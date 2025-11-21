鴻海科技日／製造龍頭鴻海跨界玩咖啡 攜手全家廢渣變寶還種田種珊瑚

鴻海科技與海洋大學「雙海合作」，打造海洋牧場。

台灣人愛喝咖啡，但每年上萬噸的咖啡渣要丟到哪裡去，這問題居然是由鴻海站出來解決。今（21日）登場的鴻海科技日（HHTD25），除了展示台灣製造龍頭最強的電子科技，今年首度出現與全家合作的展區，甚至還有種田、種珊瑚。

今年的鴻海科技日，除了電動車大軍出動，還有不少合作夥伴的攤位。像是今年剛以換股進行策略聯盟的東元電機，以MIH聯盟會員身分亮相，現場展示多款最新產品，像是第三代的扁線油冷電機，能量密度提升3至4倍、體積縮小三成，可用在電動車和無人機，而新的中置電驅橋，可讓中巴與輕型商用車的空間更大、更舒服。

現場展示人員表示，台灣的車輛市場不大，但研發一定要持續做，未來若能跟著聯盟一起出國打市場，發展會更好。

而全家便利商店的展區，則是由咖啡渣做活性碳濾芯、濾網等再生商品，後續也將運用至鴻海廠區內，也可能回到全家門市做淨水處理。

全家便利商店的咖啡渣，由鴻海做成活性碳濾芯。

全家便利商店營業推進部運營支援課課長柳銳昇表示，光是全家便利商店、一年就可以賣出2億杯咖啡、約6,000噸咖啡渣，全台灣大概是11萬噸的咖啡渣，有9成都是焚化掩埋，其實就是垃圾，但咖啡渣其實可以回收再利用。

柳銳昇說，因為咖啡渣含水量高、容易發霉，回收成本也很高，所以雖然已經講了很多年的咖啡渣回收利用，但做不出規模效益，然而在每個環節的科技不斷成熟後，全家今年與鴻海、鴻旭合作，已經可以「轉廢為寶」。

目前鴻海土城虎躍廠的全家門市，一年產出3.1噸的咖啡渣，經特殊乾燥後，交由鴻旭處理，可變身為活性碳濾芯、工業濾網等，未來產品線會越來越多，如果後續效果好，也希望推廣給全台灣的業者一起做環保。

同一展區也可看到鴻海與成功大學團隊的合作，推動生物炭循環利用，透過焙燒技術，打造儲碳文創產品；跟宜蘭大學則是開發咖啡渣再利用可分解農膜，以降低傳統塑膠農膜對環境的影響，連台塑都有派人來看展。

展區還有一個海水魚缸，是鴻海跟海洋大學、尊弘環保公司一起打造的「循環資源海洋牧場」，可以把廢棄建材有系統地回收，轉化成3D列印材料，根據海洋環境的需求，打造適合不同物種生存的魚礁和藻礁。

現場展示人員提到，現在還進化到用水下探測載具結合AI技術，過去要找人潛水去看珊瑚的成長狀態，但遇到東北季風時就難以下海，現在則由機器來幫忙，可以即時觀察珊瑚和藻礁的成長狀態，更好研究如何發展有利於水生動植物棲息與覓食的海洋牧場。

