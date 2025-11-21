鴻海科技日》美國支持「竹科」出海 劉揚偉：助政府關稅談判

鴻海科技日今（21日）登場，鴻海董事長劉揚偉親揭電電公會的海外布局大計，他強調美國和墨西哥等國家非常歡迎台灣將「類科學園區」模式輸出海外，盼藉此協助政府，讓關稅談判有更大彈性空間。

「竹科2.0」出海 劉揚偉自豪各國反應很好

美台對等關稅遲遲未定，加上美國政府握有針對半導體行業的「232」大魔王條款，一連串不確定性，加速科技台廠赴美設廠擴產，掀起一波供應鏈重組大洗牌。

劉揚偉身兼電電公會理事長，他證實鴻海將與電電公會合作，推動在海外設立類似科學園區模式，也就是「TEEMA科學園區」，「目的是協助政府關稅談判更有彈性，目前美國、墨西哥和其他國家都非常歡迎。」

儘管劉揚偉強調自己未參與關稅談判或政府決策，但他從旁觀者角度來看，類科學園區模式在各國推動反應不錯，有機會成為台灣在關稅談判爭取更大籌碼。

鴻海聯手電電公會 打造海外升級版「竹科」

電電公會的「TEEMA科學園區」構想，以新竹科學園區為藍本，升級為進階版科學園區，所謂「竹科2.0」。

該園區以「智慧製造」和「綠色治理」為核心，整合生產、生態與生活機能，導入AI智慧能源管理及永續循環系統，象徵台灣製造從在地邁向全球共榮的新里程碑。

該計畫也呼應政府「以大帶小」的產業國際化政策，未來TEEMA科學園區將鼓勵大型企業共享資源、技術與市場經驗，協助中小企業轉型，共同打進國際供應鏈體系。

TEEMA首波選定的關鍵市場，包括北美、歐洲、亞洲，首批建立供應鏈整合平台則瞄準墨西哥、波蘭、印度、美國等地。初步選定首座TEEMA科學園區，落腳墨西哥Sonora州地區。

