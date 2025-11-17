鴻海科技日／未來5年人形機器人全球出貨量狂飆14倍

在倉儲中工作的人型機器人DIGIT。（下載自Agility Robotics Linkedin）

人形機器人熱潮在輝達推波助瀾下快速成型，市調機構Counterpoint表示，2025年全球人形機器人出貨量只有1萬8千多台，但到了2030年，人形機器人的出貨量預估將來到25.6萬台，出貨量將比今年暴增超過14倍，相當於5年內出貨量年複合成長率（CAGR）將高達69.7％。

Counterpoint表示，人形機器人具備類人的的外型與功能，並能執行接近人類的行為與判斷力，意即能夠根據環境與任務需求，做出最佳的行動判斷，也具有靈活操作肢體的能力，可以完成複雜的實體任務，並能理解言、影像、空間資訊與人類意圖，以此為基礎與人類互動，也因此，中國不少人形機器人沒有內建AI模型，而是以預先編寫的程式來執行固定的任務，有些則是由人類操作員遠端遙控，這些都不能算是真的人形機器人。換言之，有大腦（AI）、小腦（運動控制）才是人形機器人的重點，人形機器人有沒有雙腿則不是重點。

Counterpoint認為，傳統AI以資料與語意理解為主，人形機器人、自駕車為主都屬於物理AI的一種，都是必須整合視覺、語言與行動，也就是，能看到、聽見、說出來，更能做到，所以，人形機器人與自駕車有許多核心技術、關鍵零組件共通，比如說作為眼睛使用的攝影機、LiDAR，以及邊緣AI模型、算力夠大的硬體等。不過，人形機器人的肢體末端、尤其是手，需要處理多自由度的動作控制，因而需要減速機、伺服馬達、機器人電纜，與更複雜的攝影機、雷達、聲音、觸覺與力量回饋等感測輸入，對於模型訓練時的精準度要求也比自駕車更高。

雖然人形機器人可能比讓汽車自動駕駛更複雜，不過隨著AI能力提升、應用場景增加、硬體成本下降，Counterpoint預估，人形機器人出貨量在未來5年的年複合成長率將高達69.7％，在2030年全球出貨量有機會來到25.6萬台，對比於今年全球出貨量連兩萬台都沒有，相當於大增超過14倍。



