鴻海科技日驚喜包！ 攜手OpenAI合作計畫揭曉
鴻海科技日將於11月21日於南港展覽館一館4樓盛大開場，第二天開放民眾免費入場參觀；今年活動主軸為「三大智慧平台結合AI技術應用」，並呈現集團垂直整合與3+3+3轉型策略的實踐。不僅如此，鴻海董事長劉揚偉在12日舉辦的法說會上更透露，鴻海科技日上集團將公布與OpenAI的合作計畫，請大家「敬請期待」。
鴻海指出，今年科技日的主軸將聚焦於鴻海三大智慧平台結合集團垂直整合實力AI技術的落地應用，分別為鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。今年科技日的亮點還包括活動現場將首度導入專屬App系統，整合報到、導覽與互動功能，讓民眾可即時掌握活動資訊，像是講者與議程資訊、最新活動消息隨時更新、互動式展區地圖等。
劉揚偉表示：「我們的AI價值鏈會延伸到資料中心，表示我們提供更多的AI機櫃，還有模組化的零組件，這些都有助於提升我們的整體毛利率。」，提供客戶一站式解決方案，是鴻海的目標，所以鴻海除了AI伺服器之外，還往上游開發關鍵零組件，並往下游延伸到資料中心建置。
劉揚偉表示，根據OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾經提過的目標，希望每個禮拜能生產一個Gigawatt的算力；從金錢角度來看，一個Gigawatt相當於約500億美元投資，而每周500億美元，顯示AI市場規模如此龐大。
對於OpenAI執行長奧特曼於9月底來台，並拜會鴻海一事，劉揚偉表示：「我們一定會和OpenAI合作」，OpenAI對算力的需求很大，現階段，AI的發展還只是開始，AI會從對話模型，一路進化到AI代理模型，再發展成實體AI，「這些過程所需要的運算資源，都會呈現一個爆炸性的成長。」
看更多 CTWANT 文章
婦人台鐵「佔座拒補票」被抬下車隔天竟又犯 網怒：該黑名單她
義大利老闆公審台客只點5披薩！ 同團部落客曝真相：店家原先有同意
年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！
其他人也在看
鴻海400元還輸它！這「隱藏版老AI巨獸」噴出800元目標價 EPS連兩年賺逾5個股本、股息有望上看42元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI伺服器財報季掀起震撼行情，市場焦點原本鎖定鴻海、緯創、緯穎與英業達等指標企業，但真正讓法人驚呼「被低估多年的AI黑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
最後期限！第3季財報「62家上市公司」還沒交
最後期限！證交所統計指出，還有62家上市公司還沒交今年第三季財報，今（14）日截止，如沒準時送達，恐被證交所開罰，後續若未補交恐面臨下市危機。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台股燒到發亮！電力＋散熱＋伺服器三路齊噴 法人點名「這9檔」強勢黑馬、它目標價上看300元
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導台股在11月初一度衝上28,554點歷史天價，卻在隨後的震盪中拉回，第一週更大跌582點，創下自四月以來最慘單週表現。外界憂心...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體熄火了？「這2大廠」股價雙雙走疲 外資反手猛砸48億進場共13萬張
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導台股本週（11/10~11/14）加權指數收在27397.50點，週跌253.91點、跌幅0.92%。據證交所盤後公布籌碼動向，外資週賣超981.78...FTNN新聞網 ・ 17 小時前
記憶體不行了？鎧俠暴跌23％＋DRAM漲幅瞬間急凍 法人曝「集體暴跌原因找到了」：還有希望回來
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群原本熱得發燙，卻在14日迎來突如其來的冷水，整體走勢一夕翻盤。台股記憶體大軍本月強攻多日，但隨著DRAM漲勢急...FTNN新聞網 ・ 1 天前
快訊／道瓊跌逾530點！美股盤中突反彈 「這檔」飆逾15%
在市場對美國聯準會（Fed）的降息預期快速降溫，以及人工智慧（AI）概念股持續遭遇拋售的雙重夾擊下，美國股市在週五（14日）延續前一日的沉重跌勢。主要指數持續承壓走低，風險資產遭到投資人拋棄，顯示華爾街的避險情緒正在快速升溫。不過盤中四大指出突然反彈，分析指出目前美股的反彈更多屬於技術面和心理面支撐下的「短暫喘息」，若要形成更堅實的上漲態勢，仍須等待政策明確、經濟數據回暖、成長股基本面再獲支撐。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美股AI泡沫疑慮升溫 科技股下週恐更震盪
[NOWnews今日新聞]投資人對於科技股估值過高的憂慮持續，使得美股在週五（14日）雖略有反彈，但仍未真正止瀉。隨著投資人準備迎接全球市值最大、也是華爾街人工智慧交易核心企業的輝達（Nvidia）季...今日新聞NOWNEWS ・ 7 小時前
台股Q3財報太神！「6大賺翻猛將」狂噴獲利 「這伺服器大廠」EPS狠飆至82.92元創天價
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導AI熱潮在第三季財報季徹底炸開，不只伺服器需求強到撐滿整個供應鏈，上游晶圓、零組件、機殼、滑軌、組裝通通被推著往上跑...FTNN新聞網 ・ 1 天前
AI六猛將全線噴發！台積電、鴻海繳出史上最強Q3 外資狂喊「這檔」目標價直攻8,000元
