鴻海科技日》攜手OpenAI拼美國供應鏈 「啟動未來AI機器人工廠」合作藍圖曝光
鴻海科技集團（2317）今（21）日舉辦「鴻海科技日（HHTD）」，同時宣佈兩項重磅合作案：一是與OpenAI攜手布局下一世代AI基礎設施硬體設計與美國在地製造；二是與Intrinsic成立合資企業，鎖定「未來AI機器人工廠」，結合Intrinsic的機器人技術與鴻海的製造專業，重新定義全球電子產品製造模式。
在與OpenAI的合作方面，雙方將聚焦於下世代AI基礎設施硬體的設計與美國生產。OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海進行系統設計與開發，並配合其在美國據點進行製造。依據雙方初步協議，OpenAI將擁有優先評估這些系統的權利及採購選擇權，但目前尚未涉及任何採購承諾或具體財務義務。
鴻海與OpenAI指出，隨著AI能力快速進步，為滿足先進模型的運算負載，市場對新型硬體基礎設施的需求正急遽攀升。此次合作將結合OpenAI對現階段及未來AI模型需求的深度理解，以及鴻海在系統設計、工程與大規模製造方面的專業，目標是在美國建構新一代AI基礎設施，強化在地供應鏈韌性，加速先進AI系統的部署，並支撐美國在AI領域的長期領導地位。
雙方合作將聚焦三大核心方向。首先，在「設計未來數世代資料中心硬體」部分，OpenAI與鴻海將共同設計、工程化與開發多個世代的AI資料中心機架與系統，以多項專案並行推進的方式，回應AI時代快速變化的模型需求。透過結合OpenAI的基礎設施藍圖與鴻海的工程與製造能力，雙方期望縮短新系統從設計到導入的時間，並預先確保長期成長所需產能。
其次，在「強化並簡化美國AI供應鏈」方面，雙方將優化機架架構，使其適合在美國各地生產與組裝，同時擴大採購範圍，納入更多晶片供應商與美國在地零組件廠，並強化本地化測試與組裝能力。藉由提升在地化程度與供應來源多元性，可提高系統可靠性、縮短部署時程，並打造更具韌性且可擴展的美國AI供應鏈生態系。
第三，在「於美國製造關鍵AI資料中心零組件」方面，鴻海將負責在美國生產AI資料中心所需的關鍵設備，包括線纜、網路設備、冷卻與電力系統等，以支撐高效能運算基礎設施的快速建設。鴻海表示，此舉不僅有助於因應當前與未來AI工作負載不斷攀升的需求，也可確保經濟效益回流至當地作業員與製造商。
鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海很高興能與AI數位時代的先驅者OpenAI合作。作為全球最大AI伺服器製造商，鴻海擁有獨特的優勢，能夠透過值得信賴、可擴展的基礎設施來支持OpenAI的使命，從而加速創新，並擴大全球企業與用戶取得深具革命性AI能力的機會。
OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）指出，打造先進 AI 技術背後的基礎設施，是讓美國實現再工業化（reindustrialize America）的世代機會。這次雙方合作，是確保 AI 時代的核心技術能夠在美國本土製造的第一步。我們相信，這項工作將強化美國的領導地位，並有助於確保AI的優勢能讓更多人受益。
除AI基礎設施合作外，鴻海也宣佈與Intrinsic成立合資企業，進一步將AI延伸至智慧製造現場，打造「未來智慧工廠」（intelligent factory of the future）。雙方表示，將運用AI賦能的機器人技術，為製造業與工廠車間帶來更高的彈性、適應性與成本效益，開啟下一階段的智慧製造轉型。
此合資公司設立於美國，鎖定電子產品組裝與更廣泛製造領域的「躍進式變革」（stepchange）。過去面對不同世代、頻繁改版的產品，往往需要量身打造高度客製化的自動化解決方案；未來，雙方目標是透過更具通用性的智慧機器人與AI平台，自動化原本仰賴人力的流程，最終朝向「工廠全面協調與自動化」（full factory orchestration and automation）的願景邁進。
在實際應用場景上，初期合作將涵蓋組裝、檢測、機器維護管理與物流等多個環節。Intrinsic的Flowstate平台將作為雙方團隊的通用工具，結合IntrinsicVision Model（IVM）等業界領先的AI能力，在電子組裝流程中導入新型態的智慧自動化解決方案，降低開發門檻，並提升部署速度與靈活度。
