鴻海科技日 足式AI工業機器人展示鎖螺絲 (圖)

鴻海科技日22日開放一般民眾參觀，現場AI工業人形機器人展示高精度鎖螺絲作業。

中央社記者鍾榮峰攝 114年11月22日

鴻海：打造AI智慧製造生態系　攻AI機器人解決方案 (圖)

鴻海科技日22日持續登場，鴻海集團數位長史喆（圖）在機器人科技論壇表示，鴻海要打造AI智慧製造生態系，積極布局AI機器人解決方案。

中央社 ・ 1 天前

鴻海科技日開放民眾參觀　人形機器人應用成焦點

（中央社記者鍾榮峰台北2025年11月22日電）鴻海(2317)科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。其中鴻海與輝達（NVIDIA）合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，適合在平整產線環境長時間作業，另一種是足式機器人，能上下台階、跨越障礙，動作接近人類，適用地形複雜的工廠場景。科技日現場演示實際產線應用場景，例如雙手取放介面板、雙手協作搬運物件，用底盤移動與軀幹升降擴大作業範圍、或是執行高精度鎖螺絲作業，展現靈巧手控制能力。鴻海說明，利用輝達NVIDIA Isaac Sim開放原始碼的機器人模擬框架，在虛擬環境仿真測試和訓練機器人，可縮短開發時間。鴻海指出，機器人的「大腦」透過輝達Isaac GR00TN1開放架構的視覺語言動作（VLA）模型，在虛擬空間操作收集數據，將人類示範動作自動轉為機器人軌跡，再隨機生成光照、背景等變數，提升環境適應力。現場遙控操作靈巧手也展現人機互動應用，可直接體驗靈巧手操控。鴻海指出，今年已完成第一支靈巧手開發，採用關節直驅設計，具有4根手指，16

中央社財經 ・ 1 天前
所羅門：美中人形機器人競爭　軟硬體相互領先 (圖)

鴻海科技日22日持續舉行，所羅門董事長陳政隆（圖）指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。

中央社 ・ 20 小時前
HHTD25／鴻海科技日機器人亮相！產線示範超狂　技術員這次要哭了

鴻海與NVIDIA深度合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業。鴻海科技日HHTD25的「Smart Manufacturing」展區中，最大亮點就是機器人以及AI相關運用。不僅首次在HHTD現場展出工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。同時，還分享了基於數位孿生中，Al機器人精密組

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海科技日1／黃仁勳長子親自站台　鴻海秀多款輝達Omniverse養成的老師傅機器人

鴻海科技日今（21日）盛大登場，今年於科技日的智慧製造展區，展示多種機器人以及AI相關運用，像是工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前

新代：AI重新定義工業製造競爭格局

（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。

中央社 ・ 21 小時前
最後一天！鴻海科技日機器人現身　AI超算中心最快明年啟用

鴻海集團旗下發展超算中心與雲端運算營運的平台公司「亞灣超算」（Visionbay）提供了串接AI價值鏈的垂直整合服務，宣布將打造全台最大規模GPU集群、也是首座建置於輝達GB300 NVL72的超算中心，目標2026年上半年對外啟用。鴻海科技日今（22）日開放一般民眾參觀，包括工業級人...

CTWANT ・ 1 天前
HHTD25／AI吃電怪獸！劉揚偉：核電方向似乎有鬆一點，但不替政府預測

鴻海科技日結束後，鴻海集團董事長劉揚偉先談到 AI 帶來的用電壓力與能源路線的敏感議題。他坦言自己沒有參與政府能源決策，不會替官方預告最後會怎麼拍板；但從近期氛圍與外界互動來看，他「感覺核能相關政策的討論似乎有出現一些鬆動跡象」。不過他強調，走到哪一步仍要看政府定案，外界不必把他的觀察解讀成結論。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新代董事長蔡尤鏗：AI重新定義工業製造競爭格局 (圖)

鴻海科技日22日持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗（圖）在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局。

中央社 ・ 20 小時前
XAI透明選胚準確率突破75%（1） (圖)

醫界運用「可解釋人工智慧」（Explainable AI，XAI）建立胚胎健康預測模型，整體準確率達75%，有「台灣試管嬰兒之父」之稱的婦產科醫師曾啟瑞（圖）日前發表相關研究成果。

