鴻海科技日／有感台灣核能政策有轉圜 劉揚偉：用「電力」溝通比「算力」容易

鴻海科技日今（21）日登場，不僅邀請重量級貴賓與合作夥伴到場直擊鴻海最新進度，也吸引大批國內外媒體到場，鴻海董事長劉揚偉也於中午接受媒體聯訪，他對電力議題提出觀察與看法。劉揚偉坦言，用「電力」等於「算力」再等於「國力」來跟政府溝通，比起直接用「算力」一語來溝通來的容易，同時，他也感受到台灣核能政策似乎有點轉圜。

針對電力議題，劉揚偉先是坦言「過去在推AI的時候，大家談的是AI的算力，而算力就是國力，可是在跟政府或是非AI相關產業的人士溝通的時候，算力等於國力，那算力要做到什麼程度？然後要投資多少錢？很難讓一般人理解。」

經過溝通與理解，劉揚偉透露「發現『電力』等於『算力』等於『國力』的這一套說法，反而更容易能跟政府機關溝通，因為大家知道一度電是多少錢。」也就是說，用電力來思考相關規劃，也會變得容易了解。

劉揚偉觀察「我也相信台灣政府也可以感受到，所以他們（政府）在做算力的規劃，會把它轉換成為電力的規劃。」

劉揚偉同時強調「我也沒有參與政府的決策，所以我不知道他們（政府）會怎麼做，但是我感受到，似乎核電政策已經開始有一點轉圜了，但到底會怎麼樣（發展）還未可知，但是用電力來取代算力一語來溝通，的確較為容易。」

