鴻海科技日／輝二代站台讚鴻海挑戰「最難任務」 劉揚偉加碼黃仁勳隱藏版大獎

輝達執行長黃仁勳兒子黃勝斌出席2025鴻海科技日。

鴻海科技日（HHTD25）今（21日）登場，開幕式眾星雲集，除了創辦人郭台銘驚喜現身，另一吸睛的嘉賓是輝達創辦人黃仁勳的兒子黃勝斌，以輝達機器人產品線經理的身分出場，他台風穩健、頗有乃父之風，鴻海董事長劉揚偉也在開幕式最後公布驚喜，拿出鴻海科技日22日將推出的抽獎活動隱藏版特別獎，就是黃仁勳親筆簽名的「NVIDIA GeForce RTX 5090 顯示卡」。

鴻海團隊還為此特別拍了一段影片，這個顯示卡由鴻海體系製造，然後開箱、坐飛機去美國，給黃仁勳簽名後帶回來，這活動也開放給一般民眾，在22日活動當天下載APP，報名出席並完成集章任務，就有機會把禮物帶回家，抽獎活動還有3C產品、遊戲主機、家電等，鴻海也做了不少紀念小物與聯名商品。

先前黃仁勳有親自為鴻海科技日站台，不過今年他剛參加完台積電運動會離開台灣，提到最近出差時間太多、很想念家人與狗狗，這次由兒子代父上陣。

黃勝斌表示，當前機器人最大的瓶頸不是演算法，而是「資料」，人類從出生就累積大量視覺、聽覺、觸覺資訊，但在物理世界的機器人學習上，幾乎沒有真正可用的大型資料庫，因此所有能力都必須從零開始。

黃勝斌表示，語言能建立「大模型」，是因為人類已經把知識寫在網路上，但機器人的物理資料並不存在，無法直接訓練，而且智慧製造不是簡單的搬運或撿起、放下，而是高精度組裝、製程安全、良率與效率都要到位的「最難任務」，這就是為什麼輝達要與鴻海合作。

黃勝斌表示，下一階段的機器人不會只待在工廠，它們會進到產業、醫院、家裡，無所不在，過去機器人只能做「人類說得清楚、寫得進流程」的事，現在則是把人工智慧真正塞進實體系統的時間點。

黃勝斌近期常來台灣工作，過去曾在台灣開酒吧，現在則是對於科技領域的工作越來越駕輕就熟，他向記者笑說自己是個科技宅，只是當年20歲、覺得做餐飲很有趣，也想多嘗試不同的經驗，但現在的工作的確更有成就感。

