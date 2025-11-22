鴻海科技日 足式AI工業機器人展示鎖螺絲 (圖)

其他人也在看
鴻海：打造AI智慧製造生態系 攻AI機器人解決方案 (圖)
鴻海科技日22日持續登場，鴻海集團數位長史喆（圖）在機器人科技論壇表示，鴻海要打造AI智慧製造生態系，積極布局AI機器人解決方案。中央社 ・ 1 天前
鴻海科技日開放民眾參觀 人形機器人應用成焦點
（中央社記者鍾榮峰台北2025年11月22日電）鴻海(2317)科技日今天開放一般民眾參觀，包括工業級人工智慧（AI）人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人等應用，成為現場焦點。其中鴻海與輝達（NVIDIA）合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，適合在平整產線環境長時間作業，另一種是足式機器人，能上下台階、跨越障礙，動作接近人類，適用地形複雜的工廠場景。科技日現場演示實際產線應用場景，例如雙手取放介面板、雙手協作搬運物件，用底盤移動與軀幹升降擴大作業範圍、或是執行高精度鎖螺絲作業，展現靈巧手控制能力。鴻海說明，利用輝達NVIDIA Isaac Sim開放原始碼的機器人模擬框架，在虛擬環境仿真測試和訓練機器人，可縮短開發時間。鴻海指出，機器人的「大腦」透過輝達Isaac GR00TN1開放架構的視覺語言動作（VLA）模型，在虛擬空間操作收集數據，將人類示範動作自動轉為機器人軌跡，再隨機生成光照、背景等變數，提升環境適應力。現場遙控操作靈巧手也展現人機互動應用，可直接體驗靈巧手操控。鴻海指出，今年已完成第一支靈巧手開發，採用關節直驅設計，具有4根手指，16中央社財經 ・ 1 天前
所羅門：美中人形機器人競爭 軟硬體相互領先 (圖)
鴻海科技日22日持續舉行，所羅門董事長陳政隆（圖）指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 20 小時前
HHTD25／鴻海科技日機器人亮相！產線示範超狂 技術員這次要哭了
鴻海與NVIDIA深度合作開發的工業級AI人形機器人，包括輪式機器人，具備移動效率高、續航久、維護簡單優點，特別適合在平整的產線環境長時間作業。鴻海科技日HHTD25的「Smart Manufacturing」展區中，最大亮點就是機器人以及AI相關運用。不僅首次在HHTD現場展出工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。同時，還分享了基於數位孿生中，Al機器人精密組三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
鴻海科技日1／黃仁勳長子親自站台 鴻海秀多款輝達Omniverse養成的老師傅機器人
鴻海科技日今（21日）盛大登場，今年於科技日的智慧製造展區，展示多種機器人以及AI相關運用，像是工業級AI人形機器人、晶圓搬運機器人、遙控操作靈巧手以及服務型人形機器人。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
新代：AI重新定義工業製造競爭格局
（中央社記者鍾榮峰台北22日電）鴻海科技日今天持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局；所羅門董事長陳政隆指出，美國在人形機器人軟體持續領先，但未來中國可能持續擴大人形機器人市占率。中央社 ・ 21 小時前
最後一天！鴻海科技日機器人現身 AI超算中心最快明年啟用
鴻海集團旗下發展超算中心與雲端運算營運的平台公司「亞灣超算」（Visionbay）提供了串接AI價值鏈的垂直整合服務，宣布將打造全台最大規模GPU集群、也是首座建置於輝達GB300 NVL72的超算中心，目標2026年上半年對外啟用。鴻海科技日今（22）日開放一般民眾參觀，包括工業級人...CTWANT ・ 1 天前
HHTD25／AI吃電怪獸！劉揚偉：核電方向似乎有鬆一點，但不替政府預測
鴻海科技日結束後，鴻海集團董事長劉揚偉先談到 AI 帶來的用電壓力與能源路線的敏感議題。他坦言自己沒有參與政府能源決策，不會替官方預告最後會怎麼拍板；但從近期氛圍與外界互動來看，他「感覺核能相關政策的討論似乎有出現一些鬆動跡象」。不過他強調，走到哪一步仍要看政府定案，外界不必把他的觀察解讀成結論。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
新代董事長蔡尤鏗：AI重新定義工業製造競爭格局 (圖)
鴻海科技日22日持續舉行，新代科技董事長蔡尤鏗（圖）在專題演講表示，人工智慧（AI）重新定義工業製造競爭格局。中央社 ・ 20 小時前
台積電資深副總「帶槍投靠」英特爾？CEO陳立武說話了
