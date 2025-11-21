鴻海科技日》全家、東元電機首度參與 聚焦永續經濟「全新方案亮相」

一年一度的鴻海科技日今（21）日在南港展覽館一館盛大展開，除了最新Model A及多款新型電動車款現身外，鴻海（2317）也將發布在量子電腦、通用大型模型、人形機器人等領域的最新研發成果。另外，全家（5903）、東元（1504）也以「永續經濟」為主軸，首度參與鴻海科技日。

全家咖啡渣再利用，循環經濟能成為城市教育的一部分嗎？

「全家」便利商店攜手鴻海於「2025鴻海科技日」智慧城市主題展中，以「咖啡渣循環再利用」為核心展示環保創新應用。展區提供Let's Café單品咖啡，象徵從一杯咖啡開始，讓永續的種子在日常中萌芽。

每年全家銷售約2億杯Let's Café，產出逾6000噸咖啡渣。過去因含水量高、易發霉、回收成本昂貴，難以形成穩定再利用機制。全家因此推動「價值鏈減廢循環」與「創新永續良品」雙策略，與鴻海及鴻旭科技合作，建立跨產業的綠色城市循環鏈，將廢棄副產物轉化為活性碳濾芯、濾網等再生產品，落實「從黑金到綠金」的理念。

在展區現場，全家邀請民眾體驗「咖啡渣循環之旅」，從鴻海土城虎躍廠的全家店舖出發，見證咖啡渣如何轉化為環保新材料，這些材料未來將回流應用至鴻海廠區，形成完整的閉環循環系統。全家也以「咖啡渣的綠色新生」為題參與科技日論壇，分享便利商店如何透過供應鏈合作推動減廢與再生，展現零售業跨域合作的永續創新模式。

全家在鴻海科技日智慧城市展區中，邀請觀展民眾踏上咖啡渣循環之旅。（全家提供）

模組化資料中心崛起，東元如何縮短建置時程一半？

東元電機與鴻海以換股進行策略聯盟後，以MIH聯盟會員身分亮相，展示模組化資料中心（MDC）與電動化動力系統最新成果。面對AI與雲端運算需求急速成長，東元的MDC可將建置期由傳統18至24個月縮短至12至18個月，整合電力、冷卻等模組化系統，大幅提升部署效率與可靠性。

其設計具高彈性與高安全備援能力，符合Tier 3至Tier 4等級標準，提供企業快速佈署AI基礎建設的解決方案。這不僅是技術創新，也反映台灣機電產業在AI時代中扮演的關鍵支撐角色。

在電動車領域，東元展出3大技術亮點，包含：

1、中置電驅橋：為中巴與輕型商用車打造的整合式動力系統，續航提升5至10%，維護成本更低。

2、SiC高功率驅動器：以碳化矽功率模組實現99%效率，重量減輕三成，耐用且通過多項國際驗證。

3、第三代扁線油冷電機：由子公司易唯科電機開發，能量密度提升3至4倍、體積縮小三成，散熱性能優於傳統設計並降低製造成本15%至20%。

這些成果凸顯東元在「高效能電驅」的全球競爭力，也呼應電氣化趨勢下，台灣供應鏈從零組件到系統整合的升級方向。

東元也響應電電公會理事長劉揚偉推動的「TEEMA科學園區」國際布局計畫，結合三大事業群，展示建廠所需的智慧節能整合方案，包括機電工程、能源管理系統（EMS）、儲能與資料中心建置等核心技術。

東元的EMS能整合廠區用電、碳排、水資源監測，並透過AI預測進行智慧調度與自動控管，在節能的同時確保穩定運轉。冷凍空調系統則採用環保冷媒（GWP<1），結合AI能源管理，以最佳化運行模式達到削峰填谷與節電目標。

東元董事長利明献指出，鴻海與東元在創新與綠色轉型理念上高度契合。透過此次科技日的展示，雙方展現從電氣化、智能化到循環再利用的完整綠色解決方案，象徵台灣產業鏈正從製造走向「永續智造」的新階段。

