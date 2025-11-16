鴻海科技日驚喜包！ 攜手OpenAI合作計畫揭曉

鴻海董事長劉揚偉日前在鴻海科技日演講。（圖／方萬民攝）

鴻海科技日將於11月21日於南港展覽館一館4樓盛大開場，第二天開放民眾免費入場參觀；今年活動主軸為「三大智慧平台結合AI技術應用」，並呈現集團垂直整合與3+3+3轉型策略的實踐。不僅如此，鴻海董事長劉揚偉在12日舉辦的法說會上更透露，鴻海科技日上集團將公布與OpenAI的合作計畫，請大家「敬請期待」。

鴻海指出，今年科技日的主軸將聚焦於鴻海三大智慧平台結合集團垂直整合實力AI技術的落地應用，分別為鴻海機器人技術及場域應用願景、鴻海與客戶夥伴的技術合作落實，以及鴻海的創新速度與科技領先地位。今年科技日的亮點還包括活動現場將首度導入專屬App系統，整合報到、導覽與互動功能，讓民眾可即時掌握活動資訊，像是講者與議程資訊、最新活動消息隨時更新、互動式展區地圖等。

廣告 廣告

劉揚偉表示：「我們的AI價值鏈會延伸到資料中心，表示我們提供更多的AI機櫃，還有模組化的零組件，這些都有助於提升我們的整體毛利率。」，提供客戶一站式解決方案，是鴻海的目標，所以鴻海除了AI伺服器之外，還往上游開發關鍵零組件，並往下游延伸到資料中心建置。

劉揚偉表示，根據OpenAI執行長奧特曼（Sam Altman）曾經提過的目標，希望每個禮拜能生產一個Gigawatt的算力；從金錢角度來看，一個Gigawatt相當於約500億美元投資，而每周500億美元，顯示AI市場規模如此龐大。

對於OpenAI執行長奧特曼於9月底來台，並拜會鴻海一事，劉揚偉表示：「我們一定會和OpenAI合作」，OpenAI對算力的需求很大，現階段，AI的發展還只是開始，AI會從對話模型，一路進化到AI代理模型，再發展成實體AI，「這些過程所需要的運算資源，都會呈現一個爆炸性的成長。」

原始連結

看更多 CTWANT 文章

婦人台鐵「佔座拒補票」被抬下車隔天竟又犯 網怒：該黑名單她

義大利老闆公審台客只點5披薩！ 同團部落客曝真相：店家原先有同意

年營收破億「29歲富二代CEO」低調逛相親會場 遭阿姨一眼打槍：學歷太低了！