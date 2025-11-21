鴻海科技日》攜手OpenAI拼美國供應鏈 「啟動未來AI機器人工廠」合作藍圖曝光

鴻海科技集團（2317）今（21）日舉辦「鴻海科技日（HHTD）」，同時宣佈兩項重磅合作案：一是與OpenAI攜手布局下一世代AI基礎設施硬體設計與美國在地製造；二是與Intrinsic成立合資企業，鎖定「未來AI機器人工廠」，結合Intrinsic的機器人技術與鴻海的製造專業，重新定義全球電子產品製造模式。

在與OpenAI的合作方面，雙方將聚焦於下世代AI基礎設施硬體的設計與美國生產。OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海進行系統設計與開發，並配合其在美國據點進行製造。依據雙方初步協議，OpenAI將擁有優先評估這些系統的權利及採購選擇權，但目前尚未涉及任何採購承諾或具體財務義務。

鴻海與OpenAI指出，隨著AI能力快速進步，為滿足先進模型的運算負載，市場對新型硬體基礎設施的需求正急遽攀升。此次合作將結合OpenAI對現階段及未來AI模型需求的深度理解，以及鴻海在系統設計、工程與大規模製造方面的專業，目標是在美國建構新一代AI基礎設施，強化在地供應鏈韌性，加速先進AI系統的部署，並支撐美國在AI領域的長期領導地位。

雙方合作將聚焦三大核心方向。首先，在「設計未來數世代資料中心硬體」部分，OpenAI與鴻海將共同設計、工程化與開發多個世代的AI資料中心機架與系統，以多項專案並行推進的方式，回應AI時代快速變化的模型需求。透過結合OpenAI的基礎設施藍圖與鴻海的工程與製造能力，雙方期望縮短新系統從設計到導入的時間，並預先確保長期成長所需產能。

其次，在「強化並簡化美國AI供應鏈」方面，雙方將優化機架架構，使其適合在美國各地生產與組裝，同時擴大採購範圍，納入更多晶片供應商與美國在地零組件廠，並強化本地化測試與組裝能力。藉由提升在地化程度與供應來源多元性，可提高系統可靠性、縮短部署時程，並打造更具韌性且可擴展的美國AI供應鏈生態系。

第三，在「於美國製造關鍵AI資料中心零組件」方面，鴻海將負責在美國生產AI資料中心所需的關鍵設備，包括線纜、網路設備、冷卻與電力系統等，以支撐高效能運算基礎設施的快速建設。鴻海表示，此舉不僅有助於因應當前與未來AI工作負載不斷攀升的需求，也可確保經濟效益回流至當地作業員與製造商。

鴻海科技集團董事長劉揚偉表示，鴻海很高興能與AI數位時代的先驅者OpenAI合作。作為全球最大AI伺服器製造商，鴻海擁有獨特的優勢，能夠透過值得信賴、可擴展的基礎設施來支持OpenAI的使命，從而加速創新，並擴大全球企業與用戶取得深具革命性AI能力的機會。

OpenAI執行長阿特曼（Sam Altman）指出，打造先進 AI 技術背後的基礎設施，是讓美國實現再工業化（reindustrialize America）的世代機會。這次雙方合作，是確保 AI 時代的核心技術能夠在美國本土製造的第一步。我們相信，這項工作將強化美國的領導地位，並有助於確保AI的優勢能讓更多人受益。

​OpenAI執行長Sam Altman。（資料照，美聯社）

​除AI基礎設施合作外，鴻海也宣佈與Intrinsic成立合資企業，進一步將AI延伸至智慧製造現場，打造「未來智慧工廠」（intelligent factory of the future）。雙方表示，將運用AI賦能的機器人技術，為製造業與工廠車間帶來更高的彈性、適應性與成本效益，開啟下一階段的智慧製造轉型。

此合資公司設立於美國，鎖定電子產品組裝與更廣泛製造領域的「躍進式變革」（stepchange）。過去面對不同世代、頻繁改版的產品，往往需要量身打造高度客製化的自動化解決方案；未來，雙方目標是透過更具通用性的智慧機器人與AI平台，自動化原本仰賴人力的流程，最終朝向「工廠全面協調與自動化」（full factory orchestration and automation）的願景邁進。

在實際應用場景上，初期合作將涵蓋組裝、檢測、機器維護管理與物流等多個環節。Intrinsic的Flowstate平台將作為雙方團隊的通用工具，結合IntrinsicVision Model（IVM）等業界領先的AI能力，在電子組裝流程中導入新型態的智慧自動化解決方案，降低開發門檻，並提升部署速度與靈活度。

劉揚偉表示，透過與Intrinsic的合作，我們能夠運用他們在AI驅動機器人技術方面的深厚專業。這種協同作用與我們在全球製造領域的領導地位相輔相成，使我們能夠共同開啟未來工廠的藍圖。

鴻海董事長劉揚偉。（柯承惠攝）

Intrinsic執行長懷特（Wendy Tan White）表示，所有人正共同努力，將 AI 的價值帶入現實世界中。結合Intrinsic在AI驅動機器人軟體方面的專業能力，以及Alphabet在應用研究和平台開發方面的深厚經驗；再加上鴻海長期累積的全球生產專業、世界級生產設施以及對製造業未來的願景，懷特強調「將加速AI能應用在當今最需要、且最具價值的製造領域。與鴻海建立合作關係，為大規模推廣這些解決方案提供了絕佳機會」。

Intrinsic在建立AI整合平台和可擴展的AI機器人能力方面一直處於領先地位。鴻海科技集團數位長史喆進一步指出，「透過合作，我們能確保鴻海的智慧製造平台，從數據管理到機器人、AI和數位孿生（Digital Twin）領域，都能在工廠內部實現智慧自動化。這次合作將徹底改變我們的工廠營運，使其更具彈性、適應性、技能基礎和可擴展性；從機器人層次的單一任務，到完整生產線與工廠管理，我們很高興能共同建設未來工廠」。

雙方並點出傳統製造的結構性痛點：過去多半仰賴人工，或依靠高度僵固、寫死邏輯的機器人與自動化系統，其設計、編程與維護需要大量專業知識與高昂成本，導致機器人多被侷限於可預測、高批量的固定任務。一旦產品設計、市場需求、客戶結構或供應鏈出現變化，現有工作站與產線要進行製程調整，在技術與經濟上往往都不具可行性；在追求彈性與成本之間，人力常成為唯一選項，卻也衍生出招募、留才與工安等新問題。

為解決上述痛點並實現更高效且永續的生產模式，鴻海與Intrinsic將把Intrinsic的AI平台能力與鴻海的智慧製造平台深度整合，目標是打造可自適應的智慧機器人解決方案，進一步提升鴻海生產設施乃至整體生態系統的運作效率。雙方認為，從電子製造、金屬加工，到物流與汽車產業等多元領域，實用型AI的導入正重新定義自動化發展路徑；透過在日常自動化流程中運用AI，從方案開發到實際營運，將能創造全新價值。

鴻海與Intrinsic均表示，這項合作關係是邁向未來智慧工廠旅程中的重要里程碑。未來雙方將持續突破智慧自動化的界限，讓AI驅動的機器人技術更易於取得與部署，推動電子製造產業與全球製造價值鏈持續升級。與此同時，配合OpenAI合作案在AI基礎設施與美國在地製造的布局，鴻海也期望在本屆科技日後，進一步鞏固其在全球AI產業鏈與智慧製造生態系中的關鍵樞紐角色。

