鴻海科技日 機器人靈巧手應用成焦點 (圖)

最後一天！鴻海科技日機器人現身 AI超算中心最快明年啟用
鴻海集團旗下發展超算中心與雲端運算營運的平台公司「亞灣超算」（Visionbay）提供了串接AI價值鏈的垂直整合服務，宣布將打造全台最大規模GPU集群、也是首座建置於輝達GB300 NVL72的超算中心，目標2026年上半年對外啟用。鴻海科技日今（22）日開放一般民眾參觀，包括工業級人...CTWANT ・ 1 天前
鴻海科技日 足式AI工業機器人展示鎖螺絲 (圖)
鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。中央社 ・ 1 天前
鴻海科技日六大展區：GB300 NVL72 AI工廠、亞灣超算Visionbay與智慧城市亮相
鴻海科技日 (HHTD25) 今日 (11/21) 登場，今年展出規模創下歷屆之最，總計逾207件產品與技術橫跨六大展區。除了在電動車領域的強勢佈局，鴻海更在「AI Factory」 (AI工廠)、「智慧製造」與「智慧城市」等領域，展現了與 NVIDIA 深度合作的垂直整合實力。Mashdigi ・ 1 天前
HHTD25／鴻海科技日機器人亮相！產線示範超狂 技術員這次要哭了
鴻海與NVIDIA深度合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業。鴻海科技日HHTD25的「Smart Manufacturing」展區中，最大亮點就是機器人以及AI相關運用。不僅首次在HHTD現場展出工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。同時，還分享了基於數位孿生中，Al機器人精密組三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。中央社 ・ 1 天前
鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案 (圖)
鴻海科技日22日持續登場，鴻海集團數位長史喆（圖）在機器人科技論壇表示，鴻海要打造AI智慧製造生態系，積極布局AI機器人解決方案。中央社 ・ 1 天前
新代董事長蔡尤鏗：AI重新定義工業製造競爭格局 (圖)
鴻海科技日22日持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗（圖）在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局。中央社 ・ 20 小時前
台股暴跌找馬英九救援？王鴻薇批賴清德
[NOWnews今日新聞]AI龍頭輝達股價不斷下跌，不只影響美股，台股本周也大跌，21日狂殺近千點。不過總統賴清德對此表示，前總統馬英九交棒給前總統蔡英文時台股指數僅8千點，而他上任後，積極推動經濟發...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《各報要聞》台股失守季線 寫第六大跌點
【時報-台北電】輝達「救全村」變「滅村」，財報中應收帳款攀高引爆市場擔憂，加上聯準會因美國就業數據大好而降息機率再降，美股周四慘遭空頭血洗，亞股21日也跟隨重挫，台股盤中最高摜殺1,030點，終場重挫991點或3.61％，創歷史第六大跌點，跟進美股失守季線。 加權指數21日早盤跳空開低，先丟失前日收復的5日線，盤中最低大跌1,030點下探26,395點，殺破季線26,470點支撐，為5月14日站回季線之後，首次收盤失守季線，並創下盤中第七大跌點，終場下跌991點則為歷史第六大跌點；櫃買指數跌勢更為沉重，下跌2.76％收245.97點，領先摜破半年線，下檔年線同樣岌岌可危，所幸成交量縮減至5,818億元，未出現大舉多殺多的大量。 華南投顧董事長呂仁傑指出，目前股市最大利空為美國政府停擺導致美元流動性轉差，盤面去槓桿交易盛行，比特幣及科技股首當其衝，研判在去槓桿化效應持續發酵下，市場震盪可能再延續一段期間，短線下檔支撐暫看26,000點關卡，但在聯準會12月1日將結束量化緊縮（QT）且仍有機會降息、新主席人選將揭露等利多下，明年首季指數挑戰30,000點預期不變，短線逢回應勇敢找買點。 而時報資訊 ・ 1 天前
台股暴跌 投信：多頭未轉向跨年度行情可期
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）官員「放鴿」，市場認為降息機率增加，美股週五翻紅，道瓊工業指數收漲近500點。然而，台股昨（21）日重挫，寫下歷史第六大跌點；投信表示，經濟環境並未出現重...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《各報要聞》鴻海攜OpenAI 合攻AI基建