[FTNN新聞網]記者黃詩雯／綜合報導在AI浪潮全面推升下，台股相關供應鏈第三季成績亮眼，從上游晶圓龍頭台積電（2330）到伺服器零組件與代工族群，包括奇鋐（3...FTNN新聞網 ・ 6 小時前
記憶體股3大利空來襲 飆漲數日的創見、華東遭處置至月底
記憶體相關個股近期遭遇3大利空夾擊，日本NAND Flash大廠鎧俠（Kioxia）財報表現不佳、中國大陸長江存儲擴產，加上DRAM報價漲幅大幅收斂，導致記憶體股昨天後半場已顯疲態，今（14）日伴隨台股大跌全面拉回修正。其中創見（2451）、華東（8110）因股價飆漲過猛，13日雙雙遭公告被打入處置股分盤交易的行列，一路處置到11月27日為止。中天新聞網 ・ 1 天前
外資大賣台積電！領完股利就處分16萬張背後盤算｜憶如犀利講
外資今（14）日大賣台股603億元創下今年第三大量，其中光台積電（2330）一檔就賣超高達1.7萬張之多，市值高達243億元。事實上外資這一路大賣神山，早從10月9日領完今年第一季股利後就開始，呈現賣多買少，合計賣超將近16.5萬張之多，盤算為何？耐人尋味。憶如犀利講 ・ 1 天前
快訊／美股持續血洗？開盤「眾科技巨頭幾乎全跌」
雖然美國政府停擺危機暫時告一段落，但日前聯準會（Fed）放鷹，加上關鍵經濟數據發布不確定性極大，還有輝達及其他人工智慧（AI）明星股下跌，上個交易日美股大盤慘烈，科技股估值過高的擔憂情緒在本次交易日是否會蔓延？今（14）日美股開盤，輝達、超微、台積電ADR等科技個股，幾乎沒有一檔股價走揚。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
美股靠「他」翻牌？ 道瓊下跌309點、台積電ADR漲近1％
華爾街股市14日震盪收盤，主要指數表現，道瓊指數下跌309.74點，收至47147.48點；納斯達克指數上漲30.234點，收在22900.589點；標普500指數小跌3.38點，收至6734.11點；費城半導體指數下跌7.54點，收報6811.20點；NYSE FANG＋指數小漲0.24點，收至16344.66點。美股七巨頭股價...CTWANT ・ 1 天前
抽中一張賺75萬！興櫃股王鴻勁下周一新股申購…成本逾149萬元
下周有2檔台股紅包抽籤要來了！其中興櫃股王半導體IC廠鴻勁（7769）最受市場矚目。於下周一17日展開初上市公開申購，11/19截止，若相較市價2250元估算，最高抽中1張可望賺近75萬元。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
前三季每股虧1.09元！這檔喊明年轉盈漲停了 「成交量暴增5倍」登強勢股王
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股昨（14）日下挫506.06點，收在27,397.50點，跌幅0.16%，成交金額5895.69億元。生技廠國光生（4142）12日公告今年前三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍
台南大廠「廷鑫」股票變壁紙！廠房12.7億法拍EBC東森新聞 ・ 20 小時前
鴻海股價跌近15日最低！八大公股砸6億搶便宜貨 東元跌9.6%獲補血逾3600張
[FTNN新聞網]記者曾奕語／綜合報導台股加權指數昨（14）日收27,397.50點，跌506.06點或1.81%。八大公股昨日買超89.80億元。外電報導指出，微軟位於威斯康辛州...FTNN新聞網 ・ 1 天前
輝達財報開獎 台股上攻28.5K
輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳旋風式訪台再掀AI熱，然隨美股AI估值過高引發泡沫擔憂，市場期盼19日將公布的輝達最新一季財報送暖，為近期台美股市打上強心針。投資圈聚焦其釋出的最新展望，法人推演輝達財報三大劇本，最佳情境台股可再展多頭，向上突破28,500點再創歷史新高。工商時報 ・ 10 小時前
非洲豬瘟導致廚餘囤積 永豐餘一招解決！
永豐餘投控(1907)14日召開法說會，說明2025年第三季營運概況。2025年第三季合併營收為新台幣184.98億元，季增1.7%，年減7.9%。受惠於股利收入及權益法認列，業外收入為新台幣20.21億元。歸屬於母公司淨利約為新台幣15.08億元，每股稅後淨利（EPS）為新台幣0.91元。面對宏觀經濟環境的不確定性，公司持續推動多元化業務與產品組合，推動綠能轉型，持續強化獲利體質。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
震盪盤怎麼買？00878長期資金進駐 熱門ETF買點浮現
[Newtalk新聞] 在台股進入高檔震盪、AI 類股漲多回檔之際，市場資金逐漸轉向兼具收益與成長潛力的產品。無論是依靠穩健配息支撐的高股息 ETF，或是受惠產業趨勢的半導體與海外市場 ETF，都展現不同面向的配置機會。 以下是國泰證期解析聚焦五檔具代表性的 ETF，包括兼具抗震力與補漲空間的 00878、掌握 AI 升級趨勢的 00982A、受惠越南長線經濟成長的 00885、具主動選股優勢的 00984A，以及站在半導體成長浪潮核心的 00891的內容： 1、國泰永續高股息（00878） 台股震盪回到合理評價，AI類股漲多回檔，高股息ETF顯抗震力。00878布局電子、金融與傳產，具落後補漲空間。本月配息0.4元，11／17前買進可參與除息，現階段進場可望同時收取股息與資本利得，吸引長期資金進駐。 2、群益台灣強棒（00982A） 科技股震盪、軟銀出清輝達使AI鏈承壓，但北美CSP資本支出仍強。00982A聚焦AI規格升級、台積電供應鏈及報價可望調漲族群。本月配息0.334元，年化殖利率約9%。台股震盪反成加碼良機，兼具成長動能與穩定息收。 3、富邦越南（00885） 越股短線回檔新頭殼 ・ 20 小時前