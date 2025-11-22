鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。
其中鴻海與輝達（NVIDIA）合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，適合在平整產線環境長時間作業，另一種是足式機器人，能上下台階、跨越障礙，動作接近人類，適用地形複雜的工廠場景。
科技日現場演示實際產線應用場景，例如雙手取放介面板、雙手協作搬運物件，用底盤移動與軀幹升降擴大作業範圍、或是執行高精度鎖螺絲作業，展現靈巧手控制能力。
鴻海說明，利用輝達NVIDIA Isaac Sim開放原始碼的機器人模擬框架，在虛擬環境仿真測試和訓練機器人，可縮短開發時間。
鴻海指出，機器人的「大腦」透過輝達Isaac GR00T N1開放架構的視覺語言動作（VLA）模型，在虛擬空間操作收集數據，將人類示範動作自動轉為機器人軌跡，再隨機生成光照、背景等變數，提升環境適應力。
現場遙控操作靈巧手也展現人機互動應用，可直接體驗靈巧手操控。鴻海指出，今年已完成第一支靈巧手開發，採用關節直驅設計，具有4根手指，16個自由度，重量僅1公斤，可承載5公斤重量。
鴻海現場人員說明，靈巧手控制性能透過AI電腦整合機械手臂、玲巧手和相機，可自動追蹤目標，執行物件拿取和放置動作，展現系統的AI智慧控制和靈巧操作功能。（編輯：翟思嘉）1141122
其他人也在看
鴻海科技日 足式AI工業機器人展示鎖螺絲 (圖)
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。中央社 ・ 1 天前
英超賽事分析》布萊頓主場出戰小蜜蜂 客隊防守反擊可期
比賽時間：11月22日23:00比賽分析：布萊頓本賽季整體波動不小，聯賽中曾出現幾場精彩勝利，但不穩定性仍值得警惕。他們最近七輪英超只輸過一次，近期防守有所回穩。主帥的戰術傾向是控球與組織出球，邊路與中場運轉是他們的強項。加上球隊本季在主場表現不差，有機會佔據比賽主導節奏。可是布萊頓在效率端仍有隱憂，他們攻擊端雖創造不少機會，但破門能力並非每場都穩定。布倫特福德近期客場成績整體不理想，對布萊頓的交鋒歷史，他們曾多次在作客時表現掙扎。 不過他們近期展現出頗強的反擊能力。前鋒蒂亞戈（Igor Thiago）在近期比賽中威脅明顯，是球隊破門的重要武器。布倫特福德本季的作客策略較為務實，他們願意放球權給對手，但同時保留反擊破門機會。盤口分析：本場盤口從布萊頓讓0.75球起步，後續降到半球盤，結合兩隊近況屬於合理的變動範圍。本場布倫特福德在這樣的盤勢下，更有利保持不敗。足彩神釣手推薦：布倫特福德 +0.5想了解更多專業運彩分析與投注策略？立即訂閱 PressPlay《足彩神釣手》專欄，掌握最新賽事動態與投注技巧！更多新聞推薦• 更多》足球最新報導麗台運動報 ・ 23 小時前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 21 小時前
所羅門：美中人形機器人競爭 軟硬體相互領先 (圖)
鴻海科技日22日持續舉行，所羅門董事長陳政隆（圖）指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 20 小時前
《七龍珠》漫畫40周年人氣投票來了！首波排名出爐...前兩名不意外
由《七龍珠》官方舉辦的「40 周年」人氣角色投票目前正在進行中，全世界粉絲皆可參與，這次的投票只有列出漫畫本傳出現過的角色一共 212 名，而官方今（21）日首波速報，前兩名相當不意外，就是悟空跟達爾。Yahoo奇摩遊戲編輯部 ・ 1 天前
鴻海科技日1／黃仁勳長子親自站台 鴻海秀多款輝達Omniverse養成的老師傅機器人