中央社 ・ 18 小時前
關稅最新進度！金融時報指「台灣投資4000億美元」　經貿辦回應了

即時中心／黃于庭報導台美關稅暫時性稅率20%，政府持續與美方磋商，爭取稅率調降、不疊加，國人也高度關注談判進度，不過，英國《金融時報》近日引述知情人士說法，表示指出台灣可能承諾投資4,000億美元，作為換取關稅減免。對此，行政院經貿談判辦公室回應，談判團隊持續透過視訊會議、書面文件交換等方式，以「台灣模式」和美方洽談供應鏈合作。

民視 ・ 1 天前
台積電資深副總「帶槍投靠」英特爾？CEO陳立武說話了

英特爾（Intel）近日捲入台積電前高層羅唯仁跳槽案，引發外界質疑是否涉及先進製程技術外流，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）今首度公開回應，強調尊重智慧財產權，駁斥相關指控。

中天新聞網 ・ 1 天前

《百貨股》7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店即日起開幕

【時報記者張漢綺台北報導】統一超(2912)7-ELEVEN與台北捷運公司跨界同盟，打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，即日起於台北捷運台大醫院站1號出口閘門旁盛大開幕，預估每月將吸引135萬人次到店體驗。 7-ELEVEN深耕社會基礎建設、持續滿足生活消費需求，透過擴展門市與智FUN機等多元服務通路，全台服務據點合計已超過8,200家，其中逾百大服務據點已深入全台各地高鐵、台鐵、捷運、客運等交通路線站內服務，以提供各大交通樞紐高人流的消費需求。此次與台北捷運公司深度合作打造全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」，共同探索生活購物與交通服務跨業整合的多元可能性，挖掘更多未來社會需求。 統一超表示，全台首間「7-ELEVEN X Metro Taipei聯名店」位於醫院、校園、政府機關、觀光景點周邊，客層廣泛涵蓋醫師、學生、公務人員、海內外旅客等，為滿足就近便利的進出站購物體驗，店內精選CITY系列飲品、熱食自助區、鮮食人氣自有品牌星級饗宴、天素地蔬等豐富、便利帶著走的食飲選擇，代收繳費、ibon便利生活站、列印事務機等生活服務

時報資訊 ・ 1 天前

《台北股市》台股跌近千點 國安基金：依市況妥適處理

【時報-台北電】台股21日指數下跌近千點，引發市場恐慌情緒。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，台灣經濟基本面相當穩健，輝達財報顯示AI並沒有泡沬的現象，國安基金將視市場情況，妥適處理；金管會也指出，台股跌幅相對重、僅比韓股小，但基本面並沒有改變，將持續關注國際情勢變化，祭出相應政策。 據金管會統計，整體亞股來看，台股21日收盤指數為26,434.94點，下跌991.42點，跌幅3.61％，成交量約5,498億元，同時段（截至下午13:30）亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.91％，上海跌1.37％，香港跌1.40％，日本跌2.23％，韓國跌3.64％，台股相對跌得較重。 金管會仍強調，台股基本面數據強勁。今年截至10月底，台股本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35％、加計股票股利為2.43％，國內上市櫃公司今年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51％。 就整戶擔保維持率數字來看仍維持高檔，截至今年11月20日，信用交易的整戶擔保維持率為173.54％。 阮清華於普發現金記者會後受訪時指出，台股近日下跌，主要是受國際、特別是美股影響，日、韓、港股也都全面下挫

時報資訊 ・ 1 天前

台股(11/21)挫991點，鴻海(2317)摔破季線，財經專家阮慕驊表示，鴻海越跌投資人心態應該越是偏多，因為價格回檔，價值就相對凸顯。今天鴻海舉行科技日，宣布與OpenAI在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造合作，幾家AI大廠相互拉抬、打造共榮圈的趨勢益發明顯。阮慕驊認為，台股若想要再拉一波，拉抬鴻海的氣勢說不定會比台積電(2330)更猛。

中時財經即時 ・ 1 天前

《產業》2025鴻海科技日 夏普描繪智慧生活新未來

【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)轉投資的夏普（SHARP）21、22日參與2025鴻海科技日（HHTD 2025）展出，以「以技術創造全新價值」為主軸，展示多項代表夏普創新實力與未來生活願景的技術成果，全面展現其在電動車、AI、通訊與智慧家庭領域的世界級領導地位。 夏普秉持「與日本同步」策略，確保台灣市場能與日本同步體驗最新技術與設計思維。所有產品研發均從消費者實際需求出發，貫徹「以人為本」原則，並以「半步先行」為品牌哲學──不追求浮華功能，而是先於市場半步，精準回應未來潮流。 夏普此次參與2025鴻海科技日，展出以AI打造「生活」與「工作」的新體驗。揭示的「SHARP EV」概念影片，以鴻海開發中的「Model A」為基礎提出「LDK+」概念，將汽車視為家中延伸的生活空間，展現結合鴻海電動車平台與夏普核心家電技術的全新移動構想。 夏普在車內導入PCI自動除菌離子空氣淨化技術、光觸媒淨化技術、車載用鈣鈦礦太陽電池模組與CE-LLM智慧語音AI，在節能環保與智慧互動間取得完美平衡。夏普以家電技術為核心重新定義電動車，讓車不僅是交通工具，更是工作、學習、娛樂的全方位生活場景。 夏

