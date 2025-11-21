鴻海科技日！台美關稅怎麼談？劉揚偉：我沒參與，但各方反應很好

鴻海董事長劉揚偉談台美關稅與台灣模式赴美建聚落，表示未參與談判但與各方溝通「反應很好」，鴻海願助政府推進；談AI政策則主張「電力＝算力＝國力」，用電力語言更好讓政府理解規劃，並感受到核電政策可能轉圜。（圖片來源／信傳媒資料庫）

鴻海科技日會後，鴻海集團董事長劉揚偉接受媒體提問，針對台美關稅談判與「台灣模式」赴美打造產業生態系一事表示，自己並未直接參與政府談判細節，因此不便替政策下結論，但從鴻海與各方接觸、交換意見的過程來看，「目前洽談得到的反應非常好」。劉揚偉強調，鴻海將以企業角色積極推動相關合作，希望透過產業實際布局與經驗，協助政府在台美關稅與供應鏈合作上取得更有利的條件。

算力太抽象？劉揚偉換個說法：電力等於算力

談到台灣AI產業發展與政策推進，劉揚偉把焦點拉到「電力」這個更直覺的框架。他說，過去大家常講「算力就是國力」，但在跟政府或非AI領域人士溝通時，算力要做到多大、得投多少錢，對一般人來說太抽象、很難有感；反而把問題轉成「電力等於算力」後，溝通門檻立刻下降，因為電力有明確單位與成本，「一度電多少錢、供應穩不穩」，政府也更容易拿來做國家層級的規劃。

能源政策出現轉向？劉揚偉：我沒參與，但感受到在動

至於AI崛起帶來的用電壓力會不會牽動能源路線，劉揚偉坦言自己沒有參與政府決策，無法預測最後走向，但他「感受到核電相關政策似乎開始有一點轉圜」。他再次強調，重點不在於他個人判斷，而是台灣未來談AI與產業升級，應該用電力這種更可量化、可落地的語言來對話，才能讓政策討論從口號走向真正的執行方案。

OpenAI攜鴻海，重塑下一代資料中心

劉揚偉把與 OpenAI 的深度結盟放在最核心的位置。他表示，外界關心為何雙方還沒宣布合資或大額採購承諾，關鍵在於下一代 AI 資料中心投資規模「大到市場都在問錢從哪裡來」，因此目前先以共同設計、逐步推進為主，不會急著用一次到位的大單對外說故事，但這不代表未來不會走向更深的商業合作。

劉揚偉強調，OpenAI 是生成式 AI 的最大用戶之一，長期在現行資料中心架構裡累積大量實戰經驗，也踩過不少雷：模型訓練常要跑半年，除了正常調參失敗，更常遇到非預期的系統當機，背後多半跟供電不穩、過熱、冷卻不足或 IT 系統不夠穩定有關。正因如此，OpenAI 才會推動「下一代資料中心要把電力、冷卻、IT 穩定性一起重做」的方向；鴻海看見的也不是眼前缺口，而是下一階段全新的資料中心標準。

談到落地節奏，劉揚偉說，OpenAI 總部在舊金山灣區，雙方需要高密度、快節奏協作，所以研發會先在北加州展開，鴻海也會在 San Jose 設專屬實驗室共同開發；量產則可能放到美國俄亥俄，並依「Local for Local」趨勢，把線纜、網路、冷卻、電力等關鍵子系統逐步往美國製造推進，確保未來資料中心供應鏈更貼近北美需求。

