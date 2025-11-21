鴻海科技日》純電Model A亮相 全新世代4款電動車一次看
鴻海科技日21日登場，市場人士直言，事前利多釋出太多，導致這次焦點擺在「Model A」。由鴻海電動車策略長關潤親自駕駛出場，揭開鴻海在電動車布局的最新進展，現場更展示Model C、Model B、Model T等新世代車款，展現鴻海集團「電動車」完整造車實力。
Model A驚艷登台 可負擔的B級距MPV
Model A毫無疑問是今年鴻海科技日最受矚目的亮點。關潤指出，Model A的「A」代表Affordable（可負擔），這輛車更搭載最先進的AI（人工智慧）技術。
Model A定位在B級距的MPV（多人用休旅車），擁有高度的車內空間靈活性。具備從2座到7座的多元化座位，能滿足小家族到三代同堂的出遊需求。除了私家車市場，Model A也被視為未來通勤、計程車、商務保母車和通路物流車的全能解決方案。
在動能方面，Model A配備42K的電池與135Kw的馬達，採用400V電氣架構，並具備軟體可升級功能和先進電池保護技術，不僅續航可靠，更搭載智慧電池管理系統、智慧熱管理，延長電池壽命並兼顧舒適性、電池消耗的最佳平衡。
瞄準海外 Model A鎖定日本首發
鴻海在Model A設計，顯然傾注國際市場考量。Model A造型融合日系美感的「Being White」，可應對各種場景和需求的擴展性，這是鴻海團隊長期調查日本市場使用者需求所提出的應對成果。
由於日本老舊計程車已無法滿足現代需求，Model A能以更舒適的乘坐空間和可靠續航，填補市場空缺。此外，因Model A採用模組化車身設計，最大限度採取通用零組件，還能靈活轉換成乘用、物流車型，對車隊採購來說，是高效且經濟的選擇。
關潤強調，Model A在日本市場特別受到青睞。在銷售策略上，Model A將以日本市場為首發地，未來有進軍東南亞、印度市場的可能性。
鴻海秀製造硬實力 4款新世代電動車大集結
除了Model A，鴻海科技日現場齊結多款新生代車款，展示鴻海「不只是代工」的願景，車款包括：Model C、Model B、Model T、Model U，又以前2輛車最受矚目。
Model C是台灣首度量產上市的國產電動車，這次展示北美規格，暗示鴻海已進入海外量產準備階段。北美Model C量產版具備近700公里續航及0-100km/h加速約3.8秒的強悍實力。
Model B是針對年輕世代的都會跨界休旅。Model B定位在Model C之下，預期以台灣市場為首發，目前Model B正處於最後籌備階段，傳出未來可能由鴻華先進以Foxtron Bria掛牌上市。
這些車型雖各有市場定位，但都共同乘載著鴻海往車界釋出的「電動車完整能力展示」，涵蓋從平臺到零件，再到最終車款的一應俱全能力。