【時報-台北電】HHTD 25鴻海科技日21日登場，會中鴻海(2317)宣布將與OpenAI合作，雙方將聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，同時也宣布與Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic成立合資企業，且合資公司設立於美國，將共同實現未來智慧工廠願景。 鴻海董事長劉揚偉說明，OpenAI是目前生成式AI最大使用者，擁有很多經驗，這是鴻海與OpenAI合作的重要原因。OpenAI利用現在的資料中心架構，在訓練上遭遇很多問題，促使他們思考如何架構下世代的AI資料中心，這是未來雙方合作重點。 鴻海與OpenAI初步將先在美國加州合作研發，生產製造可能在俄亥俄州，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作及在美國據點的生產，同時OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，但此初步協議不包含採購承諾或財務義務。 劉揚偉進一步補充，AI產業投資規模龐大，大家都在問「錢從那裡來？」因此鴻海與OpenAI合作是一步一步往前走，不會一下子談到過大的合約，雖然初步協議不包含採購承諾或財務義務，但不代表未來不會發生。 鴻海時報資訊 ・ 1 天前
鴻海破季線大好買點來了？「越跌心態越偏多」 阮慕驊1算式解析：高盛喊400不過分
台股(11/21)挫991點，鴻海(2317)摔破季線，財經專家阮慕驊表示，鴻海越跌投資人心態應該越是偏多，因為價格回檔，價值就相對凸顯。今天鴻海舉行科技日，宣布與OpenAI在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造合作，幾家AI大廠相互拉抬、打造共榮圈的趨勢益發明顯。阮慕驊認為，台股若想要再拉一波，拉抬鴻海的氣勢說不定會比台積電(2330)更猛。中時財經即時 ・ 1 天前
《科技》鴻海將建超算中心 拚明年啟用
【時報-台北電】鴻海(2317)科技日宣布將斥資14億美元建設先進超級運算中心。鴻海亞灣超算（Visionbay）執行長姚延宗21日表示，將打造全台最大規模GPU集群，同時也是首座建置於NVIDIA GB300 NVL72的超算中心，目標明年上半年正式對外啟用。 姚延宗指出，台灣要在AI時代保持競爭力，必須快速打造具備成本優勢的AI基礎設施，進而拉動AI應用發展，使台灣形成一個可培養AI全域人才的產業生態及技術創新環境，企業可透過採用「既有工作流＋AI」的模式，以加速AI的開發及部署，縮短AI探索試驗到商轉落地的時間。 Visionbay將提供串接AI價值鏈的垂直整合服務，同時也是鴻海三大戰略平台智慧製造、智慧城市、智慧電動車的共同引擎。 鴻海透露，亞灣超算正建構AI Factory新模式，讓開發AI的公司不需自己蓋資料中心，就像產品公司不用自己蓋工廠一樣，只要專注設計、訓練、創造，而鴻海負責提供強大的基礎設施、穩定的維運系統、軟體平台與專業服務，讓客戶加速產品開發、縮短上市時間，讓創新更快落地。 鴻海董事長劉揚偉也提到，與日本合作AI基礎建設也持續進行，包括KDDI、軟銀等，也有與N時報資訊 ・ 23 小時前
《產業》2025鴻海科技日 夏普描繪智慧生活新未來
【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)轉投資的夏普（SHARP）21、22日參與2025鴻海科技日（HHTD 2025）展出，以「以技術創造全新價值」為主軸，展示多項代表夏普創新實力與未來生活願景的技術成果，全面展現其在電動車、AI、通訊與智慧家庭領域的世界級領導地位。 夏普秉持「與日本同步」策略，確保台灣市場能與日本同步體驗最新技術與設計思維。所有產品研發均從消費者實際需求出發，貫徹「以人為本」原則，並以「半步先行」為品牌哲學──不追求浮華功能，而是先於市場半步，精準回應未來潮流。 夏普此次參與2025鴻海科技日，展出以AI打造「生活」與「工作」的新體驗。揭示的「SHARP EV」概念影片，以鴻海開發中的「Model A」為基礎提出「LDK+」概念，將汽車視為家中延伸的生活空間，展現結合鴻海電動車平台與夏普核心家電技術的全新移動構想。 夏普在車內導入PCI自動除菌離子空氣淨化技術、光觸媒淨化技術、車載用鈣鈦礦太陽電池模組與CE-LLM智慧語音AI，在節能環保與智慧互動間取得完美平衡。夏普以家電技術為核心重新定義電動車，讓車不僅是交通工具，更是工作、學習、娛樂的全方位生活場景。 夏時報資訊 ・ 23 小時前
美股重拾動能 盤中震盪終場收紅
（中央社紐約2025年11月21日綜合外電報導）因人工智慧（AI）泡沫疑慮導致亞股重挫後，美股今天盤中震盪，終場收紅。道瓊工業指數終場上漲493.15點，或1.08%，收在46245.41點。標準普爾500指數上漲64.23點，或0.98%，收在6602.99點。以科技股為主的那斯達克指數上漲195.04點，或0.88%，收在22273.09點。費城半導體指數上漲54.367點，或0.86%，收在6406.434點。中央社財經 ・ 1 天前