證指數也同步走弱，區域股市風險情緒偏觀望。 台股今（17）日在輝達、台積電ADR收漲激勵下，盤中一度大漲近300點，不過高檔獲利了結賣壓沉重，尾盤漲幅幾乎全數吐回，終場加權指數僅小漲49.81點、收27447.31點，且收在全日最低，成交值5243.82億元。 權值股由台積電(2330)、聯發科(2454)領軍，搭配台塑(1301)、台塑化(6505)等傳產權值股走揚，為指數撐起多頭氣勢；盤面主軸仍在題材股與AI供應鏈，記憶體族群在美光大漲與韓廠開高帶動下熱度不減，華邦電(2344)強攻漲停，南亞科(2408)勁揚約5%。 PCB與CCL族群則由台光電(2383)、台燿(6274)領頭衝高；南亞(1303)在玻纖布與電子材料雙題材加持下成交放大，但族群中富喬(1815)、台玻(1802)等個股盤中翻黑，顯示追價意願仍有限；矽光子概念股光聖(6442)鎖漲停重返千金，IET-KY(4971)、聯光通(4903)、華星光(4979)等同步走強。 另外，股王信驊(5274)持續改寫台股史上最高價紀錄，盤中一度衝至6420元，雖尾盤收在6120元，但仍帶動高價IC設計與設備股如力旺(3529)、貿聯-KY(3665)、弘塑(3131)、創意(3443)、世芯-KY(3661)接力上攻，本周後續走勢將端看輝達法說能否為AI多頭再打強心針。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 18 小時前
新台幣一度勁揚逾1角！央行駁《經濟學人》 之後…31元關卡雲霄飛車 專家最新解析出爐
新台幣兌美元今（17）日盤中一度升值逾1角，但隨後升勢收斂，轉為小幅回貶，午盤暫收31.159元，貶值0.9分。外匯專家李其展分析，主要因台股缺乏進一步上漲動能，加上外資持續賣超所致。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
記憶體飆漲板卡廠剉咧等？華碩重跌4% 技嘉挫逾2% 專家看法出爐
研調機構集邦（TrendForce）17日指出，記憶體大漲迫使品牌調整產品售價，進而下修2026年智慧型手機與筆電的生產出貨預測。記憶體漲價的情況，板卡三雄、筆電代工廠都不樂見，華碩（2357）今（18）日盤中重挫逾4%，技嘉（2376）、和碩（4938）、緯穎（6669）等OEM/ODM廠商面臨利潤率承壓的風險，亦有超過2%跌幅。資深證券分析師呂漢威示警，板卡三雄本波修正幅度不小，「很難精準摸底」。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
新台幣匯率解封？台美首發聯合聲明釋放升值訊號 引爆市場憂慮
聯準會對12月是否降息，「由鴿轉鷹」轉為保留態度，非美貨幣近期利空罩頂，新台幣上周五貶破31.1元，收在31.15元，11月以來累計已貶4.01角。日韓也是難兄難弟，日圓上周盤中貶破155關卡，創近9個月新低，韓元更是逼近2009年全球金融海嘯以來低點。根據央行與美國財政部聯合聲...CTWANT ・ 1 天前
熱門股／記憶體二哥跌倒 華邦電新報告曝
華邦電 （2344）日前舉行法說會，指出存貨跌價損失巨額回沖，3Q25 毛利率升至46.7%。華邦電 3Q25 合併營收 217.71 億元，Q0Q+3.6% ．YoY+2.1%，數字大致符合富邦預期。依部門分，DRAM 業務營收占比 30.4%•Q0Q+18%；Flash 業務占比34.5%•Q0Q+4%）；Logic 營收占比 33.2%．Q0Q-7%。毛利率方面，本季平均46.7%，新唐 35.7%；記憶體約50.8%，較前季提升 38.8ppt，主要受惠存貨跌價回沖 43.18億元。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
記憶體瘋漲！南亞科炸255億稱霸台股 「這檔」再搭玻纖布雙利多...8天噴漲逾41%
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（17）日開高大漲，截至上午12點，暫收27,545.24點，上漲147.7點、漲幅0.54%。隨著記憶體漲價題材持續發酵，指標股南...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
普發一萬今天開放ATM提領 指定機構、操作流程一次看
即時中心／徐子為報導普發一萬元已正式上路，財政部昨（16）天表示，統計截至13日，已領取入帳人數超過1068萬人。為提供民眾多元便利管道領取，預計從今天起開放ATM領現，民眾可於16家指定金融機構領取，覆蓋率超過8成。民視 ・ 1 天前
剩黃董在撐？華邦電出關第一天爆量觸跌停 分析師：法人高檔獲利了結
記憶體族群走弱，華邦電（2344）今（18）日出關第一天，以66.5元上漲開出，隨後不到15分鐘迅速翻黑下跌，截至上午11時，一度亮綠燈觸及跌停版，成交量逾32萬張；南亞科（2408）也一度下跌半根停板。而力積電（6770）早盤則逆勢上漲逾4%引人注目。對此，分析師表示，南亞科及華邦電高檔承壓，恐是主力作手高檔獲利了結。Yahoo奇摩股市 ・ 2 小時前
懼高下車了？這「記憶體封測大廠」股價5天飆破40%...國家隊脫手提款2.9億 它月營收年增52%也被丟
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股上週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。根據「玩股網」統計，觀察八大公股近5日上市賣...FTNN新聞網 ・ 1 天前