鴻海科技日今（21日）盛大登場，今年於科技日的智慧製造展區，展示多種機器人以及AI相關運用，像是工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案 (圖)
鴻海科技日22日持續登場，鴻海集團數位長史喆（圖）在機器人科技論壇表示，鴻海要打造AI智慧製造生態系，積極布局AI機器人解決方案。中央社 ・ 1 天前
台股急漲急跌 富喬爆違約交割1255萬元
（中央社記者何秀玲台北21日電）台股本週震盪劇烈，櫃買中心今天公告大額違約交割案，由2家券商通報PCB股富喬違約交割事件，金額新台幣1255.72萬元，為今年上櫃公司第11起違約交割案。中央社 ・ 1 天前
HHTD25／鴻海科技日機器人亮相！產線示範超狂 技術員這次要哭了
鴻海與NVIDIA深度合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業。鴻海科技日HHTD25的「Smart Manufacturing」展區中，最大亮點就是機器人以及AI相關運用。不僅首次在HHTD現場展出工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。同時，還分享了基於數位孿生中，Al機器人精密組三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
《科技》輝達加碼投資至10億 經部核定
【時報-台北電】輝達（NVIDIA）台灣子公司確定可獲加碼。經濟部表示，輝達設立台灣子公司一案，已於9月底核准，為建設台灣總部，輝達11月12日再申請修正投資計畫，投資金額加碼到10億元，經濟部於21日核定。經濟部長龔明鑫21日表示，對輝達增加投資金額「非常歡迎」。 輝達台灣總部進度受到各界關注，北市府與新光人壽協商以約44.3億元合意終止北市科T17、T18契約後，確定輝達將拿到該地上權。台北市長蔣萬安透露，最快2026年農曆年前，將和輝達全球不動產副總裁艾克曼（Scott Ekman）簽約。 台新新光金控21日代新壽發布重訊表示，新壽董事會21日就「臺北市北投區軟橋段93地號（T18街廓）市有土地設定地上權契約」，決議通過與臺北市政府合意解約。 輝達欲開發北市科T17、T18，涉及輝達在台灣設立子公司。經濟部表示，投審司先於9月26日核准輝達設立台灣輝達經典股份有限公司，輝達再於11月12日申請修正投資計畫，將投資金額提高到10億元，用於開發商辦大樓等。 這不是輝達第一家在台灣登記設立的公司，輝達在台已有三家分公司，包括新加坡商輝達開發有限公司台灣分公司、香港商輝達香港控股有限公司時報資訊 ・ 1 天前
美國部分取消巴西出口高額關稅 雙邊貿易迎來新契機
（中央社記者唐雅陵聖保羅2025年11月21日專電）美國總統川普本週宣布，取消對238項巴西出口商品的40%附加關稅，其中包括牛肉、咖啡和番茄，不僅緩解美國國內的通膨壓力，也為巴西農業和部分工業出口帶來新希望。CNN巴西新聞網等媒體報導，美國食品價格持續上漲，咖啡與牛肉漲幅尤為顯著。根據調查，即溶咖啡1年內上漲超過21%，牛肉部分品項漲幅接近18%。在消費者壓力加劇的背景下，川普（Donald Trump）政府選擇放寬部分農產品關稅，以降低生活成本。巴西副總統兼工商服務發展部長奧克明（GeraldoAlckmin）表示，這是目前雙邊談判的最大進展，但工作尚未完成。他強調，仍有機械、鞋類、家具等工業品未被納入豁免清單，巴西將繼續推動全面取消附加關稅。報導指出，巴西外交部長維艾拉（Mauro Vieira）與美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）的會晤，被視為推動談判的重要契機。巴西總統魯拉（Luiz Inacio Lulada Silva）也已向川普發出訪問邀請，並表示願意前往華盛頓展開新一輪對話。聖保羅州農業與畜牧業聯合會（Faesp）稱，取消附加關稅為巴西農業出口帶來「更多可預測中央社財經 ・ 1 天前