劉揚偉表示，透過與Intrinsic的合作，我們能夠運用他們在AI驅動機器人技術方面的深厚專業。這種協同作用與我們在全球製造領域的領導地位相輔相成，使我們能夠共同開啟未來工廠的藍圖。
Intrinsic執行長懷特（Wendy Tan White）表示，所有人正共同努力，將 AI 的價值帶入現實世界中。結合Intrinsic在AI驅動機器人軟體方面的專業能力，以及Alphabet在應用研究和平台開發方面的深厚經驗；再加上鴻海長期累積的全球生產專業、世界級生產設施以及對製造業未來的願景，懷特強調「將加速AI能應用在當今最需要、且最具價值的製造領域。與鴻海建立合作關係，為大規模推廣這些解決方案提供了絕佳機會」。
Intrinsic在建立AI整合平台和可擴展的AI機器人能力方面一直處於領先地位。鴻海科技集團數位長史喆進一步指出，「透過合作，我們能確保鴻海的智慧製造平台，從數據管理到機器人、AI和數位孿生（Digital Twin）領域，都能在工廠內部實現智慧自動化。這次合作將徹底改變我們的工廠營運，使其更具彈性、適應性、技能基礎和可擴展性；從機器人層次的單一任務，到完整生產線與工廠管理，我們很高興能共同建設未來工廠」。
雙方並點出傳統製造的結構性痛點：過去多半仰賴人工，或依靠高度僵固、寫死邏輯的機器人與自動化系統，其設計、編程與維護需要大量專業知識與高昂成本，導致機器人多被侷限於可預測、高批量的固定任務。一旦產品設計、市場需求、客戶結構或供應鏈出現變化，現有工作站與產線要進行製程調整，在技術與經濟上往往都不具可行性；在追求彈性與成本之間，人力常成為唯一選項，卻也衍生出招募、留才與工安等新問題。
為解決上述痛點並實現更高效且永續的生產模式，鴻海與Intrinsic將把Intrinsic的AI平台能力與鴻海的智慧製造平台深度整合，目標是打造可自適應的智慧機器人解決方案，進一步提升鴻海生產設施乃至整體生態系統的運作效率。雙方認為，從電子製造、金屬加工，到物流與汽車產業等多元領域，實用型AI的導入正重新定義自動化發展路徑；透過在日常自動化流程中運用AI，從方案開發到實際營運，將能創造全新價值。
鴻海與Intrinsic均表示，這項合作關係是邁向未來智慧工廠旅程中的重要里程碑。未來雙方將持續突破智慧自動化的界限，讓AI驅動的機器人技術更易於取得與部署，推動電子製造產業與全球製造價值鏈持續升級。與此同時，配合OpenAI合作案在AI基礎設施與美國在地製造的布局，鴻海也期望在本屆科技日後，進一步鞏固其在全球AI產業鏈與智慧製造生態系中的關鍵樞紐角色。
精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題
本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。
國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽
更多風傳媒報導
其他人也在看
被虐殺800點！輝達「應收帳款飆破1兆4千億」Blackwell供應鏈急凍 台積電下挫55元
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（21）日一早即遭國際利空重擊，開盤重挫超過800點，指數最低一度摜至26,570點，幾乎瞬間吃掉昨日因輝達財報利多而大...FTNN新聞網 ・ 1 小時前
【Yahoo早盤】台股自由落體重挫800點 跌回26,600點...分析師：先觀望1指標
台股今（21）日受到美股拖累，將昨日的漲點全吐回，開在26,821.97點，隨後遭摜殺跳水逾800點，最低一度跌破26,600點。顧德投顧分析師黃紫東表示，台股目前面臨季線保衛戰，但尚未確立進入空頭循環，由於周五賣壓通常較重，因此今天展開強勢反彈的機率不高，最可能的模式是多空交戰，跌幅有機會控制在700點以內。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
不是南亞科也非華邦電！億元教授點名「這檔記憶體」久抱相對安心 外資連5敲