時報資訊 ・ 23 小時前
台股暴跌　投信：多頭未轉向跨年度行情可期

[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）官員「放鴿」，市場認為降息機率增加，美股週五翻紅，道瓊工業指數收漲近500點。然而，台股昨（21）日重挫，寫下歷史第六大跌點；投信表示，經濟環境並未出現重...

今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前

《台北股市》投信21日賣超股：萬海、大聯大、中信金

【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 投信賣超前十大個股，依類別分，4檔電子股、3檔金融股及3檔傳產股；依股價分，3檔百元股、5檔中價位股及2檔銅板股；賣超張數方面，4檔賣超上萬張，榜首為萬海(2615)，賣超2萬1932張，大聯大(3702)、中信金(2891)名列二、三名，分別賣超1萬2533張及賣超1萬1195張。第四及第五名為陽明(2609)、微星(2377)，其他依序為光寶科(2301)、東元(1504)、兆豐金(2886)、日月光投控(3711)及國泰金(2882)。 至於前十大個股中賣超金額前三大，則為萬海(2615)17.48億元、光寶科(2301)12.89億元、日月光投控(3711)12.56億元。 ●投信21日賣超前十名： 1.萬海(2615)收79.70元，跌2.10元或2.57%，成交量4.95萬張，投信賣超2萬1932張、估17.48億元，為連11日賣超，累計賣超

時報資訊 ・ 1 天前

《各報要聞》鴻海攜OpenAI 合攻AI基建

【時報-台北電】HHTD 25鴻海科技日21日登場，會中鴻海(2317)宣布將與OpenAI合作，雙方將聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，同時也宣布與Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic成立合資企業，且合資公司設立於美國，將共同實現未來智慧工廠願景。 鴻海董事長劉揚偉說明，OpenAI是目前生成式AI最大使用者，擁有很多經驗，這是鴻海與OpenAI合作的重要原因。OpenAI利用現在的資料中心架構，在訓練上遭遇很多問題，促使他們思考如何架構下世代的AI資料中心，這是未來雙方合作重點。 鴻海與OpenAI初步將先在美國加州合作研發，生產製造可能在俄亥俄州，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作及在美國據點的生產，同時OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，但此初步協議不包含採購承諾或財務義務。 劉揚偉進一步補充，AI產業投資規模龐大，大家都在問「錢從那裡來？」因此鴻海與OpenAI合作是一步一步往前走，不會一下子談到過大的合約，雖然初步協議不包含採購承諾或財務義務，但不代表未來不會發生。 鴻海

時報資訊 ・ 1 天前

《台北股市》投信21日買超股：富邦金、京元電子、永豐金

【時報-台北電】台股21日加權指數收26434.94點，跌991.42點或3.61%，總成交值5818.61億元。三大法人賣超1078.97億元，其中外資賣超915.99億元，投信、自營商分別賣超10.24億元及賣超152.74億元。 投信買超前十大個股，依類別分，4檔電子股、5檔金融股及1檔傳產股；依股價分，2檔百元股、1檔中價位股及7檔銅板股；買超張數方面，3檔買超上萬張，榜首為富邦金(2881)，買超3萬5515張，京元電子(2449)、永豐金(2890)名列二、三名，分別買超1萬2136張及買超1萬69張。第四及第五名為彰銀(2801)、臻鼎-KY(4958)，其他依序為金寶(2312)、華航(2610)、仁寶(2324)、元大金(2885)及華南金(2880)。 至於前十大個股中買超金額前三大，則為富邦金(2881)31.50億元、京元電子(2449)24.82億元、臻鼎-KY(4958)11.33億元。 ●投信21日買超前十名： 1.富邦金(2881)收88.70元，跌0.60元或0.67%，成交量7.59萬張，投信買超3萬5515張、估31.50億元，為連6日買超，累計買

時報資訊 ・ 1 天前