鴻海科技日／人型機器人從視覺到關節 鋼鐵供應鏈戰隊現身

人型機器人關節關鍵零組件。圖／上銀

鴻海科技日即將正式展示旗下最新人型機器人，這不只是鴻海的舞台，更是台灣機器人供應鏈的總動員。從關節、減速機、馬達、感測器到高階鏡頭，從視覺辨識到關節動作，幾乎都能在台灣找到對應供應商，「台版鋼鐵軍團」正加速成軍中。

未來式的人型機器人風潮背後，其實更有政策大力推進。行政院宣布5年內要把機器人產值從40億元推升至500億元，並投入100億元國發基金扶植相關新創。再加上鴻海、Tesla都喊出2026年推出人型機器人，對台灣供應鏈來說無疑是一劑強心針，全產業鏈正悄悄進入備戰狀態。

在鴻海人型機器人的台廠供應鏈中，「視覺識別」與「關節」模組優勢明顯，包括馬達、滾珠螺桿、行星滾柱螺桿、減速器、控制模組與感測器等核心零件，全都能見到台灣身影。東元(1504)、富田(4590)、上銀(2049)、和大(1536)、宇隆(2233)、新代(7750)、盟立(2464)、亞光(3019)正是這支台灣鋼鐵供應鏈戰隊。

東元、富田負責關節處的馬達。隨著人型機器人精密度越來越高，未來，甚至每一根手指都有可能配置馬達。本次鴻海預計展示的生產型人型機器人應該尚未導入，但之後的服務型人型機器人很可能會逐步添置。

上銀是全球滾珠螺桿大廠，而滾珠螺桿則是人型機器人關節的精密軸心，負責把馬達迴轉力精準轉成直線位移動作。圖／上銀提供

上銀在滾珠螺桿領域已是全球三大供應商之一。其作用是將伺服馬達的旋轉運動轉換成直線運動，讓機器人能準確且迅速地移動與操作。滾珠螺桿具備高精度、高傳遞效率，是機器人關節靈巧運動的關鍵元件，尤其適合運用於手部及身體關節的細膩動作。

除了滾珠螺桿，人型機器人也會使用行星滾柱螺桿。兩者功能相同，但滾柱螺桿採用「滾柱」而非滾珠，其具備更高的剛性、壽命與負載能力，但傳遞效率略低於滾珠螺桿、而且成本較高。由於鴻海此次打造的是生產型人型機器人，預期應該也會採用負載力更高的滾柱螺桿。而台廠具備生產能力的包括全球傳動科技、詮豐精密與優士特，上銀現也正積極投入滾柱螺桿領域。

和大、宇隆兩者屬性相近，除了同在汽車領域繼續捍衛傳統版圖外，也同步切入新能源車訂單。在機械產品升級與轉型的路上，兩家都想在人型機器人核心零組件減速器佔有一席之地。向和大詢問相關研發進度與產業布局時，對方表示，目前關於人型機器人部分不便回應，但從和大已加入鴻海戰隊來看，和大與鴻海在機器人領域的合作關係明確。

宇隆於智慧機器人領域態度公開。記者先前曾在其工廠看到過應用於人型機器人手指的微型減速器。宇隆也指出，自家已推出TUF ONE減速機品牌，就是希望積極應用在機器人與新能源車等新興市場。由於得到信邦(3023)在控制與連接設計上的支援，讓宇隆能更專注於驅動與傳動零組件的精密製造。

新代是控制模組廠商，據傳鴻海人型機器人的控制模組即由其負責設計。亞光則是視覺辨識的關鍵光學供應商，不只與鴻海互動密切，也布局輝達，甚至被市場傳為Tesla Optimus第三代人型機器人之眼。

宇隆以自家TUFONE減速機切入人型機器人核心傳動系統，連微型手指減速器都能量產。圖／陳宏銘攝