雙重壓力測試來襲！00981T成本周最抗震ETF 前3強跌不到1%
台股一天大漲、一天大跌，又回到輝達開獎財報前的原點。結束驚滔駭浪的一周，加權指數累計下跌 3.51%，盤點市場上有布局台股市場的 ETF，近一周表現贏過大盤的有 46 檔，最逆風抗跌的 10 檔跌幅介於 0.49%鉅亨網 ・ 1 天前
《電通股》微科踩準AI浪潮 Q3獲利走穩、明年成長力道升溫
【時報記者王逸芯台北報導】倍微（6270）昨（21）日召開法人說明會，公布114年第三季營運成果。經會計師核閱，第三季合併營收為新台幣6.28億元，稅前獲利4,388萬元；以目前實收股本7.21億元計算，單季每股稅前盈餘為0.61元。本年度累計至第三季，合併營收達21.94億元，稅前獲利7,215萬元，每股稅前盈餘為1.00元。 面對第四季挑戰，公司對整體需求維持審慎樂觀，並已將庫存調整至符合營運狀況的健康水位，各項財務指標表現穩健。因應全球AI浪潮，倍微正加速拓展產品應用版圖，目前聚焦伺服器、RAID Card與Security IC等高成長領域，相關客戶專案已陸續進入試產階段。同時，公司亦積極攜手客戶開拓BMC產品新應用，期望創造更多新興市場機會。 在AI PC應用方面，倍微與客戶合作開發的EC產品已取得重大進展，成功打入品牌大廠供應鏈並導入試產，有望成為未來營收成長的新動能。在中國市場布局上，公司推動「深化既有、拓展創新」雙軌策略，一方面強化充電樁、NVR IoT及電源應用，一方面積極導入AI產品解決方案，提升合作深度與互信，並推動相關產品進入量產，以期在大中華市場持續穩健成長。時報資訊 ・ 1 天前
黃金買點浮現？美元短線走強 分析師這樣看
美國 9 月非農數據強勢反彈，使美元短線獲得支撐，但整體勞動市場動能仍呈放緩跡象，FXTM 富拓首席中文市場分析師盧曉暘指出，美元雖在短期因鷹派預期走升，但中長線仍可能因通膨下行與貨幣政策回到中性區間而轉弱，相較之下，黃金與白銀近期拉回反而提供中長線逢低布局良機。中時財經即時 ・ 1 天前
隨機攻擊慣犯！ 才剛出獄4天 持毒又亮棍打路人
隨機攻擊慣犯！ 才剛出獄4天 持毒又亮棍打路人EBC東森新聞 ・ 17 小時前
台股週跌近千點 上市公司總市值大減3兆元
（中央社記者曾仁凱台北21日電）美股重跌拖累，台股本週震盪劇烈，集中市場指數今天收在26434.94點，週跌962.56點或3.51%。台灣證券交易所統計，上市公司總市值降到新台幣85兆5376億元，較上週大減約3.05兆元。中央社 ・ 1 天前
連2週為林國漳站台！賴清德讚有三大優勢 稱蘇巧慧「市長理想人材」
新北市宜蘭縣同鄉會今（11/22）晚舉辦第15屆第一次會員大會暨理事長連任就職典禮，總統賴清德繼上週後，再度為黨內宜蘭縣長候選人林國漳站台，並稱讚林國漳有三個正面特質，分別是專業、正派、溫暖。另外，代表綠營角逐新北市長的立委蘇巧慧也在現場，賴清德說，蘇巧慧確實是非常理想的人才，如果新北市能讓蘇來當選市長，新北絕對會越來越好，這是賴首度於公開場合為蘇巧慧發聲助選。太報 ・ 15 小時前
不滿分手釀殺機 桃園男趁女友沐浴割頸重傷 檢方依殺人未遂起訴
（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】桃園地檢署偵結一起駭人聽聞的家庭暴力殺人未遂案件，一名呂姓男子因不滿 […]觀傳媒 ・ 17 小時前
錫安教會金明日牧師之女呼籲美國議員幫助其父獲釋
中國錫安教會領袖金明日等18位教會成員本周遭檢方正式批准逮捕，據稱被指控「非法使用信息網絡」，若罪名成立或面臨三年監禁。美國總統特朗普誓言要「拯救我們偉大的基督徒群體」之際，金明日之女呼籲華盛頓協助促其父獲釋。德國之聲 ・ 14 小時前
中美科技有望休戰 美國考慮放行輝達H200晶片出口
中美貿易戰、科技戰在「習川會」後和緩，中國鬆綁稀土出口管制後，據傳川普政府正在考慮批准向中國出售AI晶片龍頭輝達（Nvidia）的H200人工智慧晶片，此舉有望提升美國先進技術對中出的可能性。中時財經即時 ・ 1 天前