[FTNN新聞網]財經中心／綜合報導在AI熱潮下，近期記憶體大缺貨價格狂飆，DRAM雙雄南亞科（2408）、華邦電（2344）雙創歷史新天價，成交量也炸天，針對記憶體...FTNN新聞網 ・ 1 天前
達人台股攻略1／AI是熄火不是崩 張真卿點兵3大權值股跌到這價位閉眼買
台股投資名家張真卿股市資歷40年，他看這波AI發展趨勢，直言至少走10年大運；但股價漲多勢必拉回，產業面表現與資本市場未必同調，如何在中間取得平衡是2026投資重要課題。他點名3大權值股，當股價修正到一定程度，閉著眼睛買。鏡週刊Mirror Media ・ 4 小時前
台股紅翻黑！43萬散戶昨搶短…今天套牢了
台股反彈無力，收復2萬7點失敗，空軍氣焰大增，接近中午指數由紅翻黑，一度下跌近140點，據證交所資料顯示，昨天趁台股下跌691點，短短一天有43.7萬散戶進場「搶短」，但今天若收盤時指數未拉起，恐怕「搶反彈不成反住套房」，慘遭套牢。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
靠中國的都跌坐在地上！ 謝金河點名「這7檔」：股價都很慘
高市早苗「台灣有事論」引發中國反彈，14日起中國外交部宣導中國民眾「避免前往日本旅遊」，導致17日日經指數下跌1620.93點，觀光類股大跌，伊勢丹百貨更是下挫11.3%。對此，財信傳媒董事長謝金河表示，近年來兩岸紛爭上出現在台灣的戲碼都會複製在日本上，他認為，「靠中國的日本企業都會跌坐在地上」。EBC東森財經新聞 ・ 1 天前
輝達財報拯救全球股市！專家卻揭「還有一隻老虎」準備殺盤 美股落底時間曝光
全球AI龍頭輝達公布第3季財報，優異表現皆超出市場預期，同時也激勵到全球股市大漲。不過萬寶投顧投資總監蔡明彰在個人Youtube頻道中示警，雖然輝達財報堪稱完美，但「去了一隻狼來了一隻虎」，市場一因素將導致盤面強力反彈後再度回到整理，並預測美股落底的時間將落在這幾天。蔡明彰表示，輝達第3季營收達570億美元、年增62%，比前一季年增56%再變強，顯示AI晶片......風傳媒 ・ 11 小時前
台股、美股買點未到？專家警告「2種股票」先閃為妙：行情下殺時會睡不著
台股近來連日震盪，1周震幅逾千點，引發市場情緒動盪，投資人普遍陷入恐慌。對此，萬寶投顧投資總監蔡明彰直言，目前美股與台股還沒有到達具有吸引力的買入條件。蔡明彰在個人YT指出，這波的低點一定是在恐慌的賣壓釋出後，首當其衝的2種股票，先閃為妙，第一種是波段漲幅大太、估值太高；第二是融資包袱太重。他提到，「出來江湖混一定要還，何況借錢做股票，水可載舟、亦可覆舟，行......風傳媒 ・ 1 天前
大魯閣擬以10億元出售台中、新竹兩商場予遠雄，聚焦海外市場拓展
【財訊快報／記者陳浩寧報導】大魯閣(1432)20日董事會通過擬以十億元將所持有之台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」之營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業股份有限公司。大魯閣自2015年7月起營運位於台中大魯閣新時代購物中心，自2018年5月起營運新竹大魯閣湳雅廣場，運用自身在運動休閒產業的相關經驗，將兩座商場轉型成差異化的體驗型商場。但大魯閣也提到，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於公司長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局之所需，因此決議處分兩座商場的營業資產及經營權利。展望未來，大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，更聚焦於核心業務—運動休閒事業及海外市場拓展。持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。財訊快報 ・ 3 小時前
記憶體股被猛錯殺？外資反手點火這3檔 喊明年獲利狂飆2股本...目標價直接飛到5字頭
[FTNN新聞網]記者莊蕙如／綜合報導記憶體族群昨（19）日在大盤重擊下全線潰逃，南亞科與旺宏爆量下殺，華邦電解禁後更是連續2天跌不停，群聯、威剛、宇瞻、商...FTNN新聞網 ・ 23 小時前
拋售日本來襲 日圓探160防線
