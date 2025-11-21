鴻海科技日》東元首次參戰秀肌肉 揭「TEEMA科學園區」內幕

東元（1504）與鴻海（2317）自從換股建立策略聯盟以來，今年首度現身「鴻海科技日」，正式向外界展示其在數位轉型、電動車產業及綠色供應鏈建置上的最新成果。

東元不僅推出了模組化資料中心（MDC）解決方案，更以MIH會員身分展出具備領先散熱技術的電動車動力系統，同時積極響應電電公會劉揚偉理事長推動的「TEEMA科學園區」國際布局計畫，為台商全球永續生產基地提供智慧節能金鑰。

MDC雲端佈局「縮時」搶商機

面對全球企業數位轉型與雲端運算需求的急劇攀升，東元將模組化資料中心（Modular Data Center, MDC）建置上展現領先優勢。

與傳統資料中心需要18至24個月的冗長建置期相比，東元的模組化架構可將工期大幅縮短至12至18個月。這種「縮時」的優勢，能夠大幅提升部署速度與資源運用效率，協助企業快速完成雲端佈局與數位升級。

東元的MDC設計具備高韌性備援方案，可依據不同場域和可靠性需求，提供符合Tier 3或Tier 4等級的方案。其電力模組整合了變壓器、配電盤、不斷電系統（UPS）以及鋰電池等關鍵設備，確保供電穩定與安全備援。

電動化三巨頭：油冷技術散熱稱霸

東元以MIH會員身分在電動車領域秀出三項代表性創新成果，充分展現其在高效能驅動系統的領導地位。

首先是中置電驅橋，專門為6至8米的中型巴士及11噸以下的商用車設計。它整合電機與橋體，結構輕量化、能效提升，並使續航力增加5%到10%，且有效降低維護成本。該方案已成功導入多個中巴平台並通過第三方驗證。

其次是SiC高功率驅動器，採用碳化矽（SiC）功率模組，兼具高效率與低損耗特性。它的重量僅19公斤，比主流產品輕減了30%以上。最高輸出功率達360 kW，效率可達99%，峰值電流領先同級，並具備IP67防護等級，足以應對嚴苛工況。

最受矚目的是子公司易唯科電機（EVK）自行研發的第三代扁線油冷電機技術。該技術將能量密度較傳統圓線電機提升3至4倍，體積也縮小超過30%，效率突破97.5%。

油冷技術能直接帶走繞組熱量，相較於常規的外殼水冷，能將電機的持續輸出功率提升50%到100%。相較競品，此技術在散熱效能上具備領先優勢，且量產成本可降低15%至20%。

曝光「TEEMA科學園區」智慧節能金鑰

東元身為台灣區電機電子工業同業公會（TEEMA）的中堅會員，積極響應理事長劉揚偉推動「TEEMA科學園區」的國際布局計畫。

東元提供了完整的系統整合與開發經驗，涵蓋建廠機電工程與設備、客製化的節能診斷方案，以及園區所需的儲能與資料中心建置等核心技術。

其中，智慧能源管理系統（EMS）扮演了關鍵角色。EMS能串接園區中央監控平台，利用機器學習技術，監控用電、碳排與用水。

該系統可針對空調、空壓機、動力設備等進行負載預測與自動控管，實現「需量預測、多機切載、預測維護」等智慧調度功能。在綠電與儲能方面，EMS則透過儲能系統進行用電削峰填谷，並執行綠電優先使用策略，確保智慧園區的低碳高效率運作。

東元應用AI科技的能源管理系統，還能對工廠中最耗電的空調設備進行監控與自動調適，優化省電能效。這套完整的解決方案，成為東元助力產業國際佈局的智慧金鑰。