英特爾（Intel）近日捲入台積電前高層羅唯仁跳槽案，引發外界質疑是否涉及先進製程技術外流，英特爾執行長陳立武（Lip-Bu Tan）今首度公開回應，強調尊重智慧財產權，駁斥相關指控。中天新聞網 ・ 1 天前
《台北股市》台股跌近千點 國安基金：依市況妥適處理
【時報-台北電】台股21日指數下跌近千點，引發市場恐慌情緒。財政部次長、國安基金執行秘書阮清華表示，台灣經濟基本面相當穩健，輝達財報顯示AI並沒有泡沬的現象，國安基金將視市場情況，妥適處理；金管會也指出，台股跌幅相對重、僅比韓股小，但基本面並沒有改變，將持續關注國際情勢變化，祭出相應政策。 據金管會統計，整體亞股來看，台股21日收盤指數為26,434.94點，下跌991.42點，跌幅3.61％，成交量約5,498億元，同時段（截至下午13:30）亞洲主要股市狀況，新加坡跌0.91％，上海跌1.37％，香港跌1.40％，日本跌2.23％，韓國跌3.64％，台股相對跌得較重。 金管會仍強調，台股基本面數據強勁。今年截至10月底，台股本益比約23.32倍，現金殖利率達2.35％、加計股票股利為2.43％，國內上市櫃公司今年截至10月底累計營收約40.09兆元，較去年同期增加12.51％。 就整戶擔保維持率數字來看仍維持高檔，截至今年11月20日，信用交易的整戶擔保維持率為173.54％。 阮清華於普發現金記者會後受訪時指出，台股近日下跌，主要是受國際、特別是美股影響，日、韓、港股也都全面下挫時報資訊 ・ 1 天前
鴻海破季線大好買點來了？「越跌心態越偏多」 阮慕驊1算式解析：高盛喊400不過分
台股(11/21)挫991點，鴻海(2317)摔破季線，財經專家阮慕驊表示，鴻海越跌投資人心態應該越是偏多，因為價格回檔，價值就相對凸顯。今天鴻海舉行科技日，宣布與OpenAI在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造合作，幾家AI大廠相互拉抬、打造共榮圈的趨勢益發明顯。阮慕驊認為，台股若想要再拉一波，拉抬鴻海的氣勢說不定會比台積電(2330)更猛。中時財經即時 ・ 1 天前
《產業》2025鴻海科技日 夏普描繪智慧生活新未來
【時報記者林資傑台北報導】鴻海(2317)轉投資的夏普（SHARP）21、22日參與2025鴻海科技日（HHTD 2025）展出，以「以技術創造全新價值」為主軸，展示多項代表夏普創新實力與未來生活願景的技術成果，全面展現其在電動車、AI、通訊與智慧家庭領域的世界級領導地位。 夏普秉持「與日本同步」策略，確保台灣市場能與日本同步體驗最新技術與設計思維。所有產品研發均從消費者實際需求出發，貫徹「以人為本」原則，並以「半步先行」為品牌哲學──不追求浮華功能，而是先於市場半步，精準回應未來潮流。 夏普此次參與2025鴻海科技日，展出以AI打造「生活」與「工作」的新體驗。揭示的「SHARP EV」概念影片，以鴻海開發中的「Model A」為基礎提出「LDK+」概念，將汽車視為家中延伸的生活空間，展現結合鴻海電動車平台與夏普核心家電技術的全新移動構想。 夏普在車內導入PCI自動除菌離子空氣淨化技術、光觸媒淨化技術、車載用鈣鈦礦太陽電池模組與CE-LLM智慧語音AI，在節能環保與智慧互動間取得完美平衡。夏普以家電技術為核心重新定義電動車，讓車不僅是交通工具，更是工作、學習、娛樂的全方位生活場景。 夏時報資訊 ・ 23 小時前
台股暴跌 投信：多頭未轉向跨年度行情可期
[NOWnews今日新聞]美國聯準會（Fed）官員「放鴿」，市場認為降息機率增加，美股週五翻紅，道瓊工業指數收漲近500點。然而，台股昨（21）日重挫，寫下歷史第六大跌點；投信表示，經濟環境並未出現重...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
《各報要聞》鴻海攜OpenAI 合攻AI基建
【時報-台北電】HHTD 25鴻海科技日21日登場，會中鴻海(2317)宣布將與OpenAI合作，雙方將聚焦在下世代AI基礎設施硬體的設計工作與美國製造，同時也宣布與Google母公司Alphabet旗下機器人公司Intrinsic成立合資企業，且合資公司設立於美國，將共同實現未來智慧工廠願景。 鴻海董事長劉揚偉說明，OpenAI是目前生成式AI最大使用者，擁有很多經驗，這是鴻海與OpenAI合作的重要原因。OpenAI利用現在的資料中心架構，在訓練上遭遇很多問題，促使他們思考如何架構下世代的AI資料中心，這是未來雙方合作重點。 鴻海與OpenAI初步將先在美國加州合作研發，生產製造可能在俄亥俄州，OpenAI將分享對AI產業新興硬體需求的洞察，協助鴻海的設計與開發工作及在美國據點的生產，同時OpenAI將擁有優先評估這些系統，並擁有採購選擇權益，但此初步協議不包含採購承諾或財務義務。 劉揚偉進一步補充，AI產業投資規模龐大，大家都在問「錢從那裡來？」因此鴻海與OpenAI合作是一步一步往前走，不會一下子談到過大的合約，雖然初步協議不包含採購承諾或財務義務，但不代表未來不會發生。 鴻海時報資訊 ・ 1 天前