日本首相高市早苗即將宣布規模驚人的經濟刺激方案，引發市場不安，加上美元多頭反攻攀高，日圓和日債承受賣壓。日圓兌美元20日盤中再度摜破157關卡，下探至10個月新低，眼看就要逼近160日圓防線，市場揣測日本當局可能出手干預。工商時報 ・ 6 小時前
10月獲利「年增1145%」！這「被動元件廠」開盤即攻頂 電零股8檔飆漲停最強勢
[FTNN新聞網]記者陳宣穎／綜合報導美股週三在科技股領漲下，主要四大指數震盪收高，市場看好AI晶片巨頭輝達（Nvidia）財報，輝達盤後也公布了2026財年第三季...FTNN新聞網 ・ 1 天前
台積電跌60元至1395！昨日漲幅全吐回、網崩潰「昨天衝進去被套鼠」 名師解析
輝達財報太亮眼帶來的煙火只有一天，台積電（2330）今（21）日開盤再度失守 1400 元大關，前一天的漲幅全數吐回，市值跌到36.17兆元，一天蒸發逾兆元，網友喊：「 昨天衝進去的被套鼠了」，分析師指出，市場現階段重回防禦心態，投資人操作宜採分批、減壓方式應對震盪。Yahoo奇摩股市 ・ 1 小時前
輝達「美國製造」功臣！3大台廠被點名：未來4年擴大布局
AI巨頭輝達再度端出「救世主級」財報，最新財報開紅盤，強到直接把整個市場的AI泡沫疑慮一腳踹飛，輝達財務長克瑞斯（ColetteKress）在今（20）日清晨舉行線上法人投資會議上，點名台廠，包括鴻海、緯創、矽品精密（已併入日月光集團）及其他夥伴合作，未來4年將擴大輝達在美國布局。中時財經即時 ・ 21 小時前
記憶體綠中一點紅！「指標大廠」傳攜手SanDisk 炸逾36萬張登台股人氣王
[FTNN新聞網]記者周雅琦／綜合報導台股今（19）日開低震盪，截至11時20分，暫收26,720.07點，跌36.05點、跌幅0.13%。記憶體指標大廠力積電（6770）傳出與美國...FTNN新聞網 ・ 1 天前
記憶體大逃殺！華邦電、南亞科爆量翻黑跳水逾8% 分析師：勿接刀
台股今（20）日上演大反攻，盤面類股百花齊放，惟記憶體族群盤中股價由紅翻黑上演大逃殺，台股前三大成交王由力積電（6770）、華邦電（2344）和南亞科（2408）霸榜，成交量皆達20萬張以上，成交金額合計逾600億元，其中雙雄盤中股價一度跳水逾8%。對此，分析師則示警，目前並非好的進場時機，不建議馬上進場接刀。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
甜甜價要來了？台積電跌破1400元大關 專家稱進場與否就看「這1天」
[FTNN新聞網]記者陳献朋／綜合報導台積電（2330）今（19）日股價收盤落在1395元，跌破1400元關卡，且已是連2跌，跌幅達3.46%，引發外界熱議，市場上也開始出...FTNN新聞網 ・ 1 天前
豈一個慘字了得！3檔百萬人氣ETF再遭外資提款…0050失血已891億 「這檔」砍萬張最悲
[FTNN新聞網]記者薛明峻／台北報導台股昨（20）日開高走高，終場加權指數收在27426.36點，暴漲846.24點，漲幅3.18%，成交量為5779.23億元。根據證交所公布籌...FTNN新聞網 ・ 4 小時前
熱門股／記憶體還能撐？ 7檔受惠順序出爐
投資市場過去三個月以來已有高度共識，AI推論落地正帶來人工智慧全面進入社會的各個層面，包括中小企業、所有次產業之企業與法人團體，加上不同消費領域的終端裝置，如高中低階智慧手機、穿戴裝置、個人電腦與智慧家庭裝置等。富邦評估，受惠廠商將以IDM 廠最直接，IC設計與模組業者次之，封測廠居第三，投資建議首選個股（順序不代表偏好程度）包括南亞科（2408）、華邦電（2344）、群聯（8299）、宜鼎（5289）等。次要個股可留意力成（6239）、愛普*（6531）與旺宏（2337）等。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
輝達亮眼財測重振市場信心！市值盤後飆增2200億美元
據《路透社》報導，這份結果至少暫時安撫了，因擔心AI熱潮脫離基本面而緊張的投資人。全球市場一直以這家晶片設計商作為風向球，觀察數十億美元投入AI基礎建設是否真正反映實質需求，抑或形成一場AI泡沫。在財報公布之前，市場疑慮已使輝達11月股價下跌近8%，而該股在過去3年...CTWANT ・ 1 天前