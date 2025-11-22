鴻海科技日 機器人靈巧手應用成焦點 (圖)

【時報-台北電】HHTD 25鴻海科技日21日登場，會中鴻海(2317)宣布將與OpenAI合作，雙方將聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，同時也宣布與Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic成立合資企業，且合資公司設立於美國，將共同實現未來智慧工廠願景。 鴻海董事長劉揚偉說明，OpenAI是目前生成式AI最大使用者，擁有很多經驗，這是鴻海與OpenAI合作的重要原因。OpenAI利用現在的資料中心架構，在訓練上遭遇很多問題，促使他們思考如何架構下世代的AI資料中心，這是未來雙方合作重點。 鴻海與OpenAI初步將先在美國加州合作研發，生產製造可能在俄亥俄州，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作及在美國據點的生產，同時OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，但此初步協議不包含採購承諾或財務義務。 劉揚偉進一步補充，AI產業投資規模龐大，大家都在問「錢從那裡來？」因此鴻海與OpenAI合作是一步一步往前走，不會一下子談到過大的合約，雖然初步協議不包含採購承諾或財務義務，但不代表未來不會發生。 鴻海

