鴻海科技日》攜手IBM，從混合雲、AI到量子運算打造AI Factory新典範

2025鴻海科技日（HHTD 2025）今（21）日登場。在鴻海董事長劉揚偉力邀下，IBM 首度參與，成為今年活動的重要國際科技夥伴之一。IBM 亞太區總經理戴科斯（Hans Dekkers）在上午開幕式擔任第二位演講貴賓，宣示 IBM 與鴻海將攜手推動台灣 AI Factory 建設，致力讓企業更輕鬆導入 AI，並以實際案例說明 AI 如何從技術突破走向大規模商業應用。

鴻海自去年在科技日上首度拋出 AI Factory 願景後，今年 6 月再宣布攜手輝達（NVIDIA）在台灣打造 AI 超級算力中心，加速 AI 研發與應用落地。戴科斯指出，鴻海近期積極尋求與包括 IBM 在內的全球科技大廠結盟，目標是把 AI 能力擴散到企業、新創、開發者社群與政府機構，「今天 IBM 是帶著實際轉型經驗來到這裡，希望與鴻海一起思考，企業如何安全、負責任地把 AI 用在核心業務上。」

戴科斯表示，IBM 近年的技術與產品布局，聚焦在三大關鍵領域：混合雲、人工智慧（AI）與量子運算。其中一個重要方向，是打造面向企業客戶的「AI 應用商店（enterprise AI App Store）」。他說，這個「企業級 AI App Store」並非一般消費端應用商城，而是一個具備開放性、彈性與模組化的企業級平台，會以「應用場景為導向」來設計解決方案，讓企業能在掌握數據與 AI 主權的前提下，引進並管理各式 AI 能力。

在與鴻海的合作上，IBM 計畫共同打造一個開放、靈活且可擴展的 AI 平台，讓企業可以「從小規模開始、依需求成長」。也就是說，企業可先從單一部門或特定流程啟動 AI 專案，再視成效逐步擴展到更多業務單位。IBM 與鴻海將針對製造、供應鏈、金融與服務等不同行業，提供具產業針對性的使用案例與共同開發機會，讓合作夥伴不只「看懂 AI」，更能「用好 AI」。戴科斯強調，這項合作不僅為台灣帶來 AI 商業化的新模式，也將作為示範據點，推動整個亞太（APAC）地區的 AI 轉型。

談到企業自身轉型經驗時，戴科斯以 IBM 的「零號客戶」（Client Zero）計畫為例，說明企業級 AI App Store 的實際運作方式。他提到，現任執行長柯許納（Arvind Krishna）自 2020 年上任後，便大力推動這項內部轉型專案，在「全企業資訊洞察」、「IT 架構與系統現代化」、「客戶支援與服務」以及「員工生產力」四大領域內，廣泛導入 AI 與自動化工具，已優化超過 70 個關鍵企業工作流程。

依 IBM 規劃，「Client Zero」計畫預計在 2025 年底前，為公司創造約 45 億美元（約合新台幣 1,485 億元）的生產力與商業效益。戴科斯指出，IBM 是先把自己當成第一個客戶，把所有新技術、平台先用在自己身上，自我驗證後再推向市場。「AI 不僅是技術突破，更重要的是實際應用。」他強調，IBM 希望把這套「自己實際走過的路」打包成可複製的方法論與解決方案，協助企業客戶透過 AI 轉型創造真正可量化的成果，而這也將成為與鴻海合作推動台灣 AI Factory 的核心基礎。

在量子運算領域，戴科斯則強調，量子不是要取代傳統運算，而是「補強、加成」。他以今年 9 月 HSBC 匯豐銀行的實例為例說明，在 IBM 的協助下，匯豐嘗試結合量子與傳統運算能力，用於債券交易的風險與定價模型，預測準確度提升了 34%。「這是一個很典型的例子：我們不是把既有系統丟掉，而是把量子運算放在最關鍵、最吃運算資源的那一段，去解決原本很難處理的問題。」

他也提到，IBM 目前正與 AMD 共同開發結合量子與高效能運算（HPC）的次世代運算架構，希望在未來幾年內，讓更多金融、製造、材料科學與供應鏈優化等領域，能夠實際啟用「量子加速」應用。「當 AI、HPC 與量子三者結合時，我們看到的是一個全新的運算時代，而這會直接影響到製造業、供應鏈與金融體系的運作方式。」

談到台灣市場時，戴科斯指出，IBM 在台灣深耕即將邁入 70 週年，長期與金融業、製造業與公共部門合作，如今則進一步把重心放在「數據與 AI 主權」上。「對任何一個國家與企業來說，數據和 AI 能力都是新的戰略資產。IBM 的角色，是透過開放生態與夥伴網絡，協助客戶掌握這些資產，並用在對社會有正向影響的地方。」

他最後表示，未來 IBM 將持續在台擴大夥伴生態系，與像鴻海這樣在製造與硬體實力深厚的企業合作，共同從雲端到邊緣、從 AI 到量子，設計適用於不同行業的 AI Factory 方案。「我們期待讓台灣成為企業級 AI 創新的實驗場與示範場，這股力量不只改變台灣，也會向整個亞太地區擴散，讓 AI 的力量真正惠及各產業。」

