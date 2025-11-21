鴻海科技日首秀人形機器人生產力 明年德州廠導入、支援多項AI伺服器關鍵工序

正在檢查製具有無損傷的鴻海人形機器人。

鴻海在今年科技日，首度公開展示即將在明年初於美國德州廠上線的人形機器人，負責AI伺服器組裝中的多項關鍵工序，開發、應用人形機器人的鴻海集團旗下FII表示，這些機器人可因應不同客戶的客製化需求，並在多種工序間自主調度，成為提升柔性製造、產能利用率與良率的核心助力。FII董事長鄭宏孟更開心地透露，「明年三月的GTC，我們還會帶來更多人形機器人的新進展。」

鴻海生產線用人形機器人在鴻海科技日首度亮相，有輪式機器人、也有雙足機器人，都是基於輝達人形機器人通用模型GR00T、內建輝達Jetson系列GPU，透過輝達的Omniverse，以及可以讓模型模仿真人手臂與手腕行動的Teleport所訓練而成。

這些人形機器人由集團內的FII負責開發，預計將在明年第一季於美國德州廠上線作業。就今日FII在科技日現場展演的功能來說，明年首季在德州廠上線後，將會負責安裝輝達平台AI伺服器主機板內的Busbar（匯流排），FII表示，Busbar內充滿銅線，以人類作業員安裝會有良率不穩定的問題、也得面臨人類作業員招工不易的挑戰，用人形機器人則可以將良率穩定在高水準。

鴻海人形機器人正在把水冷板用螺絲起子鎖在主機板上。

另外，在德州廠的人形機器人也會負責把水冷散熱板放置在輝達的GPU與CPU上、用螺絲鎖住固定，而在德州廠伺服器主機板的測試線上，人形機器人還能負責將使用完畢的測試製具，逐一拾起，並檢視背面的接口有沒有在頻繁插拔下有所損傷而必須更換，並將完好的製具放進製具盒中。

至於人形機器人目前最常見的應用，也就是在倉庫中搬運、放置一箱箱的料件，並將其運送至所需地點，也是FII的人形機器人在德州廠的任務之一。

FII表示，今日人形機器人所展演的工序，用傳統機器手臂不是不能做，只是，客戶的AI伺服器外觀或許看起來差不多，但其實都有不同程度的客製化，如果用傳統機器手臂，每一次生產不同客戶的產品，都要停線、重新編程、更換製具，以時間就是金錢來說，成本太高。

FII也透露，完成訓練的人形機器人可以依據來料狀況與訂單急迫性，隨意在多種不同工序間自主移動，達成彈性生產、柔性製造的目的，比起只能在固定位置、固定產線生產的機器手臂來說，導入人形機器人有助於提高產量與產能利用率。

可以在不同層貨架上拿取、放置箱子的鴻海人形機器人。

FII董事長鄭宏孟開心地表示，鴻海集團的人型機器人在明年三月的GTC，還有更多新功能、新進展，可以對外界展示。



