鴻海科技日／全球最大電子代工廠鴻海出手了！第一台生產線用人形機器人將亮相

圖為鴻海董事長劉揚偉。

鴻海科技日將在本週五盛大登場，鴻海不僅先前已預告將展出人形機器人，它更是身為全球第一大電子製造業者鴻海的第一台生產線專用人形機器人，據本報了解，鴻海人形機器人的移動方式不是透過雙腿，而應是更合適生產線環境的輪子，鴻海的人形機器人在生產線上排排站製造輝達產品，最快在明年上半年德州廠啟用後就看得到。

鴻海對機器手臂、人形機器人毫不陌生，事實上，軟銀在2014年發表、2015年開賣的機器人Pepper，就是由鴻海負責製造，夏普在2016年與2019年推出的家用小機器人RoBoHon，也是由鴻海代工，而鴻海開發、以鴻海的大語言模型FoxBrain訓練的照護機器人Narubot，已在台中榮總實地測試，Narubot不僅能在病房與護理站中穿梭、運送檢體與藥物，也能代為巡房。

鴻海身為全球最大的電子代工廠，為了因應全球缺工、提高良率，多年前已將機器人運用在生產線中，以輝達執行長黃仁勳今年多場GTC專題演說中所揭露的輝達生產線為例，鴻海工廠舉目望去都是機器手臂，運送料件則是由裝有機器手臂的自主移動機器人（AMR）進行。

不過鴻海的計畫不止於此，鴻海董事長劉揚偉決定率先在生產線中選擇跟上實體AI、也就是人形機器人的熱潮，他先前即在GTC華府場的會前座談中提出，實體AI將帶領鴻海進入工業5.0的時代。

鴻海工業5.0的第一步，就是鴻海將在科技日首度對外展出的第一代人形機器人，它擁有類似人類的外觀，並利用輝達開發的人形機器人通用基礎模型GR00T N來驅動，也會搭配輝達Metropolis視覺AI系統監控生產作業，鴻海的人形機器人已接受如抓取物品、插拔伺服器線纜、裝配等訓練，以替代重複性高的人力作業，鴻海的休士頓廠將是鴻海人形機器人率先上線作業的廠區，在生產線排排站為輝達生產GB300。

由於用雙足移動的人形機器人在電池續航力、安全性、機體重量、製造成本等多方面，仍需要很長的時間來優化，為了讓人形機器人在生產線上擁有即戰力，據本報了解，鴻海第一代生產線用人形機器人不會採用雙腿移動，而是可能透過輪子。



